Президентом КФУ стал первый проректор вуза Рияз Минзарипов

Первого проректора КФУ Рияза Минзарипова сегодня избрали на должность президента вуза единогласным решением ученого совета по согласованию с первичными профсоюзными организациями работников и обучающихся КФУ, сообщили в прес-службе КФУ.

— Единогласным решением совета она [кандидатура] была утверждена. Рияз Минзарипов стал первым президентом Казанского университета, — отметили в сообщении.



В университете подчеркнули, что решение учредить новую должность было принято ректором КФУ Ленаром Сафиным на прошлом заседании ученого совета по рекомендации академической и правовой комиссий УС КФУ. «Данный шаг позволит укрепить уже накопленные научно-образовательные связи и будет содействовать реализации программы развития вуза», — объяснили в организации.

Ректора КФУ Ленара Сафина избрали председателем Совета ректоров вузов Татарстана. Сафина назначили единогласным решением руководителей вузов республики, руководителя Аппарата президента Татарстана Асгата Сафарова, помощника президента РТ Альберта Гильмутдинова сроком на 5 лет.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова