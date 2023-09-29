Роспотребнадзор по Татарстану: 3 октября в России пройдет тренировка по гражданской обороне

На всей территории России 3 октября пройдет штабная тренировка по гражданской обороне в рамках Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Органы и учреждения ведомства, как и другие звенья РСЧС, примут участие в ежегодной тренировке.

— В ходе тренировки будут отработаны практические мероприятия по гражданской обороне и при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия с другими участниками РСЧС, прежде всего с МЧС, — сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, МЧС Татарстана разослало жителям республики СМС-сообщения с предупреждением о проведении проверки оповещения граждан с запуском звуковых сирен. Она запланирована на 4 октября.



Последний раз комплексную проверку готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения в Казани и других населенных пунктах Татарстана планировали запустить 1 марта. Мероприятие плановое и проводится два раза в год — в марте и в октябре.



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Максим Кокунин