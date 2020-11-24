В Татарстане умер бывший главред «Бугульминской газеты» Владимир Изергин

Скончался бывший главный редактор «Бугульминской газеты» Владимир Изергин. Об этом «Реальному времени» сообщил Союз журналистов Татарстана.

Причина смерти не уточняется. 3 июля ему исполнилось 69 лет.

Фото: sj-rt.ru

Изергин руководил бугульминской газетой «Ленинское знамя» в 1983 году. В 1991 году — редакционной группой «Бугульма-РТВ». С 2004 года возглавлял «Бугульминскую газету». Был председателем Бугульминского отделения Союза журналистов Татарстана.

Вчера состоялись похороны митрополита Татарстанского и Казанского Феофана. Его похоронили на территории Казанского Богородицкого монастыря.



Татьяна Леухина