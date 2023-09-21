Кто такие нагайбаки и почему они живут на Южном Урале?

Фото: Казаки-нагайбаки в начале ХХ века/предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

В Нагайбакском и Чебаркульском районах Челябинской области есть несколько сел, где проживает уникальная группа татар — нагайбаки. Это кряшены, состоявшие ранее в казачьем сословии. Есть их поселения и в Оренбургской области. Подробнее об этом народе и их образе жизни рассказывает в своем блоге доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ Лилия Габдрафикова.

В Челябинской области есть деревни с необычными названиями — Париж, Фершампенуаз, Остроленко, Кассель, Арси, Требия. Живут там отнюдь не французы, немцы и поляки, а нагайбаки. Это уникальная группа татар-кряшен, связанных единством происхождения, православной религии, места проживания и казачьих традиций Оренбургского войска. Нагайбаки проживают в Нагайбакском и Чебаркульском районах Челябинской области, а также в Оренбургской области.

Свое происхождение нагайбаки связывают и с казанскими (арскими) татарами, и с ногайцами. На это указывают их языковые особенности, предания о падении Казанского ханства и крещении после этого события. Сохранилась у нагайбаков и память об «Иске ил» («Старой стране»), т.е. о малой Родине предков — это бывший Белебеевский уезд (ныне это ряд кряшенских населенных пунктов Бакалинского района Башкортостана).



Если восстанавливать подробности миграционной активности предков нагайбаков, то после Заказанья была жизнь на берегах рек Сюнь и Ик. В 1736 году на реке Ик была заложена Нагайбакская крепость и организовано Нагайбакское казачье войско из крещеных татар.

По мере перемещения государственных границ продвигались на восток и служилые люди, в том числе татары-казаки, они же нагайбаки. Так, оставив налаженные хозяйства в Приуралье, они оказались в Зауралье. В нагайбакских деревнях Челябинской области и ныне рассказывают семейные истории о том, в какой спешке семьи военных людей покидали свой «Иске ил»: у кого-то, якобы, «каша осталась в котле», кто-то «не успел достать хлеб из печи»...

Нагайбакские женщины в традиционных костюмах. Фото начала ХХ века. Автор М.А. Круковский /РЭМ предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

Произошло это в первой половине XIX века, уже после Отечественной войны 1812 года и Заграничного похода казаков. Отсюда и столь экстравагантные названия населенных пунктов в Зауралье — в память о недавнем военном походе. Помимо деревень с «заграничными» топонимами, нагайбаки проживали также в селениях Астафьевка, Варламово, Попово, Ключевка, Болотово, Краснокаменка, Неженка, Подгорное, Ильинка.



Церковь в деревне Краснокаменка, Чебаркульский район Челябинской области. предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

Нагайбаки отличались яркой этнической культурой. Сегодня многие артефакты данного историко-культурного наследия бережно хранятся в различных музеях Челябинской области. Это предметы быта, элементы костюма, ювелирные украшения, музыкальные инструменты и т.д. Этнографические музеи есть в селах Попово (Чебаркульский район), Париж, поселках Кассель и Остроленское (Нагайбакский район).



Селения Нагайбакского района, где проживают нагайбаки с обозначениями музеев. предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

Очень интересна музыкальная культура нагайбаков, она сочетает в себе и древнетюркские традиции, и более поздние заимствования. Во второй половине XIX века среди нагайбаков были распространены самые разные музыкальные инструменты, например: кыска курай, сыбызгы, думбра, скрипка, дунгур /дөңгөр, гармун, быргы, кунгуртку /көңгөрткө, сурнай.



Как отмечает музыковед Геннадий Макаров, «в отдельных селениях региона память о «прямом» курае без свистковой щели сохраняется довольно устойчиво. По приемам звукоизвлечения он близок к казахскому сыбызгы, башкирскому кураю, а также кураям остальных этнических подгрупп татар».

Старинный музыкальный инструмент нагайбаков — кунгуртку представлял собой длинную медную трубу. И по преданиям нагайбаков, игрой на кунгуртку будет объявлено о наступлении Судного дня. Поэтому упоминания об этом инструменте есть и в народных песнях. Баиты нагайбаков отражали их духовную культуру, включали христианские символы. Вот, например, один из них:

Иртә торып тышка чыксам,

Пирештәләр җырлыйлар күктә.

Көңгерткенең тауышлары эшетелә,

Херувимнар, серафимнар да шунда.

Кире җакка шәүлә төшеп тора,

Бар изгеләр дә шунда.

Без җазыклы мәндәләр өчен,

Безнең җазыкларны кичерер өчен,

Алар Кодайдан теләп җырлыйлар.

Публикация подготовлена по материалам выставки «Традиционная культура нагайбаков Южного Урала» (Казань, Национальная художественная галерея «Хазинэ», 2016 г.).