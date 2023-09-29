МЧС Татарстана предупредило о проверке оповещения населения с запуском сирен

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

МЧС Татарстана разослало жителям республики СМС-сообщения с предупреждением о том, что 4 октября в регионе будет проводиться проверка оповещения граждан с запуском звуковых сирен.

— Внимание! 4 октября 2023 года в Республике Татарстан будет проводиться плановая проверка оповещения населения с запуском звуковых сирен. Просим сохранять спокойствие, — говорится в сообщении.

Последний раз комплексную проверку готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения в Казани и других населенных пунктах Татарстана планировали запустить 1 марта. Мероприятие плановое и проводится два раза в год — в марте и в октябре.

Однако МЧС России приняло решение перенести сроки проведения проверок в связи с хакерскими атаками 22 и 28 февраля, когда по каналам теле- и радиовещания распространили ложную информацию об угрозе воздушной опасности.



Напомним, в июле сообщалось, что в Татарстане в ходе инвентаризации технических средств оповещения МЧС республики выявило 244 электромеханические сирены, которые не числятся на балансе ни одного из ведомств. Установили и ввели в эксплуатацию эту технику еще в 1970—1980-х годах. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Максим Кокунин