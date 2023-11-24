День в истории 24 ноября: «удар в спину», день рождения Марата Сафиуллина, конференция для девелоперов
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 24 ноября 2023 года
24 ноября в Казани пройдет конференция «PR девелопера: как работать с аудиторией в 2024 году. В мире отмечаются Всемирный день отказа от покупок, в России — день моржа, в Татарстане — день бухгалтера. Год назад в КФУ ввели должность президента, а 8 лет назад турецкий истребитель уничтожил российский Су-24 в Сирии, что привело к ухудшению отношений между странами. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка дня
- Конференция «Реального времени» — «PR девелопера: как работать с аудиторией в 2024 году». Основной темой конференции станет выстраивание эффективной коммуникации с потенциальными клиентами в 2024 году и PR-тренды в девелоперской среде. Мероприятие пройдет в ЦСК «Смена».
- Семинар-совещание в казанском «ИТ-парке», главной темой которого станут итоги реализации федерального проекта «Оздоровление Волги», вопросы очистки сточных вод, а также проектирование, строительство и эксплуатация очистных сооружений.
- Прощание с депутатом Госсовета Татарстана, гендиректором ООО «Тепличный комбинат «Майский» Ильшатом Ганиевым в здании парламента республики. Начало в 9.00.
- Чемпионат России по водному поло среди мужских команд — казанский «КОС-Синтез-УОР» против московского «МКСШОР «Восток».
- Старт третьего ежегодного фестиваля Национальной библиотеки РТ «Текст».
Кто родился: Суворов и Карнеги
- 1729 — русский полководец, генералиссимус Александр Суворов.
- 1888 — американский педагог, психолог, писатель Дейл Карнеги. Является автором курсов по самосовершенствованию, навыкам общения, выступлениям.
- 1911 — председатель Президиума Верховного Совета Татарской АССР Салих Батыев.
- 1934 — советский и российский композитор и пианист, теоретик музыки Альфред Шнитке.
- 1938 — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Наталья Крачковская.
- 1941 — советский и российский телеведущий, руководитель и ведущий КВН Александр Масляков.
- 1946 — известный серийный убийца Тед Банди.
- 1954 — сербский режиссер Эмир Кустурица. Неоднократно приезжал в Казань.
- 1970 — проректор по вопросам экономического и стратегического развития Казанского федерального университета Марат Сафиуллин.
- 1976 — совладелец ООО «Строительная компания «Экострой», депутат Казгордумы Максим Леонтьев. Компания известна тем, что строила объекты «ТАИФ-НК» и ПАО «Нижнекамскнефтехим», а также магазины «Мегастрой».
Кто скончался: Девятаев и Меркьюри
- 1916 — создатель пулемета максим Хайрем Максим;
- 1959 — художник Степан Эрьзя, обучавшийся в том числе в Казани.
- 1966 — первый организатор часового производства в Пензе Виктор Скорняков.
- 1973 — разработчик вертолетов «Ка» Николай Камов.
- 1991— британский певец и музыкант, автор песен, вокалист рок-группы Queen Фредди Меркьюри.
- 2002 — легендарный советский летчик, Герой Советского Союза Михаил Девятаев.
- 2020 — заслуженный артист Татарстана Даниил Утешев.
- 2020 — бывший главред «Бугульминской газеты» Владимир Изергин, возглавлявший ее с 2004 года.
Праздники: «черная пятница» и день отказа от покупок
- День распродаж, называемый «черная пятница».
- Всемирный день отказа от покупок.
- День моржа в России.
- День эволюции.
- Международный день системного инженера.
- День бухгалтера в Татарстане (отмечается в последнюю пятницу ноября).
События в истории: ратификация Договора о нераспространении ядерного оружия, турецкий истребитель уничтожил российский Су-24
- 1642 — голландец Абель Тасман открыл остров у берегов Австралии, названный Тасманией.
- 1762 — было сделано первое описание сэндвича.
- 1859 — английский натуралист Чарльз Дарвин опубликовал книгу «Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь».
- 1861 — в Российской империи учредили Совет министров.
- 1927 год — открылся Московский государственный академический театр оперетты.
- 1947 — первый полет истребителя F9F.
- 1961 — Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о запрете применения ядерного оружия.
- 1963 год — при перевозке из одной тюрьмы в другую смертельно ранен Ли Харви Освальд, единственный подозреваемый в убийстве президента США Джона Кеннеди.
- 1969 — США и СССР ратифицировали Договор о нераспространении ядерного оружия.
- 1971 — Ди Би Купер захватил самолет Boeing 727 компании Northwest Airlines. Получив выкуп в $200 тысяч, он выпустил пассажиров, заставил пилотов взлететь и выпрыгнул с парашютом. Точную личность угонщика и его дальнейшую судьбу установить не удалось.
- 2015 — турецкий истребитель уничтожил российский Су-24 в Сирии. После инцидента ухудшились отношения между Россией и Турцией. Президент России Владимир Путин назвал происходящее «ударом в спину».
- 2016 — мэром Иннополиса стал замглавы исполкома города Руслан Шагалеев.
- 2017 — теракт во время пятничной молитвы в суфийской мечети в населённом пункте Бир-эль-Абд в Египте. Погибли по меньшей мере 310 человек, включая 27 детей, 128 получили ранения.
- 2017 — нападающий Данис Зарипов вернулся в «Ак Барс».
- 2017 — Сооронбай Жээнбеков вступил в должность президента Киргизии. Его срок заканчивался в 2023 году, однако он покинул пост после протестов, а итоги выборов признали недействительными.
- 2022 — за теракт в Кукморе татарстанца Марата Замалиева приговорили к 18 годам колонии особого режима. Инцидент произошел в ночь на 30 октября 2020 года. Его пасынок сначала пытался поджечь местное кафе, а затем метнул бутылки с зажигательной смесью в здание районного отдела полиции.
- 2022 — в КФУ вели должность президента, ее занял Рияз Минзарипов.
- 2022 — португалец Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, забивавшим на пяти чемпионатах мира.
комментарии
Всемирный день отказа от покупок.
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/296629-den-v-istorii-24-noyabrya-2023-goda - в один день! вот это да