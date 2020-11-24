Умер заслуженный артист Татарстана Даниил Утешев

В Казани умер заслуженный артист Татарстана Даниил Утешев. Об этом сообщается на странице кукольного театра «Экият».

Смерть наступила 21 ноября. По информации «Татар-информ», Утешев был госпитализирован с тяжелой формой коронавирусной инфекции в 11-ю горбольницу, после чего он был госпитализирован в РКБ. С 19 ноября он был подключен к аппарату ИВЛ.

Фото: vk.com/ekiyat

Официально причины смерти не называются.



Ольга Плешкова