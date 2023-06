Комиксы — искусство на стыке литературы и иллюстрации

«Персеполис» Маржан Сатрапи и еще 13 ярких комиксов

В Россию комикс в том виде, в котором мы его сейчас знаем, пришел чуть больше тридцати лет назад. Еще дольше идут споры о том, можно ли относить комиксы к литературе или нет. Мы попробовали разобраться в этом виде искусства, проследить эволюцию комиксов и сделали подборку наиболее интересных произведений, которые переведены на русский язык.

Изначально термин «комикс» использовали в Соединенных Штатах в конце XIX века в отношении газетных полос с иллюстрациями главным образом юмористического характера. Такой формат подачи развлекательной информации был не только в американской прессе. Во Франции его называли bande dessinée («нарисованная полоса»), в Испании — historieta («карикатура»), в Германии — bildergeschichte («история в картинках») или bilderstreifen («картинная полоса»). А в Италии для такой художественной формы использовали слово fumetto, что дословно переводится как «маленький клубок дыма» по названию круга, внутри которого содержится вербальный диалог. Но в итоге прижилось именно американское название, применяемое повсеместно.

Можно подумать, что комиксы — это продукт XX века. Но исследователи связывают их появление с изобретением печатного станка, когда начали выходить первые газеты. В XVI веке далеко не все жители городов умели читать, поэтому информация, переданная с помощью картинок, была доступна максимальному количеству людей. Тогда использовали два формата: серия небольших изображений, напечатанных на одном листе бумаги, и серия, состоящая из нескольких листов с одним изображением на каждой странице. Последние обычно развешивали на стенах домов, тем самым складывали историю в картинках. Тематик тоже было две: политическая и личная мораль.



Реформация и последующие религиозные войны в XVII веке, особенно в протестантской Германии и Нидерландах, привели к появлению множества пропагандистских и патриотических полос, основанных на политических событиях. Повествовательная полоса начала принимать форму аллегорического центрального изображения, окруженного повествовательными бордюрными полосами. Несмотря на грубый стиль, эти полосы передавали описание политических интриг и военного ужаса. Наиболее известной в последней категории считается изысканно выполненное и ритмичное повествование о Тридцатилетней войне француза Жака Калло.

Самые ранние полосы, повествующие о личной морали, появились в немецкой периодике. Они рассказывали о зверских формах убийств и их общественном наказании. Полоса о преступлениях в итоге превратилась в более или менее преувеличенную и романтизированную историю жизни разбойника, которая стала предшественником детективной полосы раннего XX века.

Отцом комикса в современном его понимании считается швейцарский писатель и художник Родольф Тёпфер, писавший в 1830—40-х годах. Он создал своеобразных абсурдных антигероев, которые отчаянно, безуспешно и фарсово сражались с капризами судьбы, природы и иррационального механистического общества. В комиксах Тёпфера взаимосвязь причины и следствия или преступления и наказания, которая лежала в основе всех старых историй, распалась. Тёпфер высмеивал социальный взлет, системы образования, парламентский хаос, политическую панику, научные и медицинские претензии и революционную ярость, но его чувство юмора и любовь к глупостям всегда преобладали.

Главной фигурой позднего XIX века стал немецкий поэт-сатирик и рисовальщик Вильгельм Буш. Он быстро утвердил себя в качестве первого профессионального и действительно популярного художника комиксов. Его истории были популярны как среди образованных, так и необразованных, как молодых, так и пожилых людей. Буш возродил традицию реалистической социальной сатиры, показывая то, как он видел общество, захваченное дарвиновской борьбой за выживание. Он создал галерею социальных типов, которые вошли в немецкую фольклорную традицию: пьяница, бедный поэт, разочарованный художник, несчастный учитель, вечный холостяк, саморазрушающаяся нимфа.

Уилл Айснер. «Жизненная сила», МИФ (18+)

«Сила жизни» — трогательная история о жизни на Дропси-авеню во времена Великой депрессии. Главный герой — плотник Яков Штарк, внезапно оказавшийся без работы. Он видит таракана, который вдохновляет его на мысль о том, что все живые существа стремятся жить. Комикс показывает жизнь Якова, его жены и других отчаявшихся людей, борющихся за выживание в мире, полном угроз. Комикс не угнетает — он полон надежды. Хотя жизнь может вознаграждать не тех, все-таки в мире происходит много хороших вещей. Уилл Айснер и Яков — евреи, они обращаются к Богу. Верят, что Бог имеет контракт с человечеством, поэтому чудеса случаются.

Эволюция формы

Современный газетный комикс родился из соперничества гигантов американской прессы. В январе 1894 года комикс впервые заполнил полноцветную страницу газеты Джозефа Пулитцера The New York World. В октябре 1896 года издатель Уильям Рэндольф Херст объявил в своей газете The Morning Journal о первом регулярном еженедельном полноцветном комикс-приложении. В 1897 году Рудольф Диркс по настоянию Херста создал комикс Katzenjammer Kids, основанный на персонажах Вильгельма Буша. Комикс сразу же стал популярным. Он существовал до XXI века, сменив шесть авторов. Katzenjammer Kids впервые представил полностью развитую форму газетного комикса: с использованием речевых шаров, постоянным ансамблем персонажей и разделением на небольшие регулярные панели.

В 1930-х годах газетные страницы с комиксами расширились как по количеству полос, так и по разнообразию тематик. Появились непрерывно действующие приключенческие полосы. Они принимали множество форм: домашняя и детективная драма, научная и космическая фантастика, а с 1938 года — военные и супергеройские полосы. Самой ранней приключенческой полосой был «Тарзан», созданный канадским художником Гарольдом Фостером, который полностью отошел от преобладающего карикатурного стиля, применил кинематографические техники и стремился к живописной, документальной реалистичности. Спрос на приключенческие истории породил новый и очень прибыльный формат комиксов — дешевые брошюрованные комикс-книги. Первые настоящие комикс-книги появились на рынке в 1933 году в качестве рекламных подарков. К 1935 году такие названия, как Famous Funnies, Tip Top Comics, King Comics (сначала в основном переиздания газетных полос, а затем с оригинальными историями), продавались в большом количестве. Специализация началась с Detective Comics (в 1937 году) и Action Comics (в 1938 году). Супермен, который впервые появился в Action Comics, был создан Джерри Сигелом и Джо Шустером.

Вторая мировая война ускорила развитие полос и комикс-книг, посвященных войне и преступности. У комиксов появилась новая аудитория среди американских солдат, служивших за рубежом. Будучи вне контроля редакторов газет, комикс-книга становилась все более жуткой. Садизм американского комикса стал поговоркой. Возможно, в качестве реакции произошло параллельное развитие послевоенных газетных полос, посвященных сентиментальной домашней драме, похожей на мыльную оперу. Литературная полоса с философскими, психологическими и социологическими нотками стала главным новшеством конца 1950-х годов. Коммуникация и проблемы персонажей, которые, конечно же, можно было легко расценить как проблемы взрослых, предлагали широкий психологический диапазон, не затрагивая политические или спорные вопросы.

Самые значительные новации с 1965 года были в пародийных, сатирических, эротических и сюрреалистических комиксах. Предтечами великого возрождения этой отрасли стали журнал Mad, основанный в 1952 году американским писателем и комиксистом Харви Курцманом, с его пародиями на медиа и коммерческие визуальные стереотипы, а также пародийно-эротические комиксы, которые были приемлемы только для более либеральной и передовой прессы.

В это же время в Сан-Франциско запустились так называемые «подпольные» комиксы. Изначально самиздат и эксперименты с небольшим тиражом отражали новое сознание, воспламененное войной во Вьетнаме, и затрагивали такие темы, как наркотики, психоделика, извращенный секс и издевательства над властью. Подпольные комиксы с такими названиями, как Zap Comix и Snatch, вскоре получили национальное и международное признание среди бунтарствующей молодежи. Один из самых известных их авторов — Р. Крамб, он работал на грани между гротеском и реальностью, сексуальным экстремизмом и социальной тревожностью, абсурдом и философией.

А в Европе кипело совершенно другое возрождение. «Взрослый комикс» (bande dessinée pour adultes), зародившийся во Франции и Италии, в красивых книжных альбомах с использованием хорошей бумаги и прекрасной цветовой гаммы ставил эстетический (и часто эротический) эффект выше простой комедии. В них использовали техники из поп-арта, оп-арта и постерного искусства.

До этого момента комиксы воспринимались в основном как продукт, нацеленный на молодежь. Но с конца 1960-х годов они приобрели все большее уважение в академических кругах, в рамках общей волны признания и интереса к популярной и молодежной культуре. Комиксы стали утверждаться как важный эстетический и коммуникативный медиум, привлекающий интеллектуальных взрослых. Рост популярности комиксов для взрослых совпал с общим спадом в огромной индустрии комиксов для детей и застоем этого жанра в газетах. В Европе он закрепился уже в 1970-х годах, задолго до того, как добрался до Соединенных Штатов. К середине 1980-х годов комиксы для взрослых были признаны в ведущих новостных СМИ символом созревания и «взросления». Многие сборники обладали критическим и интеллектуальным весом, характерным для лучших романов и фильмов того времени, и приобретали некоторую современную или постмодернистскую формальную сложность, моральную неоднозначность и философскую амбициозность.

Европейские интеллектуалы, такие как Ален Роб-Грийе, Умберто Эко, Ролан Барт и Ален Рене, признали ценность комиксов. В Соединенных Штатах великие кинематографисты, в частности Джордж Лукас и Стивен Спилберг, рассказали, что комиксы послужили им вдохновением и источниками материалов.

Арт Шпигельман. «Маус», Corpus (12+)

«Маус» — шокирующая работа, пытающаяся осмыслить невыразимое. Использование животных в качестве национальных символов — акт балансировки. Картины с антропоморфированными животными усиливают жестокость. Однако эта работа запоминается больше, чем другие антивоенные произведения. Каждая страница вопит о терроре, а связь между изображениями и реальностью никогда не забывается. «Маус» можно использовать как визуализацию и других жестокостей. Например, история колониализма с геноцидами и отсутствием интереса к их искуплению. Этот комикс наталкивает на мысли о смене символов и переоценке истории. «Маус» — это единственный комикс, который получил Пулитцеровскую премию.

Локальная комикс-индустрия на национальных языках процветала там, где было влияние Соединенных Штатов и Великобритании, особенно на Тайване, в Южной Корее, на Филиппинах и в Индии. Даже в некоторых исламских странах, где фигуративное изображение оставалось проблематичным на протяжении веков, к началу нулевых появились комиксы, поддерживаемые государством. Китай после революции 1949 года официально поддержал lianhuanhua («связанные изображения») для пересказа классических произведений.

Япония создала самую крупную комикс-индустрию в мире. В начале XXI века комиксы составили 37% от общего количества продаваемой литературы и 23% от денежного оборота книжного рынка. В 1920-х и 1930-х годах японская манга была исключительно детским развлечением, но в период экономического подъема после Второй мировой войны и под влиянием Соединенных Штатов она расширилась, охватив людей различных возрастов и из разных социальных слоев. Однако акцент оставался на спорте, подростках с большими глазами и приключениях самураев и гангстеров. Часто они носили жестокий и сексуальный характер, переходящий в порнографию.

Манга гораздо толще американских комиксов — от 2,5 до 5 см. Обычно она состоит из 150—350 страниц, печатается на некачественной бумаге в черно-белом цвете, с несколькими цветными страницами. В них содержится в среднем около 15 историй. У манги низкая стоимость, и она создана для скоростного чтения. Поэтому японские комиксы больше зависят от визуальных образов, чем от текста, используют более минималистичные и сокращенные рисунки, чем большинство западных комиксов. Истории манги длиннее, и действие в них изображается более медленным темпом, чем в западных комиксах. Одна схватка мечами может длиться более 30 страниц.

Рэйчел Смайт. «Предания Олимпа», МИФ (16+)

Это фантастический пересказ греческих мифов о богах и богинях. Комикс привлекает не только потрясающим искусством и яркими иллюстрациями, но и затрагивает темы травм, согласия и насилия. История о любви Аида и Персефоны смешана с комическими и милыми моментами, а также пересказом легенды об Эросе и Психее. Это произведение покажется увлекательным как подросткам, так и читателям более взрослым. Очаровательное и пугающее одновременно, оно оставит неизгладимое впечатление и заставит задуматься о нашем мире и его темных сторонах. «Предания Олимпа» — это один из самых популярных вебтунов. Вебтун — популярный южнокорейский формат комиксов, разработанный специально для чтения на смартфонах. Он принадлежит к жанру манхвы (общепринятый термин для корейских комиксов — прим. ред.). Вебтун получил широкую популярность за пределами Южной Кореи благодаря удобству чтения на мобильных устройствах.



Комикс или графический роман?

Вокруг термина «графический роман» ходят споры еще с 1970-х годов, когда область комиксов начала превращаться в академическую дисциплину. Исследователи и эксперты пытались определить понятие комикса и создать соответствующую терминологию. Для многих слово «комикс» — это журнал для детей, который продается в киосках или специализированных комикс-магазинах. Под графическим романом, как правило, понимают длинный комикс с литературными темами и сложной художественной работой для взрослой аудитории.

Однако эти различия несколько искусственны, так как комиксы встречаются во всех формах и форматах, обращаются к различным группам и возрастным категориям и включают в себя огромное разнообразие жанров и стилей. По сути, термин «графический роман» не несет в себе серьезной описательной функции. Возможно, это маркетинговый трюк, предназначенный для перепозиционирования комиксов для аудитории, которую смущают связанные с комиксами ассоциации.

Термин «графический роман» появился благодаря американским и британским культурным предубеждениям. В континентальной Европе и в Японии в нем нет необходимости. Там принятие комиксов как художественной формы и литературного жанра не вызывает проблем. В Европе, особенно во Франции, комиксы давно собираются в высококачественные альбомы, с темами и стилями, соответствующими взрослой аудитории. Эти комиксы для взрослых сосуществуют комфортно с комиксами для детей, без предполагаемого противоречия в терминологии. В Японии огромная часть населения регулярно читает комиксы с ошеломляющим разнообразием жанров и тематик. Поэтому появление термина «графический роман» лучше рассматривать в контексте культурных установок, которые его формировали.

Смотрите стрим «Реального времени» о комиксах с книжным обозревателем журнала «Правила жизни» и магазина «Подписные издания» в Санкт-Петербурге Максимом Мамлыгой тут.



Бунтарка в платке: детство во времена Исламской революции в Иране

В 2013 году российское издательство «Бумкнига», которое специализируется на публикации комиксов, выпустило легендарное автобиографическое произведение Маржан Сатрапи «Персеполис». А в 2021 году в продажу поступил пятый тираж комикса.

В шесть лет Маржи хотела стать «пророком». В свою Священную книгу она записала несколько добродушных заповедей. Три из них девочка позаимствовала у Заратустры: «правильное поведение, правильные слова, правильные действия». А оставшиеся придумала сама:



Правило 6: у каждого должна быть машина.

Правило 7: все горничные должны есть вместе со всеми.

Правило 8: ни одна старушка не должна болеть.

Вечером, в постели, Маржи вела долгие разговоры с Богом. Но когда ей было десять, религиозные фанатики захватили власть в Иране, заключили в тюрьму, пытали и казнили ее любимого дядю. Тогда Маржи, стоя в своей детской кровати ночью, закричала на Бога, который тревожно смотрел на нее:

Убирайся из моей жизни!!! Не хочу больше тебя видеть!

В книге «Персеполис» Маржан Сатрапи перерисовала свое детство в Иране в виде комикса — трогательного, потрясающего, разрывающего сердце. Мы знакомимся с милой маленькой девочкой, которая растет в Тегеране во время Исламской революции. В 1979 году Шах уходит, Хомейни возвращается из изгнания. Муллы укрепляют свою власть жестокими репрессиями, вынуждая уже девочек-школьниц надевать платки, а позже отправляют мальчиков на минные поля войны с Ираком.

Маржи непослушна и рассуждает по-взрослому. Обычно она милая, но иногда ужасно злая. Она сострадательная бунтарка, не ведающая страха — ни перед учителями, ни перед стражниками революции. Ее окружает уютное благополучие тегеранской буржуазии старого типа, отец — инженер, среди предков даже есть премьер-министр из эпохи предшаховского периода. Но как может быть беззаботным детство для девочки из привилегированной семьи среди политического насилия?

Родители находятся в кругу левых интеллектуалов, которые мечтали о марксистской, а не исламской революции. В гостиной Маржи слышит рассказы освобожденных заключенных о пытках. Однажды отец везет ее на машине в центр города, чтобы забрать мать, которую остановили бородатые мужчины, потому что она не накрыла голову. Когда Маржи исполняется четырнадцать лет, родители отправляют ее за границу, в Вену, из опасения, что бесстрашие и дух противоречия могут принести дочери беду.

Но на этом приключения девочки не заканчиваются. Покинув родину, Маржи сталкивается с совсем другими проблемами. Она выросла хоть и в либеральной семье, но далекой от западной культуры. Сначала ее увлекают философские рассуждения новых друзей, но со временем они кажутся пустой болтовней. После ужасов репрессий и войны Маржи сложно найти себя в свободном мире, где отношение к беженцам с Ближнего Востока, мягко говоря, не самое дружелюбное. Подросток сталкивается с проблемой идентичности. Маржи не понимает, кто она и где ее место в мире. К тому же все сильнее на нее давит тоска по родине, где хоть страшно, жутко и несвободно, но родные стены, близкие люди и понятные правила игры. Скатившись до дна в Европе, Маржи возвращается в Иран, чтобы переосмыслить свою жизнь и попробовать найти источник внутренней силы.

Маржан Сатрапи восхищалась Артом Шпигельманом, его «Маус» послужил для нее вдохновением. Но она нашла собственный стиль: почти детскую, наивную графику в жестком черно-белом контрасте, которая тепло рассказывает историю Маржи со всеми ее ужасными и абсурдными эпизодами. Критики назвали «Персеполис» «комиксом-автобиографией». Вместе с несколькими другими молодыми авторами Маржан Сатрапи заложила новый литературный жанр. Хотя сама предпочитает говорить о «комиксе-автофикшене». Потому что не все произошло буквально так, как она описывает в книге. Но это не меняет правдивости повествования: тошнотворная индоктринация в школе, смерть от пыток 18-летней коммунистки, разрушение дома соседской семьи Баба-Леви от иракских ракет, трогательное прощание с дядей Анушем. Перед его казнью он может принять только одного посетителя и хочет увидеть свою маленькую племянницу еще раз. У нее всего лишь десять минут, чтобы попрощаться с дядей в камере. На прощание он дарит ей лебедя, сделанного из хлебных крошек.

После короткого возвращения в Иран Маржан Сатрапи уехала в Европу, где закончила обучение. Она изучала графику и иллюстрацию. Сейчас комиксистка живет в Париже. Во Франции было продано более 300 тыс. экземпляров «Персеполиса». Маржан Сатрапи стала ярой защитницей свободы и прав женщин, решительно осуждающей запрет на ношение головных платков во французских школах так же, как и принуждение к ношению платков в Тегеране. Она рисует для крупнейшей французской газеты Libération и американской ежедневной газеты The New York Times.

В одном из интервью Маржан Сатрапи рассказала, что ненавидит клише о своей родине. Запад видит только черное покрывало и ничего не знает о гордой иранской культуре. Писательница утверждает, что диалог культур не может так состояться. Маржан Сатрапи называет себя патриоткой и послом лучшего из Ирана.

Издательство: «Бумкнига»

Перевод: Анна Зайцева

Количество страниц: 353

Год: 2021

Возрастное ограничение: 18+



Что еще читать

Брендон Сандерсон. «Белый песок. Книга 1. Время перемен», «Азбука» (16+)

Графическая адаптация романа «Белый песок» Брендона Сандерсона представляет собой уникальное слияние визуального и письменного искусства. В этом формате графические образы и сцены помогают лучше представить события и создают глубокие впечатления. История разворачивается на планете, где существуют различные культуры и уникальная магическая система. Главный герой не типичный «избранный» и привлекает внимание читателя. Сюжет обещает много загадок и интриг, заставляя желать продолжения чтения. «Белый песок» — это опыт, заслуживающий внимания не только любителей комиксов, но и поклонников творчества Сандерсона.

Алькант, Лоран-Фредерик Болле. «Бомба», Polyandria NoAge (16+)

Эта книга погружает в историю разработки атомной бомбы. Она пронизана глубокой тревогой и разочарованием в способностях человека. Комикс раскрывает весь путь: начиная с открытий в области физики атома до политических и военных размышлений. Этот исторический графический роман передает атмосферу времени и места, а также показывает все нюансы, включая интриги, шпионаж, моральные дилеммы и разрушительную силу урана. Комикс затрагивает все аспекты этой глобальной истории без установления четкой границы между хорошими и плохими героями. Работа над этой книгой представляет собой полное и впечатляющее произведение. Это эмоциональное путешествие, которое оставляет глубокий след в сердце читателя.

Кнут Гамсун, Мартин Эрнстсен. «Голод», Издательский дом «Городец» (18+)

Этот комикс — адаптация книги «Голод» Кнута Гамсуна, первого произведения известного норвежского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе 1920 года. История рассказывает о молодом писателе, бродящем по городу. Он измучен голодом и холодом. В своих бредовых фантазиях главный герой ссорится с Богом, влюбляется, сталкивается с собственным сознанием и борется за выживание среди нищеты, холода и голода. В иллюстрациях преобладают черно-белый цвет и яркие акценты, которые обычно подчеркивают эмоции и настроение.

Хармони Бекер. «Дом «Химавари», Popcorn Books (18+)

«Дом «Химавари» — захватывающая история о дружбе, поиске идентичности и жизненных испытаниях. В ярких иллюстрациях Хармони Бекер рассказывает о трех молодых женщинах, чьи совершенно разные пути приводят их в японский дом «Химавари». С культурными различиями, языковыми препятствиями и сложностями обретения себя в новом окружении главные героини исследуют собственную идентичность и строят крепкую дружбу. Автор искусно переносит читателей в мир изучения языка и билингвизма. Книга прекрасно передает атмосферу японской культуры и проблемы межкультурной коммуникации. «Дом «Химавари» — это юмористический, искренний и красочный роман, который покорит сердца любителей комиксов и историй о поиске самоидентичности.

Том Голд. «Месть библиотекарей», «Бумкнига» (16+)

В этот сборник входят книжные комиксы Тома Голда, которые не оставят равнодушными ни одного любителя книг. Комиксы описывают жизнь писателей, редакторов, библиотекарей и читателей, а также затрагивают тему пандемии COVID-19. Юмористические сюжеты представлены в различных стилях и форматах, от игры с заголовками классических произведений до текстового юмора. Минималистичный стиль рисунка Голда прекрасно дополняет его остроумные и забавные истории. Книга порадует свежими шутками и уникальным подходом к комиксам, делая ее незабываемым чтением для всех любителей литературы и комиксов.

Павел Пепперштейн, Сергей Ануфриев. «Мифогенная любовь каст», «Лед» (18+)

Роман «Мифогенная любовь каст» Сергея Ануфриева и Павла Пепперштейна был опубликован в конце 90-х — начале 2000-х годов. Он сразу же стал культовым произведением и вызвал революцию в русскоязычной прозе. Сегодня, спустя более двадцати лет после его выпуска, роман получает новое воплощение в виде комикса, созданного совместными усилиями тридцати талантливых художников-графиков. Каждый из приглашенных авторов представил свое творческое видение глав романа, и это соединение литературы и рисунка открывает путь кинематографу. Комикс, совмещающий кинематографические, изобразительные и литературные элементы, создает захватывающее симбиотическое единство и представляет собой исключительное произведение искусства.

Мария Хэссе. «Мэрилин Монро», «Бомбора» (18+)

Книга Марии Хэссе приближает нас к реальной Мэрилин: человеку с интеллектом, эмоциями, амбициями и глубокой любовью к своей профессии. Биография раскрывает детали из ее детства, проведенного в сиротских домах, и ее трудные отношения с матерью, страдающей тяжелым психическим заболеванием. Она рассказывает о фильмах, в которых снялась Мэрилин, и о том, как писательство стало для нее убежищем от жестокой и несправедливой реальности. Эта книга исследует карьеру и жизнь актрисы, рассматривает ее браки для лучшего понимания главной героини. С помощью своего неповторимого стиля и искусства Мария Хэссе магистрально передает жизнь этой известной личности.

Лучана Чимино, Сержо Альгоццино. «Нелли Блай — леди Сенсация», «КомпасГид» (12+)

Комикс о журналистке Нелли Блай рассказывает о силе духа и приключениях молодой женщины, включая ее знаменитое расследование в психиатрической клинике и путешествие вокруг света. Книга также затрагивает личную жизнь Нелли и ее борьбу с нищетой, а также рассматривает исторический контекст движения женщин за свои права. Графические иллюстрации и цвета страниц добавляют эстетического очарования этому произведению. Эта история о великой героине станет вдохновением и отправной точкой для знакомства с ее удивительной жизнью.

Михаэль Бейер. «Папа Диктатор», Individuum (16+)

«Папа Диктатор» — это история о безжалостном тиране, управляющем опустошенной страной. Он ведет войны, презирает права человека и подавляет свободу прессы. Однако мы также видим его с другой стороны — как любящего животных, заботливого садовода и преданного семьянина. В этой сатирической истории автор играет с политической корректностью, но реальность обгоняет фантазию. Запреты экологической диктатуры и желание отобрать власть — все это здесь.

Ван Лин. «Призрачный клинок», Mainstream (16+)

Эта книга, полная прекрасного и завораживающего искусства, пленяет взгляд и вызывает неподдельный восторг у читателей. История иллюстрирована с изумительной техникой и великолепной детализацией, заставляя каждую страницу стать настоящим произведением искусства. Величественные персонажи и прекрасный сюжет привлекают внимание, а магия и непредсказуемость повествования оставляют желание узнать больше. Это произведение покорит сердца не только поклонников манги и аниме, но и всех, кто ценит искусство.

Жереми Моро. «Речь Пантеры», «Комильфо» (12+)

В этой книге читатель знакомится с историей быка, который совершает невероятный подвиг, чтобы спасти свою родную землю от метеорита. Он находит союзника в лице варана, вместе они сражаются за свою жизнь. В другом месте в пустыне страус отказывается поднять голову из песка, считая себя уродливым. В конце все эти рассказы о животных переплетаются с историей о загадочной пантере. Эта книга — сборник аллегорических сказок, где философские и гуманные мысли передаются через животный мир. Это прекрасные истории о жизни, смерти, принятии себя и других, поиске счастья и совершенства. Комикс передает важное послание о цикле жизни, как животной, так и человеческой.

Нэйтан В. Пайл. «Странная планета: еще страннее», Like Book (16+)

Коллекция комиксов «Странная планета» от Нэйтана В. Пайла продолжает очаровывать своими милыми иллюстрациями и юмором. Этот второй том, подобно первому, собирает в себе комиксы, которые привлекли внимание и поклонников еще в соцсетях. Автор прекрасно умеет придать магию и очарование самым обычным житейским ситуациям через призму своих забавных персонажей. Он также искусно указывает на смехотворность повседневных привычек и действий.

Юваль Ной Харари. «Sapiens. Графическая история», «Синдбад» (18+)

«Sapiens. Графическая история» — прекрасная адаптация книги Юваля Ноя Харари об истории развития человечества. Визуально привлекательный стиль и занимательный сюжет погружают нас в путешествие в прошлое, чтобы показать, как мы стали доминирующим видом на Земле. Эта книга представляет увлекательное сочетание развлекательного и информативного чтения, которое сможет заинтересовать как взрослых, так и молодое поколение. Здесь вы встретите целую группу персонажей, которые познакомят вас с различными этапами развития человечества. Подобное произведение — это не только увлекательный, но и информативный взгляд на историю, который прекрасно сочетается с яркими иллюстрациями.

Екатерина Петрова — автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура». Благодарим книжный магазин «Смена» за помощь в проведении съемок.