Казанский «Ак Барс» объявил составы на прощальный матч Даниса Зарипова

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» объявил составы команд на прощальный матч своего экс-капитана Даниса Зарипова. Он пройдет сегодня в столице Татарстана на «Татнефть Арене».

Данис Зарипов сыграет в матче за две команды. Первый период он проведет за «Зеленых», второй — за «Белых», сообщает пресс-служба «Ак Барса».



В матче примут участие партнеры Даниса Зарипова по клубам и сборной России. Среди них Алексей Морозов, Сергей Зиновьев, Александр Радулов, Александр Овечкин, Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Сергей Мозякин и другие.

Напомним, многолетний лидер «Ак Барса», его легенда, Капитан Татарстан и трехкратный чемпион мира Данис Зарипов решил завершить карьеру до окончания прошлого сезона, в феврале 2023 года. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина