Young Adult — подростковая литература для взрослых

Что это за категория, как появилась и почему нравится взрослым

Фото: Екатерина Петрова

Young Adult литература или просто YA — это категория художественной литературы для читателей в возрасте от 12 до 18 лет. Хотя жанр преимущественно ориентирован на подростков, приблизительно половина читателей YA — это взрослые.

Тематика YA-литературы соотносится с возрастом и опытом главного героя. Жанры очень разнообразны и включают большинство тех, что можно найти в литературе для взрослых. Но есть темы, которые объединяют почти все произведения YA: дружба, первая любовь, отношения и идентичность. Истории, которые фокусируются на конкретных проблемах молодежи, иногда называют проблемными или романами о взрослении. Young Adult литература была создана, чтобы смягчить переход от детских книг к литературе для взрослых.

История литературы для молодежи связана с тем, как воспринималось детство и юность. Одной из первых писательниц, которая признала молодых взрослых как отдельную возрастную группу, была Сара Триммер. В 1802 году она описала «молодую взрослость» как период с 14 до 21 года. В своем детском литературном журнале The Guardian of Education Триммер предложила термины «Книги для детей» (для тех, кто младше 14 лет) и «Книги для молодых людей» (для тех, кто от 14 до 21 года), устанавливая термины ориентации литературы для молодежи, которые используются до сих пор.

В XIX и начале XX веков появился ряд работ, которые привлекли молодых читателей, хотя не обязательно были написаны для них. Это произведения Льюиса Кэрролла, Роберта Луиса Стивенсона, Марка Твена, Фрэнсис Элизы Бёрнетт, Астрид Линдгрен и Клайва С. Льюиса.

Хотя литература для молодых взрослых существовала по меньшей мере с появлением книги «Маленький домик в Больших Лесах» Лоры Инглз Уайлдер, опубликованной в 1930-х годах, учителя и библиотекари медленно принимали книги для подростков как отдельную категорию.

«Юношеские» романы Роберта А. Хайнлайна были написаны для молодежной линии журнала Scribner и начинались с произведения «Ракетный корабль «Галилео», опубликованного в 1947 году. Scribner опубликовал еще одиннадцать романов автора между 1947 и 1958 годами, но отказался от тринадцатого, «Звездного десанта». Вместо этого его опубликовал Putnam. Целевой аудиторией были мальчики-подростки, но в четырнадцатом романе «Марсианка Подкейн» (1963) главной героиней стала девочка.

В 1950-х годах роман Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи» (1951) привлек внимание подростковой аудитории, хотя изначально был написан для взрослых. Темы подростковой тревоги и отчуждения в романе стали синонимом литературы для молодых взрослых.

Книга «Море времени», написанная Мадлен Л’Энгл в 1960 году, получила более двадцати шести отказов перед публикацией в 1962 году, в частности, из-за того, что она не была ни детской, ни взрослой книгой. А главной героиней в ней была девочка-подросток в то время, когда большинство научно-фантастических произведений были направлены на подростков-мальчиков.

Современная классификация молодежной литературы возникла в 1960-х годах после публикации книги «Изгои» (1967) Сьюзан Хинтон. Роман описывает более правдивую, темную сторону жизни подростков, которая не была представлена в художественных произведениях того времени. Это был первый роман, опубликованный специально для молодых взрослых. Самой Хинтон на момент выхода книги исполнилось 18 лет. Она писала роман во время обучения в школе. «Изгои» отличались от книг в категории Young Adult, написанных взрослыми, ностальгическим оттенком. Этот роман по-прежнему остается одним из самых продаваемых романов молодежной литературы всех времен.

Автор и ученый Майкл Харт утверждает, что 1960-е годы стали десятилетием, когда литература для подростков «может быть названа самостоятельной». Именно в этот период увеличилось количество дискуссий о подростковом опыте и авторах-подростках. В конце 1960-х и начале 1970-х годов было опубликовано пять очень популярных книг: автобиография американской поэтессы Майи Анджело «Поэтому птица в неволе поет», «Друзья» Росы Гай, полуавтобиографический роман поэтессы Сильвии Плат «Под стеклянным колпаком», «Благослови зверей и детей» Глендона Свортаута и «Дозор смерти» Робба Уайта. Последний роман в 1973 году был удостоен премии Эдгара Mistery Writers of America за лучший юношеский детектив. При этом работы Анджело и Плат не были написаны для юных читателей.

По мере того как издатели начали сосредотачиваться на возникающем рынке для подростков, книжные магазины и библиотеки выделяли отдельные разделы для молодых взрослых, отличные от детской литературы и романов, написанных для взрослых. Период с 1970-х по середину 1980-х годов считается золотым веком литературы для юношества. В это время сложные романы начали говорить непосредственно об интересах идентифицированной аудитории подростков.

В 1980-х годах литература для подростков начала расширять границы тем. Книги, затрагивающие темы изнасилования, суицида, смерти родителей и убийства, ранее считались табуированными. Теперь они получили значительный критический и коммерческий успех. Одной из тенденций стало восстановление интереса к романтическим романам, в том числе к романам для молодых взрослых. С увеличением числа подростков жанр взрослел, расцветал и становился все более серьезным, лучше написанным и более разнообразным, чем книги для подростков, опубликованные за предыдущие два десятилетия.

Первый роман из семи книг о Гарри Поттера Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер и Философский камень» был опубликован в 1997 году. Серию хвалили за ее сложность и зрелость, чем привлекла широкую взрослую аудиторию. Хотя технически она не относится к литературе для молодых взрослых, ее успех заставил многих видеть Гарри Поттера и ее автора ответственными за восход литературы для молодых взрослых. Затем эта тенденция закрепилась выходом трилогии Сьюзен Коллинз «Голодные игры».

Категория юношеской литературы продолжает расширяться и на другие жанры: графические романы/манга, легкие романы, фэнтези, детективы, романы о любви, а также субжанры, такие как киберпанк и технотриллеры.

Сегодня Young Adult литературу предпочитают люди всех возрастов. Более молодые читатели находят в книгах этой категории отражение похожих проблем. А более взрослые читатели с удовольствием погружаются в ностальгию по юношеским годам.

Что читать

Пирс Браун. «Алое восстание», «Азбука» (16+)

Книга рассказывает о жизни в мире, где люди разделены на различные касты. Главный герой, принадлежащий к рабочим, становится учеником в закрытой школе золотых каст. Он проходит через жесткое обучение, сражения и замысловатые планы заговорщиков, чтобы проникнуть внутрь школы. Он сталкивается с давлением и взаимоотношениями внутри группы. В книге есть интересный и динамичный сюжет, яркие персонажи и увлекательное описание процесса обучения. Довольно сложная структура мира и его основ. Финал книги неожиданный и заставляет задуматься о том, что же будет дальше.

Мишель Харрисон. «Вихрь колдовства», «Альпина. Дети» (12+)

Это долгожданная четвертая книга из серии о семье Уиддершинсов. Семья собирается, чтобы читать и поглощать книгу в течение бурного выходного дня, включая даже самых угрюмых ее членов. Атмосферная обстановка с зимним рынком, замерзшим озером и легендами о привидениях обеспечивает идеальный фон для захватывающей и напряженной истории, полной приключений и опасностей. Живописно созданные персонажи как старые, так и новые, придают уникальную энергию истории, особенно любимый волк Сонни и его спутник Бонбон. У каждой из сестер есть свой характер, который последовательно просвечивает во всей серии. Исключительная способность Мишель Харрисон создавать яркие образы и захватывающие повороты сюжета, даже в другом климате, вновь демонстрируется в «Вихре колдовства». Эта жуткая и уютная книга захватит вас до самого конца истории и оставит в нетерпеливом ожидании следующих приключений семьи Уиддершинсов.

Али Хейзелвуд. «Гипотеза любви», «МИФ» (18+)

«Гипотеза любви» — это восхитительная романтическая комедия об Оливии, остроумной и насмешливой аспирантке третьего курса обучения в области STEM. Она оказывается в фиктивных отношениях с доктором Адамом Карлсеном. Проводя все больше времени вместе с ним, Оливия начинает понимать, что Адам может быть тем, кого она всегда искала. Медленное развитие их романтических отношений, а также напряжение и искра между ними удовлетворяют и согревают душу. Книга также подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются женщины в области STEM, и затрагивает серьезные проблемы, такие как неизлечимая болезнь, смерть близкого человека и сексуальное домогательство. Письмо идеальное, химия между персонажами осязаема, а история как милая, так и смешная. Эта книга должна быть прочитана всеми поклонниками жанра романтической литературы.

Лена Сокол. «Другие мы», «Эксмо» (16+)

Лена Сокол в своей книге «Другие мы» рассказывает историю друзей детства Люси и Дина, которые из-за ошибки при телепортации оказались в другой реальности, где их жизни развиваются по-иному. Героям придется объединиться, чтобы вернуться в свой мир. Книга полна неожиданных сюжетных поворотов и наполнена атмосферой комедии «Плезантвиль». Главные герои сталкиваются с проблемами в семье и встречаются со своими родителями, с которыми потеряли контакт в своем мире. Роман рассказывает о дружбе, любви, призвании и взаимоотношениях с родителями. Книга понравится любителям сюжетов о параллельных мирах и историях, которые описывают путь от ненависти до любви.

Ким Чжи Хе. «Книжная кухня», «Кислород» (16+)

«Книжная кухня» — книга о Ю Чжин, которая в тридцать два года бросает успешную жизнь в Сеуле и переезжает в крошечную деревушку на берегу озера, чтобы открыть книжное кафе-пансионат. Несмотря на скептицизм окружающих, Ю Чжин привлекает в свое кафе самых разных людей, предлагая каждому кофе и книгу по вкусу. Вместе с героиней романа мы погрузимся в живописный горный край, попробуем самые вкусные блюда и услышим самые удивительные истории ее постояльцев. Книга рассказывает о том, как одно место и один человек могут оказать огромное влияние на жизнь других людей и помочь им найти свою истинную цель.

Наталья Маркелова. «Мар. Трилогия», «Издательский дом Мещерякова» (12+)

Книга «Мар» — трилогия Наталии Маркеловой о девочке Лине, которая создала себе друга по имени Мар. В этой захватывающей сказочно-романтической истории главная героиня проходит много испытаний, включая сражения с монстрами, преодоление лабиринта и путешествия через болота. В конце концов, она становится Королевой и обретает лучшего друга. Книга представляет собой необычную сказку, не всегда логичную, будто увиденную во сне, но очень захватывающую. Автор создает собственную вселенную, грустную и добрую одновременно, которая охватывает всех ее героев. В одном томе собраны все части трилогии, с крепким переплетом, ярким шрифтом и множеством черно-белых иллюстраций. Книга, хоть и считается подростковым фэнтези, интересна и для взрослого читателя.

Снежана Каримова. «Омут», «КомпасГид» (16+)

«Омут» — книга о Цвете, подростке, страдающей от одиночества и тоски. Она решается на отчаянный шаг и хочет, чтобы ее бабушка-знахарка сделала приворот. Вместо этого Цвета встречает Бесену, маленького беса в обличье девушки, и они заключают сделку: Бесена поможет Цвете, если она даст ей тело на три дня. Однако вскоре Бесена узнает, что Цвета не обычный человек, а лесной дух, и ей нужна настоящая любовь, чтобы выжить. Бесена сталкивается с выбором: помочь Цвете или остаться в мире людей и наслаждаться его чудесами.

Эллисон Сафт. «Особо дикая магия», Like Book (18+)

Это завораживающий фэнтезийный роман, действие которого происходит в мире, похожем на 1920-е годы, где существуют алхимия и магические существа. История рассказывает о жизни меткого стрелка Маргарет Уэлти, которая живет одна в отдаленном особняке и жаждет возвращения своей матери. Когда она замечает в лесу легендарную Халу, Маргарет знает, что начнется ежегодная охота на полумесяц. Ей нужен алхимик в качестве партнера для охоты, и она находит его в Уэстоне Уинтерсе, который пришел в поисках ученичества к ее отсутствующей матери. По мере подготовки к охоте Маргарет и Уэс становятся ближе друг к другу, каждый со своими проблемами и желанием принадлежности. Роман исследует динамику семьи, травмы и поиск любви в одиночестве. Романтика между Маргарет и Уэсом — это трогательное чувство, а построение мира яркое, с политическими и религиозными темами, придающими глубину истории. Это красивый и вдохновляющий роман, который исследует силу любви и принадлежности в создании жизни, о которой вы никогда не мечтали.

Владимир Шпаков. «Пленники амальгамы», ИД «Городец» (18+)

«Пленники амальгамы» — книга, написанная петербургским писателем Владимиром Шпаковым, который ушел из жизни незадолго до ее публикации. В этом романе автор раскрывает мистические миры людей, страдающих душевными заболеваниями, и представляет катарсическое откровение. Книга описывает тяжелую атмосферу психиатрических учреждений, жизнь близких людей и уникальную методику лечения, разработанную врачом-новатором. Роман сочетает в себе элементы реализма и сатиры с фантасмагорией. Несмотря на тему, он увлекателен и требует внутренней работы и осмысления, также содержит искрометный юмор, который смягчает тягостные моменты и помогает снять напряжение. «Пленники амальгамы» заставляет задуматься о том, что представляет собой безумие — плен ли это, или неудавшийся путь в поисках свободы?

Джейн Йолен. «Принцесса Шиповничек», «Книжники» (18+)

«Принцесса Шиповничек» — это история о поиске корней, которая перевернет ваше представление о сказках. Автор показывает, что за каждым словом в сказке может крыться ужасающая правда: мгла может оказаться газом, а сон — смертью. Это не книга о героях, здесь героем будет каждый. Хотя тема войны может быть очень тяжелой, Джейн Йолен напевает свою грустную балладу о принцессе Шиповничке тихим, нежным голосом, оставляя в душе светлую щемящую грусть. Эта книга заставляет прочувствовать каждое слово, каждую эмоцию: горечь и радость. И после ее прочтения, вы обязательно оглянетесь на свою жизнь и задумаетесь о том, как ее прожить. В целом роман вызывает приятное, хотя и грустное послевкусие.

Сьюзан Хинтон. «Прощай, Золотой лев!», «Лайвбук» (18+)

Это эмоциональный роман с хорошо развитыми персонажами, вызывающими сочувствие у читателя. История происходит в жестокой и жесткой среде, но автор не использует излишнюю ненормативную лексику, чтобы описать окружающую обстановку. Книга написана с правильной долей деталей, позволяя читателям создать собственные толкования и образы. Хотя заголовок истории подразумевает несчастный конец, фактические события все же неожиданные и могут привести к слезам. Это превосходное чтение, которое может тронуть душу.

Эрин Боумен. «Путь отмщения», «Аркадия» (16+)

Книга представляет собой историю про приключения героев на Диком Западе. Главная героиня Кейт после смерти отца отправляется на поиски сокровищ и отмщения. Вместе с сыновьями папиного друга и проводником они пересекают пустыню, сталкиваются с индейцами и исследуют загадочную шахту. Книга наполнена яркими описаниями природы и атмосферой Дикого Запада. Любовная линия не сильно мешает основной сюжетной линии, книга легко читается. Однако не стоит ожидать от нее исторической точности.

Саша Степанова. «Пятая бездна», Popcorn Books (16+)

«Пятая бездна» — захватывающая книга об увлекательных приключениях Леры Бариновой, которая во время летних каникул сталкивается с таинственным похищением и вступает в мир колдовства. Чтобы защитить Леру, в город приезжает ее крестный отец и его сын Эрик, с которым у девочки непростые отношения, но между ними существует особая магическая связь. Автор книги увлекательно описывает магические ритуалы и заклинания, погружая читателя в мир таинственных сил. «Пятая бездна» — это увлекательное и динамичное произведение, которое заставляет задуматься о непредсказуемых и страшных событиях, происходящих в жизни.

Светлана Павлова. «Смена», Clever (18+)

Книга рассказывает о приключениях двух студенток-вожатых в детском лагере во время летних каникул. Главные героини сталкиваются с различными проблемами, такими как буллинг, а также с первой любовью и выбором между свиданиями и модными ресторанами. В романе поднимаются вопросы справедливости, репутации и дружбы. У книги интересный сюжет, она содержит и рассуждения, которые позволяют читателю сопереживать героиням и задумываться о важных вопросах жизни. Концовка неожиданная, что приятно удивляет читателя. Книга актуальна и иронична, при этом нежна и динамична, что делает ее чрезвычайно увлекательной.

Луиза Нилон. «Снежинка», «Синдбад» (16+)

В книге «Снежинка» рассказана история становления главной героини Дебби, молодой женщины, выросшей на молочной ферме в сельской Ирландии с матерью и дядей. Когда Дебби поступает в колледж, она ошеломлена анонимностью городской жизни и разочарованиями своих сверстников. Выходя за пределы зоны комфорта, Дебби раскрывает темные семейные секреты и борется со своими проблемами в плане психического здоровья. Нилон использует много описаний, создает хорошо развитых персонажей и сочетает юмор с темными темами. В книге также исследуется важность семейных отношений и самопринятия. Писательница включает ирландскую культуру в историю с помощью понятных сравнений из повседневной жизни. «Снежинка» — это трогательное напоминание о том, чтобы ценить тех, кто находится рядом с нами, и моменты, проведенные в одиночестве.

Джанрико Карофильо. «Три часа ночи», Polyandria NoAge (18+)

Книга рассказывает историю 18-летнего Антонио, который отправляется в Марсель с отцом в специализированный центр по лечению эпилепсии. Врачи рекомендуют ему пройти стресс-тест и не спать двое суток подряд. Отец и сын оказываются в необычной ситуации: провести два дня и две ночи ничегонеделания вместе в незнакомом городе. Ни разу не говоривший с отцом по-настоящему Антонио и ничего не знающий о сыне отец обсуждают математику, музыку, любовь, взросление, прошлое и мечты, слушают джаз, дегустируют местную кухню, восхищаются пейзажами, купаются в море и ищут точки соприкосновения друг с другом. Несчастный случай становится шансом сблизиться отцу с сыном, поверить друг другу свои сокровенные мысли и впервые по-настоящему узнать друг друга. Это трогательная история о том, как два незнакомца становятся близкими людьми.

Антонина Крейн. «Улыбнись мне, Артур Эдинброг», «Эксмо» (16+)

Эта забавная и легкая история наполнена приключениями и дружбой, которые перенесут читателей в мир Гало, где творятся темные события. В главной роли — Вилка, искусствовед с яркой иронической натурой, которая вынуждена разобраться в происходящем и уладить свои личные проблемы. Она — фамильяр молодого колдуна Артура Эдинброга, который стоит в центре грядущих событий. Книга наполнена британской атмосферой, добрым юмором, любовью к котикам и украшена визуальными иллюстрациями от талантливой художницы Дарьи Дмитриевой, а обложка создана художницей Marik. Роман захватывает читателя с первых страниц и увлекает его в увлекательные приключения в потрясающий волшебный мир, полный тайн и загадок.

Екатерина Петрова — автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».