24 ноября состоится конференция “PR девелопера: как работать с аудиторией в 2024 году”. Представители строительной отрасли встретятся, чтобы поговорить о том, как сегодня продвигать проекты в сфере недвижимости.
Основной темой конференции станет выстраивание эффективной коммуникации с потенциальными клиентами в 2024 году и PR-тренды в девелоперской среде.
Эксперты отрасли расскажут, как девелоперу позиционировать себя в современных условиях, как корректно отвечать на острые вопросы, как заслужить лояльность СМИ и создавать актуальные инфоповоды, которые органично будут распространяться по целевой аудитории.
Конференция станет и эффективной площадкой для нетворкинга. Участники обменяются опытом, обсудят актуальные вопросы и вместе попытаются найти оптимальные решения для продвижения своих проектов.
Спикеры:
Вячеслав Прохоров, руководитель команды внешнего продвижения ВКонтакте. Тема выступления: «Строительство & соцсети: аналитика, продвижение, найм»
Олеся Кононова, основатель рекламного агентства «Две Ракеты Digital» и официальный представитель VK в Татарстане.
Тема выступления: «Как добывать максимум лидов: автоворонка для девелоперов»
Сергей Кощеев, главный редактор интернет-газеты «Реальное время».
Тема выступления: «Как найти контакт с журналистами и создать свой пул лояльных СМИ»
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