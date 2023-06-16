О чем российские комиксы? / Реальное время Live
Говоря о комиксах, в сознании большинства сразу же всплывают такие гиганты, как Marvel и DC. Но мало кто знает, что помимо них в комикс-индустрии существуют и другие не менее прекрасные издательства. Говоря о российском рынке комиксов, стоит сказать, что сама по себе индустрия начала формироваться относительно недавно, однако в ней уже успели появиться яркие имена — Bubble Comics, «Бумкнига», «КомФедерация», Комильфо и многие другие. Конечно, между нашими, российскими, комиксами и европейскими есть как и сходства, так и различия. Насколько все-таки отличаются русские комиксы от зарубежных? Какие темы преследуют российские авторы и как развивается комикс-индустрия в России? На эти и другие вопросы сегодня ответят Максим Мамлыга, книжный обозреватель журнала «Правила жизни», книжный обозреватель магазина «Подписные издания» и книжный обозреватель и литературный обозреватель нашей редакции Екатерина Петрова — в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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