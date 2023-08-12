Сервис для превращения в Барби, «Ак Барс» и Данис Зарипов: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Главной темой прошедших семи дней для татарстанцев по-прежнему остается нашумевшая голливудская киноновинка «Барби». Если сам фильм уже опустился на несколько позиций, то его производные только начинают захватывать топ. Например, лидером поисковых запросов прошедшей недели стал сервис, превращающий по фото в Барби и Кена. Ажиотаж вокруг розового кукольного мира удалось потеснить лишь казанскому «Ак Барсу» в лице его многолетнего лидера и трехкратного чемпиона мира Даниса Зарипова, сыгравшего 10 августа прощальный матч. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Кроме популярных трендов татарстанцев также интересовали погода, беспилотники и тюрьма

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные, трендовые запросы по веб-поиску. Ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).



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Напомним, 21 июля в мировой прокат вышли две самые ожидаемые кинокартины 2023 года — «Барби» и «Оппенгеймер». Фильмы Греты Гервиг и Кристофера Нолана получили высокую популярность еще до появления на экранах кинотеатров не только благодаря тематике и актерскому составу, но и волне мемов, захвативших интернет и соцсети уже после выхода первых трейлеров.

За 17 дней после релиза одна лишь «Барби» заработала в мировом прокате $1 миллиард. В России фильм официально не выйдет, поскольку компания Warner Bros отказалась от проката своих картин в России еще весной прошлого года, однако некоторым все же удалось посмотреть его.

В этот раз лидером рейтинга самых популярных запросов у татарстанцев оказался даже не сам фильм, а сервис, созданный на фоне выхода картины о популярной кукле — Bairbie.me. С помощью нейросети на этой платформе каждый может получить картинку в стиле Барбиленда, загрузив туда свою фотографию.

Что касается «Ак Барса», то, напомним, в минувший четверг на льду казанской «Татнефть Арены» состоялся прощальный матч с экс-капитаном команды Данисом Зариповым. В нем приняли участие его партнеры по клубам и сборной России: Алексей Морозов, Сергей Зиновьев, Александр Радулов, Александр Овечкин, Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Сергей Мозякин и другие.

«Ак Барс» впервые в своей истории вывел из обращения номер 25 под которым играл Данис Зарипов, а самого пятикратного обладателя Кубка Гагарина внесли в Книгу почета Казани. Многолетний лидер команды, ее легенда, Капитан Татарстан и трехкратный чемпион мира решил завершить карьеру до окончания прошлого сезона, в феврале 2023 года. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Также данные рассматривались по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.



realnoevremya.ru

Среди городов Татарстана сервис Bairbie.me приобрел наибольшую популярность в Набережных Челнах и Казани. Чуть меньше фанатов «истории кукол» было в Альметьевске и Нижнекамске, но и в них количество запросов по этой тематике оказалось выше среднего.

Как это и было ожидаемо, «Ак Барс» оказался абсолютным лидером у жителей столицы Татарстана, а вторыми по уровню интереса оказались альметьевцы.

Сами же фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» оказались практически на равных по количеству баллов заинтересованности у жителей из всех четырех крупных городов республики. Примерно на таком же уровне оказалась и Российская премьер-лига. Примечательно, что чуть выше нее оказался казанский «Рубин», который уже проиграл два матча в рамках этой лиги.

Южнокорейский певец, российский блогер и сериал из Казахстана

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) приводится то, что в тренде у татарстанцев на YouTube:



realnoevremya.ru

Что касается YouTube, то там первое место по количеству запросов досталось южнокорейскому исполнителю Джонгуку — участник популярного бойз-бэнда BTS в прошлом месяце выпустил свой первый сольный альбом. На втором месте оказался российский стример каша, опубликовавший видеоролик, в котором постригся налысо за 2 млн рублей.

Третье место — у казахстанского комедийного сериала «Саке». Проект снимался в 2020-м, но вышел на экраны только в июне этого года. Главный герой Саят Саматович или просто Саке — аким Чапаевского района. «Госслужащий, который делает все для людей и ничего для себя, но это только на первый взгляд», — именно так описывается этот персонаж в предисловии картины.

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