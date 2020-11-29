Скончался бывший президент РАН Владимир Фортов — он болел COVID-19

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На 75-м году жизни умер академик Владимир Фортов, возглавлявший Российскую академию наук (РАН) в период с 2013 по 2017 год. Информацию об этом подтвердил заместитель президента РАН Владимир Иванов — по его словам, смерть произошла этим утром.

«Это невосполнимая потеря для России, для российской и мировой науки», — цитирует Иванова «РИА Новости».

Фортов болел коронавирусной инфекцией, добавили в пресс-службе РАН.

Владимир Фортов родился 23 января 1946 года в Ногинске, в 1968 году с отличием окончил Московский физико-технический институт по специальности «Термодинамика и аэродинамика» и поступил там же в аспирантуру. Кандидатом наук он стал в 1971-м, доктором наук — в 1976 году.

Владимир Фортов работал в Институте химической физики (ныне Институт проблем химической физики РАН) и в Институте высоких температур АН СССР (ныне — ОИВТ). Занимался темами, связанными с теплофизикой импульсных воздействий, физикой плазмы, с оборонной наукой.

Фортов — автор более 500 научных работ и 30 монографий, переведенных на иностранные языки. В историю РАН вошли его работы по созданию научных основ защиты космического аппарата при реализации международного проекта «Вега» — изучения кометы Галлея.