На выборах президента Грузии победила Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили побеждает во втором туре выборов президента Грузии, набрав 59,52% голосов, у Григола Вашадзе — 40,48%.

По данным ЦИК, «после подсчета голосов со всех 3 705 избирательных участков за Зурабишвили проголосовали 1 млн 147 тыс. 627 избирателей, что составляет 59,52% голосов, за Вашадзе — 780 тыс. 633, это 40,48% голосов», передает ТАСС.

Инаугурация состоится 16 декабря.

Зурабишвили родилась 18 марта 1952 года в Париже в семье грузинских политических эмигрантов. Более 30 лет проработала в системе МИД Франции. С 2004 по 2005 год она занимала пост министра иностранных дел Грузии. В ноябре 2005-го Зурабишвили создала оппозиционную партию «Путь Грузии», которая принимала активное участие в акциях протеста 2007 и 2009 годов. Спустя пять лет объявила об уходе из грузинской политики.

В 2013-м она уже баллотировалась в президенты Грузии, но ей отказали в регистрации из-за двойного гражданства (Франции и Грузии). В августе этого года Зурабишвили отказалась от гражданства Франции для участия в выборах главы государства.





«РИА Новости» https://ria.ru/world/20181129/1533759040.html