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В Татарстане перенесли проверку систем оповещения в связи с недавними ложными сообщениями об угрозах

20:12, 28.02.2023
В Татарстане перенесли проверку систем оповещения в связи с недавними ложными сообщениями об угрозах
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

МЧС России приняло решение перенести сроки проведения комплексных проверок готовности систем оповещения населения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Такое решение принято в связи с хакерскими атаками 22 и 28 февраля, когда по каналам теле- и радиовещания распространили ложную информацию об угрозе воздушной опасности.

— В МЧС России принято решение о переносе сроков проведения комплексных проверок готовности систем оповещения населения с запуском электросирен (громкоговорителей), замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов (радиоканалов) и доведением проверочных сигналов и информации до населения, запланированных на 1 марта.

Информацию о сроке проведения сообщат дополнительно.

Комплексную проверку готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения в Казани и других населенных пунктах Татарстана планировали запустить 1 марта. Мероприятие плановое и проводится два раза в год — в марте и в октябре.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ

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