Чингизиды во главе Казанского ханства

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Институтом истории/татаровед.рф

Средневековый государственный деятель Улу-Мухаммед (1405—1445) был ханом Золотой Орды до 1436 года. Затем стал основателем и первым правителем Казанского ханства. Подробнее о чингизидах во главе Казанского ханства рассказывает в дзен-канале «Татарский мир» Института истории им. Ш. Марджани АН РТ кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств им. М.А. Усманова Анвар Аксанов.



В середине XV столетия политический кризис, поразивший Золотую Орду, привел к образованию на ее территории самостоятельных ханств. Последним ханом всей Золотой Орды был Улуг-Мухаммад, который пытался сохранить единство государства. Но в ходе нараставшего политического кризиса он вынужден был заключить договор с Кичи-Мухаммадом, выдвинувшим свои претензии на золотоордынский престол. По договору ханы поделили территорию Золотой Орды между собой, однако появились и новые претенденты на эти земли, в результате чего противостояние усилилось. Известно, что с 1438 г. политическим центром владений Улуг-Мухаммада становится Казань, под власть хана к 1445 г. попали обширные территории от Крыма и до Среднего Поволжья, включая Московскую Русь. После смерти Улуг-Мухаммада (1445 г.) на казанском престоле утвердился его сын Махмуд.

предоставлено realnoevremya.ru Институтом истории/татаровед.рф

За годы правления Махмуда и его сыновей установилась политическая стабильность, обусловившая безопасную торговлю для купцов из разных стран, и усилилась власть Казани на новых территориях. В орбиту влияния ханства были включены Вятская земля и Великая Пермь. А к 1469 г. территория Казанского ханства простиралась до Урала, включая земли Акидел, Иштяк и Башкорт. То есть к этому времени под властью потомков Улуг-Мухаммада оказалась значительная часть северных улусов Золотой Орды.



Так на территории Среднего Поволжья и Западного Приуралья началась история Казанского ханства, которое по статусу было наследником и частью Золотой Орды, а территориально — новым политическим образованием.

Таким образом, основателем правящей династии Казанского ханства является золотоордынский хан Улуг-Мухаммад. Его потомки правили в Казани с 1445 по 1518 годы. В XV веке по мере ослабления центральной власти Золотой Орды отдельные ханы стали проводить независимую политику и, в конце концов, сформировали самостоятельные государства (Казанское, Крымское, Тюменское и другие ханства). Однако еще долгое время между этими ханствами Золотой Орды сохранялись политические, культурные и экономические связи. Более того, вся эта территория считалась общим владением-государством, принадлежавшим всем представителям золотоордынской династии Джучидов (от старшего сына Чингиз-хана — Джучи). И по законам того времени любой хан-джучид мог занять один из ордынских юртов. Этим объясняется то, что после пресечения династии Улуг-Мухаммада в Казанском ханстве вплоть до его падения (то есть с 1518 по 1552 годы) правили крымские, касимовские и астраханские Джучиды.

Казань Арк (цитадель) на закате. Реконструкция Н. Халитова. предоставлено realnoevremya.ru Институтом истории/татаровед.рф

В 1460—1470-х гг. резко усилилось Московское государство, с которым у Казанского ханства возникли территориальные споры. В этот период казанским ханам удалось отразить военный натиск западного соседа, но после смерти хана Ибрагима, сына Махмуда, в 1480-е годы вокруг казанского престола началась междоусобная борьба, ослабившая ханство. Этим воспользовались Крымское ханство и Москва. По просьбе крымской правящей четы (хана Менгли-Гирея и ханбике Нурсултан) московский государь Иван III оказал военную поддержку Мухаммад-Амину, сыну Нурсултан. В 1487 г. воеводам удалось добиться капитуляции Казани и интронизации на ханский престол Мухаммад-Амина, после чего на несколько лет Казань стала союзником Крыма и Москвы. Казанцы помогли москвичам покорить Вятку и вместе с крымцами и мещерскими татарами совершили походы на Большую Орду. Силы крымского хана Менгли-Гирея и Мухаммад-Амина были задействованы и в русско-литовской войне.



Продолжение следует...