Рустам Минниханов о декарбонизации: «Мы уже тогда понимали, что есть что-то против нас»

В центр деловой повестки Татарстанского нефтегазохимического форума вынесли обсуждение экологической адаптации бизнеса по достижению углеродной нейтральности к 2050 году

Фото: Максим Платонов

«Сейчас мы видим, что законодательные инициативы ЕК по декарбонизации мировой экономики продвигаются странами, которые обладают ограниченными запасами углеводородов. То есть по факту у них нет другого выбора. Но при этом они завышают возможности альтернативной энергетики и занижают значимость традиционной энергетики», — критиковал заместитель председателя правления «Газпрома» Олег Аксютин политическую ангажированность решений Европейской комиссии. О том, что случилось с «Европейским зеленым курсом» спустя год после объявления трансграничного углеродного налога в ЕС, горячо обсуждали на пленарном заседании Татарстанского нефтегазохимического форума. «Газпром» убежден, что ориентация Европы на сжиженный природный газ из США приведет к «пренебрежению климатическими целями», тогда как в России, напротив, продолжают следовать экологической повестке. Так, в конце года «Татнефть» собирается начать закачку CO2 под землю, а СИБУР — повсеместно переходит на замкнутый цикл обращения ресурсов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Все дружественные флаги в гости к нам

Казань сегодня стала международной дискуссионной площадкой по обсуждению глобальной климатической повестки, в которой главное место отводится достижению углеродной нейтральности. По традиции в конце августа в «Казань Экспо» открылся Татарстанский нефтегазохимический форум, который соберет около 2 тысяч специалистов отрасли. Как и ожидалось, на форум приехал президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль, который не пропускает ни одного подобного события, а также заместитель председателя правления «Газпрома» Олег Аксютин. Экологическая повестка волнует и крупные российские нефтехимические компании, которые взяли за правило отчитываться о своей стратегии перед профессиональным сообществом.

Именно на эту тему сегодня утром выступили председатель правления, генеральный директор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов и генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов. А почетными гостями стали министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль Бен Мухаммед Аль Мазруи, министр нефти и окружающей среды Королевства Бахрейн Мохаммед бин Мубарак бин Даина и представители КНР, от которых ждали выступлений уже во второй половине дня.

На форум приехали президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль, заместитель председателя правления «Газпрома» Олег Аксютин, генеральный директор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов и другие. Фото: Максим Платонов

— Особенно важны эти моменты [встречи] сейчас — в условиях санкций со стороны западных стран, — отметил Генадий Шмаль. — Мы решаем проблемы, как выжить в непростой ситуации. Прямо скажу — выживем. Наш нефтегазовый комплекс работает устойчиво, решает проблемы для народного хозяйства и что нужно для экспорта.

Что случилось с «Европейским зеленым курсом»

В центр деловой повестки форума вынесли обсуждение экологической адаптации бизнеса по достижению климатической нейтральности к 2050 году. Этот пакет мер, названный «Европейским зеленым курсом» по декарбонизации мировой экономики, должен сократить выбросы парниковых газов в ЕС на 50% в течение следующего десятилетия (ранее предусматривалось сокращение на 40%). Тема пленарной конференции была сформулирована с определенной интригой: «Решение Европейского союза о декарбонизации. Год спустя». О том, что произошло с экологической повесткой в странах ЕС, рассказал заместитель председателя правления «Газпрома» Олег Аксютин.

Прежде всего он констатировал замедление темпов «зеленого» перехода на фоне усиления международной санкционной политики. По его словам, амбициозные цели по декарбонизации заметно поникли, а некоторые страны вынуждены были вернуться даже к применению угля, который считается наиболее вредным видом топлива. Аксютин указал, что регуляторная политика по введению комплекса законодательных инициатив была продиктована политическими целями, а на Западе спекулируют озабоченностью людей проблемами изменения климата.

— В последнее время в западных странах последовательно создавалась финансовая система рейтинговых институтов для оценки так называемого энергоперехода. По факту это сформировало «эффект паутины», при котором на энергетические компании создавали общественное и политическое давление, — отметил он.

По мнению Аксютина, идея декарбонизации продвигается странами, которые обладают ограниченным запасом углеводородов, и по факту у них нет другого выбора.

— В мае этого года президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазовой отрасли отметил, что на Западе спекулируют озабоченностью людей проблемами изменения климата. Совершенно очевидно, что по внутриполитическим соображениям на Западе стали завышать возможности альтернативной энергетики и занижать значимость традиционной энергетики, — критиковал заместитель председателя правления «Газпрома».

Трансграничный налог рассчитают в новых единицах

Олег Аксютин сообщил, что введение трансграничного углеродного налога, который беспокоит российских экспортеров, пересматривается, а окончательное согласование условий ожидается осенью 2022 года.

О том, что произошло с экологической повесткой в странах ЕС, рассказал заместитель председателя правления «Газпрома» Олег Аксютин. Фото: Максим Платонов

— В прошлом году было много дискуссий по трансграничному углеродному регулированию, которое вводится для импортируемых товаров. Прошел год, но итоговое соглашение сбилось с заключения, — рассказал он.

Теперь, по его словам, в качестве ответной меры эксперты продвигают идею введения углеродных единиц. Но загвоздка заключается в том, что компенсация выбросов за счет национального рынка углеродных единиц невозможна по правилам, которые предлагает ЕС. Он призвал европейских партнеров быть более взвешенными при расчете углеродного налога.

Экспортеров газа подстегает другая напасть.

— В декабре прошлого года Европейская комиссия опубликовала зимний пакет законодательных инициатив в области декарбонизации газового рынка, — сообщил Аксютин. В нем предложен запрет на заключение долгосрочных контрактов на поставку ископаемого газа со сроком действия после 2049 года. По мнению ЕК, они создают барьер для доступа на рынок возобновляемых источников и низкоуглеродных источников газов.

Поэтому предложено обеспечить доступ возобновляемой энергетики к существующей газовой сети, а также кросс-субсидирование производителей.

— Основная цель — сократить потребление ископаемого газа ЕС за счет содействия возобновляемым источникам, — считает заместитель председателя правления «Газпрома». Пока эта инициатива находится на начальном этапе.

«Метановый индекс» для «Газпрома»

Еще одно ужесточение требований к экспорту энергоресурсов может последовать с введением «метанового индекса». До сих пор речь шла об углеродном регулировании, которое учитывает только выбросы углекислого газа, а теперь предлагает регулирование в области метана, то есть «метановый индекс поставок», сообщил Аксютин. Но и этим инструментом европейские страны могут манипулировать.

— Выбросы метана при добычи сланцевого газа в США в 18 раз больше, чем при добыче российского газа, — заявил Аксютин.

Тем не менее европейские государства ориентируются на СПГ из США.

— Увеличение поставок СПГ из США привело к увеличению выбросов в первом полугодии на 13 млн тонн эквивалента СО2. Налицо пренебрежение климатическими целями, — отметил спикер. — В итоге мы видим игнорирование верифицированных данных «Газпрома» и жонглирование экспертными заключениями. Это свидетельствует об отсутствие перспектив справедливой оценки метанового следа. Исследования независимых экспертов показывают, что из всех маршрутов поставок природного газа трубопроводный газ из Росси является одним из самых экологичных, но почему выбор сделан в пользу СПГ, понятно, — рассуждал заместитель председателя правления «Газпрома». — Сложившийся кризис на европейском энергетическом рынке является результатом не только санкционной политики западных стран, но и более фундаментальных предпосылок. А именно занижение ради традиционной энергетики и существенное недоинвестирование в разведку и добычу под давлением сторонников «зеленой» энергетики.

«Татнефть» закачает CO2 под землю

Тем временем в России, напротив, продолжают следовать экологической повестке. Генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов сообщил, что в конце года компания собирается начать закачку CO2 под землю. Стратегия компании предусматривает достижение углеродной нейтральности к 2050 году, поэтому все усилия направлены на улавливание углекислого газа с помощью отечественных установок.

— Я надеюсь, к концу года получим разрешение на пробную закачку СO2 в пласт, — сообщил Маганов, добавив, что с СИБУРом обсуждается, «где и какие ресурсы CO2 мы будем закачивать».

Кроме того, «Татнефть» продолжает высаживать деревья по всей территории нефтедобычи. Если раньше в год высаживали 5 млн, то теперь — 8 миллионов.

Генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов сообщил, что в конце года компания собирается начать закачку CO2 под землю. Фото: Максим Платонов

— Мы не соревнуемся ни с кем — просто это более выгодно, — пояснил он.

В унисон с ним выступил председатель правления, генеральный директор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов. По его словам, главная цель компании — ответственное хозяйствование и внятная политика не в угоду модным трендам. Она заключается в применении закрытых факельных установок, замкнутой оборотной системы водоснабжения. Еще одна фобия СИБУРа — пластиковые бутылки, а точнее — как утилизировать «острова пластика». Он сообщил, для отработки технологии применяются два карбоновых полигона — в Тюменской и Воронежской областях, где сосредоточены основные мощности СИБУРа. Правда, новые решения находятся экспромтом. Он рассказал, что по примеру Казани компания задумалась над утилизацией иловых полей в Нижнекамске.

— Мэр Казани рассказал мне: «А ты знаешь, что мы тут открыли по утилизации ила? А я сам из Нижнекамска и знаю, что на заводе есть такие вопросы». И это породило мини-программу перенятия опыта, который реализован властями Казани и правительством Татарстана, — поделился Карисалов. По его словам, в Нижнекамске идет поиск научно-технических решений для иловых карт «Нижнекамскнефтехима», которые насчитывают уже десятки лет.

Председатель правления, генеральный директор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов заявил, что главная цель компании — ответственное хозяйствование и внятная политика не в угоду модным трендам. Фото: Максим Платонов

Подвел черту под обсуждением декарбонизации президент Татарстана Рустам Минниханов.

— Мы понимали, что в этой декарбонизации есть что-то против нас, — всерьез заявил он.

По его словам, сама идея декарбонизации — нужная, так как способствует в стране применению газомоторного топлива, качественной теплоизоляции.

— Но, когда наши «партнеры» пытаются решить эту задачу за счет других стран, это совершенно неправильно, — резюмировал он.