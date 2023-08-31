День в истории: ГДР — в ФРГ, стахановцы — в шахте

Чем примечательна дата 31 августа?

Сегодня, 31 августа, появилась Татарская Советская Социалистическая Республика, зародилось стахановское движение, закончилась первая чеченская война, ГДР присоединилась к ФРГ. Родились историк Искандер Гилязов, хореограф Ринат Абушахманов, писатель Виктор Голявкин, фехтовальщица Галина Горохова. Умерли поэт Марина Цветаева, принцесса Диана, писатель Илья Эренбург. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Татарская Советская Социалистическая Республика

31 августа 1941 года, прожив в Елабуге меньше месяца, покончила с собой поэтесса Марина Цветаева. 31 августа 2002 года здесь открылся ее Мемориальный комплекс: площадь имени поэта, литературный музей, Дом памяти, библиотека Серебряного века, церковь Покрова Божией Матери, музей «Портомойня», кафе и охранная зона Петропавловского кладбища с могилой.

31 августа 1958 года в Казани родился Искандер Гилязов, старший сын писателя Аяза Гилязова, автор диссертаций «Татарское крестьянство Среднего Поволжья во второй половине XVIII в.» и «Коллаборационистское движение среди тюрко-мусульманских военнопленных и эмигрантов в Германии в годы Второй мировой войны», стипендиат Кельнского университета. Возглавлял факультет татарской филологии и истории и кафедру истории татарского народа Казанского университета. С 2015 года — директор Института Татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ.



realnoevremya.ru

31 августа 1980 года в Уфе родился танцор балета, хореограф Ринат Абушахманов. Учился в Вагановской академии в Петербурге, в 1998-м вступил в труппу театра оперы и балета Уфы, а через 10 лет и сам стал режиссировать постановки, среди них — «Семь красавиц», «Мадам Баттерфляй», «Неклассический дивертисмент». В театре Гафури в качестве балетмейстера работал над спектаклем «Rudi — never off...» о Рудольфе Нуриеве, который ставил его отец, Ахтям Абушахманов.

31 августа 1990 года законом № 347-XII «О переименовании правовых нормативных актов Татарской АССР, принятых до Декларации о государственном суверенитете Татарской ССР» Татарскую Автономную Советскую Социалистическую республику преобразовали в Татарскую Советскую Социалистическую Республику. В этот же день Верховным советом была образована Конституционная комиссия по подготовке изменений и дополнений в Конституцию ТССР.

31 августа 2022 года «Реальное время» сообщило, как проходит на Kazan Expo Татарстанский нефтегазохимический форум: три международных научно-практических конференции, большая выставка представителей отрасли, десятки круглых столов, деловых сессий и совещаний, гости с трех континентов и из 25 регионов России, насыщенный нетворкинг.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Масхадов и Лебедь

31 августа 1935 года на Донбассе шахтер Алексей Стаханов превысил суточную норму добычи угля в 14 раз. Так в СССР началось социалистическое соревнование, названное «стахановским движением». На каждом предприятии появились свои «стахановцы», доля которых в некоторых организациях составляла по 20—27% от общего числа работников. В 1936-м по инициативе профсоюзов стали создаваться школы стахановского опыта, а еще спустя 3 года советские власти объявили «стахановское движение» свидетельством зрелости рабочего класса.

31 августа 1996 года закончилась первая война в Чечне. В дагестанском городе Хасавюрте председатель Совета Безопасности Александр Лебедь начальник штаба Вооруженных сил самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерии Аслан Масхадов подписали соглашение о перемирии. Российские войска полностью выводились из Чечни, а решение о статусе республики было отложено до 31 декабря 2001 года.



Принцесса Диана погибла

31 августа 1990 года в Берлине был закреплен договор о вхождении Германской Демократической Республики в состав Федеративной Республики Германия. Подписи поставили министр внутренних дел ФРГ Вольфганг Шойбле и парламентский статс-секретарь при премьер-министре ГДР Гюнтер Краузе. 12 сентября в Москве министры иностранных дел СССР, Великобритании, США, Франции, ФРГ и ГДР подписали Договор об окончательном урегулировании отношений и подтвердили создание объединенной Германии. Официальное воссоединение двух стран произошло 3 октября.

31 августа 1997 года погибла первая жена принца Уэльского и британского короля Карла III принцесса Диана. После автокатастрофы в подземном тоннеле под площадью Альма в Париже ее доставили в больницу, где она скончалась спустя 2 часа. Жертвами аварии стали ее друг Доди аль-Файед и водитель Анри Поль. Принцессу похоронили на уединенном острове в семейном поместье Спенсеров Элторп в Нортгемптоншире. Причина катастрофы официально не озвучена. Одна из наиболее популярных версий случившегося — машина на большой скорости пыталась скрыться от папарацци.

