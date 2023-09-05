В этом году российские читатели отдали предпочтение литературе нон-фикшен

Разбираем рейтинг топ-50 бестселлеров, опубликованный Российским книжным союзом

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Впервые Российский книжный союз (РКС) опубликовал Всероссийский книжный рейтинг в 2021 году. В конце августа этого года, до начала Московской международной книжной ярмарки, на сайте объединения появился рейтинг бестселлеров на первое полугодие 2023 года. Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова проанализировала список самых продаваемых книг и обсудила их с представителями книжной индустрии.

Второй год подряд рейтинг бестселлеров возглавляет книга психолога Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя». В прошлом году она собрала 56 млн руб., в этом — 73 млн руб., что почти в два раза превышает продажи комплекта из семи книг о Гарри Поттере, который занимает вторую строчку в рейтинге топ-50 бестселлеров. «Пандемия коронавируса, внешние кризисы, новостное поле, обилие инфоповодов — все это подтолкнуло аудиторию обратиться к себе, заняться самосохранением, своим психологическим здоровьем, не все готовы сразу обращаться к психологам, бежать к специалистам, и в это время именно книга Ольги служит надежной опорой, союзником, «доброй подругой», с помощью которой можно найти ответы на многие вопросы, подумать о себе и изменить свою жизнь в лучшую сторону» — так прокомментировал представитель пресс-службы РКС популярность книги Примаченко.

Топ-5 бестселлеров по данным РКС:

Ольга Примаченко. «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя», издательство «Бомбора», год выпуска 2020. Общие продажи составили 73 млн руб. Джоан Роулинг. «Гарри Поттер. Комплект из семи книг в футляре», издательство «Махаон», год выпуска 2020. Было продано на 38,5 млн руб. Мосян Тунсю. «Благословение небожителей. Том 3», издательство «Эксмо», год выпуска 2022. Продажи книги составили 24,7 млн руб. Мосян Тунсю. «Благословение небожителей. Том 1», издательство «Эксмо», год выпуска 2022. В этом году продажи книги составили 19,4 млн руб. Джоан Роулинг. «Гарри Поттер и философский камень», издательство «Махаон», год выпуска 2019. Книга собрала 18,3 млн руб.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Попадание в рейтинг Джоан Роулинг закономерно. Отказ автора от сотрудничества с российскими издательствами вызывает всплеск продаж. Понимая, что книгу невозможно будет купить в ближайшие годы, покупатели приобретают ее для чтения в будущем. Но только о своем уходе с российского рынка писательница заявила еще в прошлом году. Тогда, кстати, она не вошла в пятерку бестселлеров, а остановилась на седьмой позиции в общем рейтинге и на первом месте в категории «Детская литература». Представитель пресс-службы РКС предположил, что не только информационное поле в СМИ и приостановка сотрудничества с Россией стали триггером для роста продаж:

— Не стоит забывать и о так называемых перекупщиках, успевших приобрести романы Роулинг по доступным ценам и жаждущих перепродать с существенным завышением на платформах различных интернет-сервисов.

Нон-фикшен — главный тренд этого года

Продажи литературы нон-фикшен падали 2 года подряд. В 2021 году 42% книг в топ-50 бестселлеров составляла нехудожественная литература, в прошлом году ее стало еще меньше — 34%. Но уже в первом полугодии 2023-го больше половины — 52% рейтинга — занимает нон-фикшен литература. Генеральный директор и главный редактор издательства «Альпина нон-фикшн» Павел Подкосов говорит, что не нужно данные рейтинга проецировать на весь книжный рынок:

— Мы говорим о рейтинге самых продаваемых 50 книг. Пока я не вижу какого-то неожиданно бурного роста в сегменте нон-фикшен. Движение вперед есть, но пока темпы не коррелируют с цифрами рейтинга. Читательские предпочтения меняются. Когда-то хочется эмоций и впечатлений, когда-то на первый план выходит тяга к знаниям и самообразованию. Издатели делают ставку на какие-то конкретные книги. Вкладывают деньги в прямую рекламу, автономно включается сарафанное радио. Но погодой мы по-прежнему неуправляем. Воля случая, интереса к конкретным темам в моменте и удачной издательской экспертизы.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Топ-5 самых продаваемых нон-фикшен книг по рейтингу РКС:

Ольга Примаченко. «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя», издательство «Бомбора», год выпуска 2020. Виктор Франкл. «Сказать жизни «Да!»: психолог в концлагере», издательство «Альпина нон-фикшен», год выпуска 2012. Колин Типпинг. «Радикальное Прощение. Духовная технология для исцеления взаимоотношений, избавления от гнева и чувства вины, нахождения взаимопонимания в любой ситуации», издательство «София», год выпуска 2016. Ларри Кинг. «Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно», издательство «Альпина Паблишер», год выпуска 2020. Ева Эгер Эдит. «Выбор. О свободе и внутренней силе человека», издательство МИФ, год выпуска 2019.

По сравнению с прошлым годом книга Евы Эгер Эдит опустилась на одну строчку, Виктор Франкл поднялся с 12-го места на второе. Книги Типпинга и Кинга в 2022 году вообще не было в топ-15 нон-фикшен бестселлеров. В прошлом году количество российских авторов среди нон-фикшен книг составляло 40%, а в этом — 30%. В общем же рейтинге соотношение российских и зарубежных авторов осталось неизменным — 28 и 72% соответственно. Генеральный директор и главный редактор «Альпины нон-фикшн» Павел Подкосов считает, что в будущем российских авторов станет больше:

— Рост количества российских авторов нон-фикшен — всерьез и надолго. К сожалению, это не связано с тем, что наши соотечественники вдруг поголовно стали хорошими писателями. В последнее время они стали писать лучше, это факт. Но основной момент — в резком сокращении западного предложения. Импортозамещение вынужденное, и на книжном рынке это крайне болезненный процесс, зачастую приводящий к некоторому снижению качества текстов. Я надеюсь, что нон-фикшен постепенно будет возвращать свои позиции. Хотелось бы, чтобы это были качественные, безукоризненные с научной точки зрения тексты, с научной редактурой и всем необходимым научным аппаратом. В ближайшие годы в тренде будут психология, история, вполне вероятно вырастет спрос на нескучное краеведение и популярную философию.

Интервью с Павлом Подкосовым можно прочитать тут.

Манга, классика и антиутопия

Лидером в рейтинге художественной литературы в прошлом году стала книга Екатерины Сильвановой* и Елены Малисовой* «Лето в пионерском галстуке» от издательства Popcorn Books (прим. ред. — * признаны Минюстом РФ иностранными агентами). Эта же книга заняла вторую строчку в общем рейтинге бестселлеров за 2022 год. В общей сложности было продано книг на сумму 49,9 млн руб. Драйвером роста продаж стали антипиар в федеральных и государственных средствах массовой информации, а также принятие закона о запрете ЛГБТ-пропаганды.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

По сравнению с прошлым годом продаваться художественная литература стала хуже. В этом году она составила только 38% от общего рейтинга РКС против 58% в 2022 году и 46% в 2021-м. Главный редактор издательства «Альпина. Проза» Татьяна Соловьева связывает снижение спроса с общей информационной перенасыщенностью. «Для осмысленного глубокого чтения, видимо, должны настать более спокойные времена. Хотя для огромного числа людей пространство художественной прозы остается безопасным местом, попыткой зоны комфорта» — отмечает Соловьева.

Снижение продаж в сегменте художественной литературы отметили и в пресс-службе Ozon. По их словам, традиционно основные продажи приходятся на иностранных авторов. Поскольку на российский рынок в этом году не вышли некоторые международные новинки, то это повлекло спад интереса и к другим авторам.

А руководитель пресс-службы группы компаний «ЛитРес» Дарья Малкова не согласна с падением интереса к художественной литературе:

— В «ЛитРес» мы не наблюдаем падения продаж в сегменте художественной литературы. Наоборот, интерес к нему стабильно растет. Выручка от продажи художественной литературы в сервисе «ЛитРес» в первом полугодии 2023 года показала рост почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди основных жанров, в которых мы фиксируем рост: корейская литература, юмор, фэнтези, мистика и ужасы, Young Adult, комиксы.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Топ-5 художественных книг по рейтингу РКС:

Мосян Тунсю. «Благословение небожителей. Том 3», издательство «Эксмо», год выпуска 2022. Мосян Тунсю. «Благословение небожителей. Том 1», издательство «Эксмо», год выпуска 2022. Мосян Тунсю. «Благословение небожителей. Том 2», издательство «Эксмо», год выпуска 2022. Айн Рэнд. «Атлант расправил плечи», издательство «Альпина. Проза», год выпуска 2022. Оскар Уайльд. «Портрет Дориана Грея», АСТ, год выпуска 2021.

В этом году первые три строчки самых продаваемых книг в категории «Художественная литература» занимает манга (прим. ред. — азиатское направление комиксов) китайской писательницы Мосян Тунсю. В пресс-службе РКС отметили, что комиксы внесли значительный вклад в художественную литературу еще в прошлом году:

— На начало 2023 доля комиксов на книжном рынке составляла 6,5%. Судя по результатам Всероссийского книжного рейтинга, интерес россиян к манге, комиксам сохраняется, так, к примеру, ряд издательств впервые вошли в Рейтинг в I полугодии 2023 года именно благодаря книгам данных жанров. Успех комиксов во многом определяется наличием экранизаций. Японские, корейские, китайские дорамы и другие киножанры будут и дальше поддерживать тренд этой популярности.

Больше о комиксах можно прочитать тут, а о российских комиксах смотрите стрим «Реального времени» с книжным обозревателем журнала «Правила жизни» Максимом Мамлыгой тут.

Второй год в пятерке лидеров стабильно держится книга «Атлант расправил плечи» американской писательницы русского происхождения Айн Рэнд. Главный редактор «Альпины. Прозы» Татьяна Соловьева называет это произведение книгой-феноменом. Она предполагает, что, с одной стороны, интерес к книге вызван популярностью жанра антиутопий, а с другой — тема противостояния человека государственной машине. «Рациональный эгоизм, положенный в основу романа, представляет собой привлекательную философию для нескольких поколений. При любой социально-политической встряске люди пытаются, даже неосознанно, найти доктрину, на которую они могли бы опереться: и эта оказывается одной из рабочих» — добавляет Татьяна Соловьева.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Стоит отметить, что классиков русской литературы — Пушкина, Толстого, Достоевского, Чехова — нет среди пятерки лидеров ни в этом году, ни в прошлом. В рейтинге художественной литературы «Преступление и наказание» Федора Достоевского заняло 13-ю строчку, а «Война и мир» (в двух книгах) Льва Толстого — четырнадцатую. На девятом месте обосновался Михаил Булгаков с произведением «Мастер и Маргарита». В пресс-службе РКС это связывают с общим ростом интереса к нон-фикшен литературе. «Кризисы отступили, на второй план отошел эскапизм художественной литературы, вновь читателей интересуют вопросы самоопределения, психологической поддержки, конкретные прикладные знания» — отмечают в РКС.

В пятерку лидеров ворвался Оскар Уайльд, который обошел по продажам даже Джорджа Оруэлла с его легендарной антиутопией «1984», которая заняла восьмую строчку в рейтинге.

Представитель пресс-службы Российского книжного союза:

— Книга Джорджа Оруэлла с момента ее первого издания появляется во всевозможных книжных топах. Всероссийский книжный рейтинг не исключение: книга британского писателя, журналиста входила и в топ-50 в 2021—2022 гг., и в отдельный топ-20 художественной литературы прошлых лет. То же самое касается и романа Оскара Уайльда.

В этом году в рейтинг топ-50 бестселлеров впервые попали издательства «XL Медиа», «Истори комикс» и Clever. Первые два оказались в рейтинге с комиксами, а Clever с тремя книгами Young Adult российской писательницы Анны Джейн.

О том, что такое Young Adult, читайте тут.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Изначально Анна Джейн публиковала свои произведения в интернете, а в 2014 году на бумаге вышли ее романы «Музыкальный приворот» и «Мой идеальный смерч». Основное направление ее творчества — это молодежные романы о любви. В феврале этого года в возрасте 35 лет Анна Джейн умерла из-за проблем со здоровьем. Как бы дико ни звучало, но подобные трагедии становятся резким драйвером продаж, хотя продажи ее книг росли и до этого. Главный редактор издательства Clever Елена Измайлова так объясняет популярность писательницы:

— Продажи книг Анны Джейн растут с каждым годом, с того момента, как мы начали с ней работать. Одна из причин ее популярности, помимо несомненного таланта, — это то, что она пишет истории любви, которые понятны, знакомы и близки каждому. Это истории любви, которые мы сами хотели бы пережить.

По сравнению с прошлым годом в рейтинге художественной литературы стало больше отечественных авторов. В 2022-м они составили 33% от списка самых продаваемых в сегменте художественной литературы, в этом году уже 40%. Рост количества российских авторов на всем книжном рынке — это тренд последних полутора лет. Обращение издательств в сторону отечественных писателей можно назвать вынужденной мерой, поскольку нужно замещать отсутствие некоторых зарубежных авторов. Хотя, как уже неоднократно утверждалось, сложно заменить Стивена Кинга или Джоан Роулинг. Тем не менее определенные тренды можно обозначить.

Главный редактор издательства «Альпина. Проза» Татьяна Соловьева:

— Очень размылась жанровая граница: жанровые признаки, фантдопущения, острые сюжеты все активнее проникают в так называемую большую литературу, вертикальная иерархия высокого и низкого смещается в горизонтальную плоскость. Еще одна тенденция — это резкий взлет двух крайностей: с одной стороны, автофикциональной литературы как варианта новой искренности и радикального реализма, с другой — фэнтези как альтернативного сказочного мира, работающего по понятным законам и с прогнозируемым хеппи-эндом.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Гарри Поттер, Чуковский и русские народные сказки

В этом году доля детской литературы в общем рейтинге топ-50 выросла до 10%. Для сравнения в 2022-м она составляла 8%. Среди двадцатки самых продаваемых детских книг общий для всех тренд — рост числа отечественных авторов. Из 20 представленных в рейтинге детских книг десять — это книги, написанные на русском языке. К слову, в прошлом году не было ни одного, рейтинг состоял полностью из зарубежных авторов.

Главный редактор издательства Clever Елена Измайлова:

— Детская литература в России активно развивается в последние десятилетия, и сейчас она, можно сказать, на пике. Появляются новые издательства, выросло новое поколение молодых авторов и художников, накоплен большой опыт. Поэтому рано или поздно это должно было случиться.

Топ-5 детских книг по рейтингу РКС:

Джоан Роулинг. «Гарри Поттер и философский камень», издательство «Махаон», год выпуска 2019. Роб Ренцетти, Алекс Хирш. «Гравити Фолз. Дневник 3», издательство «Эксмо», год выпуска 2021. Джоан Роулинг. «Гарри Поттер. Комплект из семи книг в футляре», издательство «Махаон», год выпуска 2020. Корней Чуковский. «Для самых маленьких. Корней Чуковский. Сказки», издательство «Омега-Пресс», год выпуска 2021. «Русские народные сказки. Набор лучших сказок для детей», издательство «Артеспринт», год выпуска 2017.

В издательстве Clever, которое специализируется на детской и Young Adult литературе, отмечают рост продаж книг для детей в возрасте 5—8 лет. «Родители покупают книги для чтения вслух и для самостоятельного чтения. Этого тренда мы очень ждали» — подытожила Елена Измайлова.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Цифра против бумаги

В извечной борьбе цифровых и бумажных книг в рейтинге ТОП-50 бестселлеров, составленных Российским книжным союзом, однозначно победили традиционные книги. Доля продаж бумажных экземпляров составила 92%, а 8% пришлось на цифровые книги (аудио и электронные). При этом процент из года в год сокращается: 24% в 2021 году, 16% в 2022 году. Но важно отметить, что эти данные нельзя экстраполировать на весь книжный рынок. Речь идет исключительно о продажах книг, которые вошли в ТОП-50.

Руководитель пресс-службы группы компаний «ЛитРес» Дарья Малкова говорит, что рынок цифровых книг в этом году начал восстанавливаться после глобального падения в 2022-м из-за ухода крупных игроков (прим. ред. — «Букмейт» и Storytel). Она также отмечает, что один из драйверов книжного рынка — это самиздат.

— В первом полугодии 2023 года емкость рынка выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самиздат — по-прежнему один из ключевых драйверов книжного рынка в России: его емкость выросла на 30% и по итогам первого полугодия составила 2,077 млрд руб. Сегодня доля самиздата на цифровом книжном рынке — 34%, в категории электронных книг — 45%. Книги самиздата становятся более качественными, digital-авторы все больше вкладываются в подготовку и продвижение своих произведений.

ТОП-5 аудиокниг по рейтингу РКС:

Татьяна Мужицкая. «Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ин и янь и не отвлекаться на всякую хрень», издательство «Бомбора», год выпуска 2021. Борис Акунин. «Собачья смерть», издательство «Захаров», год выпуска 2023. Борис Акунин. «Яма», издательство АСТ, год выпуска 2023. Джон Кехо. «Подсознание может все!», издательство «Попурри», год выпуска 2016. Вадим Зеланд. «Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов», издательство «Добрый вестник», год выпуска 2008.

В прошлом году лидером в сегменте аудиокниг был Джон Кехо, а вторую строчку занимала лидер этого года Татьяна Мужицкая.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Руководитель пресс-службы группы компаний «ЛитРес» Дарья Малкова:

— Мы фиксируем восстановление рынка аудиокниг после отрицательной динамики в 2022 году: +12% по сравнению с первым полугодием 2022 года. Среди ключевых факторов роста — потребление книжного аудиоконтента в подписных сервисах (доля подписки в аудиосегменте — 44%), активное покрытие нового ассортимента, в том числе за счет книг, озвученных с помощью технологий TTS, рост количества аудиокниг авторов самиздата.

Где российский читатель покупает книги

Среди каналов продаж в рейтинге РКС участвовали сеть офлайн-магазинов «Читай город — Буквоед», маркетплейс Ozon, цифровые сервисы «ЛитРес», «ЛитРес Подписка» и MyBook. В этом году впервые учтены результаты, которые были получены с помощью системы управления продажами на маркетплейсах. Большую часть — 55% выручки — обеспечили маркетплейсы, на розницу пришлось 37%, а на «цифру» — 8%. Здесь сложно провести сравнение с прошлым годом, поскольку в 2022-м не высчитывали отдельно каналы продаж. Но многие игроки книжного рынка в целом отмечают рост продаж с маркетплейсов. Тут свою роль сыграла пандемия, когда закрылись офлайновые магазины, издательства вынуждены были выходить на рынок e-com.

В пресс-службе Ozon рост доли в выручке книг связывают не только с доступностью пунктов выдачи: «Это связано не только с тем, что клиентам удобно забирать заказы рядом с домом по всей стране (сеть пунктов выдачи заказов Ozon насчитывает более 30 тысяч точек), но и с тем, что в одном заказе можно сочетать книги и другие необходимые товары».

Стоит отметить, что некоторые издательства выбирают e-com в качестве единственного канала продаж, не распыляясь на все остальное. К примеру, попавшее в рейтинг впервые издательство Clever.

Главный редактор издательства Clever Елена Измайлова:

—Мы делаем упор на интернет-продажи, это политика издательства. Мы хотим, чтобы наши книги были доступны во всех уголках страны, и это возможно именно благодаря маркетплейсам и интернет-магазинам.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

По данным пресс-службы Ozon, продажи в категории «Книги» выросли в первой половине 2023 года на 25%, а динамику роста продаж через маркетплейсы к концу этого года и следующего оценивают в 30%. Среди наиболее популярных книг — сентиментальная проза, популярная у молодежи. «А также большой спрос на нехудожественную литературу, где идет фокус на состояние человека и бережное отношение к себе в разных жизненных ситуациях. Популярны книги о религии и медицине, а также многие исторические книги. Все больше и больше становится популярным жанр манги: самые популярные серии — «Человек-Бензопила», «Магическая битва», «Берсерк» — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Ozon.

На Московской международной книжной ярмарке, которая завершилась 3 сентября, активно обсуждали не только рейтинг РКС, но и в целом прогнозы на 2023 год. Издательская группа «Эксмо-АСТ» предполагает, что продажи бумажных книг в России к концу года вырастут на 3% в натуральном выражении. В целом в «Эксмо-АСТ» ждут роста продаж во всех сегментах. По их прогнозам, e-com вырастет на 18%, а розница — на 4%. Предполагается и рост рынка аудиокниг. «Издатели надеятся, что в том числе и со стороны государства будут предприняты меры по борьбе с контрафактом на маркетплейсах, что позволит рынку дальше развиваться и расти» — сказал представитель пресс-службы Российского книжного союза.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала«Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».