Конференция "PR девелопера: как работать с аудиторией в 2024 году"

24 ноября состоится конференция “PR девелопера: как работать с аудиторией в 2024 году”. Представители строительной отрасли встретятся, чтобы поговорить о том, как сегодня продвигать проекты в сфере недвижимости.

Основной темой конференции станет выстраивание эффективной коммуникации с потенциальными клиентами в 2024 году и PR-тренды в девелоперской среде.

Эксперты отрасли расскажут, как девелоперу позиционировать себя в современных условиях, как корректно отвечать на острые вопросы, как заслужить лояльность СМИ и создавать актуальные инфоповоды, которые органично будут распространяться по целевой аудитории.



Конференция станет и эффективной площадкой для нетворкинга. Участники обменяются опытом, обсудят актуальные вопросы и вместе попытаются найти оптимальные решения для продвижения своих проектов.



Спикеры:



Вячеслав Прохоров, руководитель команды внешнего продвижения ВКонтакте. Тема выступления: «Строительство & соцсети: аналитика, продвижение, найм»

Аудиторный анализ: значимость аудитории при продвижении объектов недвижимости и особенности людей, планирующих покупку жилой или коммерческой недвижимости;

Тенденции и тренды категории «Недвижимость»: изменение и прогнозы 2023-2024 год;

Рекомендации по размещениям, с учётом поведенческих факторов аудитории.

Олеся Кононова, основатель рекламного агентства «Две Ракеты Digital» и официальный представитель VK в Татарстане.

Тема выступления: «Как добывать максимум лидов: автоворонка для девелоперов»

Как прогревать потенциальных клиентов, поддерживая контакт;

Какие креативы сейчас эффективны;

С какими каналами нужно работать обязательно, а какими в условиях ограниченного бюджета можно пренебречь;

Что отдать на аутсорс, а что делать своими силами.

Сергей Кощеев, главный редактор интернет-газеты «Реальное время».

Тема выступления: «Как найти контакт с журналистами и создать свой пул лояльных СМИ»

Как создать инфоповод и наполнить им информационное пространство;

Чем рекламный инфоповод отличается от редакционного;

Предупредительность — ключевая коммуникация в период изменений или значение репутации для девелопера.

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