«Действия «Саман» направлены на получение необоснованной налоговой выгоды»

Налоговики доказали мнимость сделок крупного алкодистрибьютора Татарстана, доначислив более 600 млн рублей налогов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время» в УФНС по Татарстану доказали мнимость сделок крупного татарстанского оптовика алкоголя — ООО «Фирма «Саман», которой доначислили НДС более, чем на полмиллиарда (свыше 600 млн) рублей. Казанского дистрибьютора подозревали в использовании фирм-прокладок для занижения налога на прибыль и возмещения НДС. Поначалу суд не поверил в создание «противоправной схемы», но в апелляции и кассации налоговики сумели убедить служителей Фемиды. Подробности — в материале.

«Саман» подозревался в сомнительных схемах

Поволжский арбитраж поставил точку в споре крупного алкодистрибьютора — ООО «Фирма «Саман» с татарстанскими налоговиками. По итогам выездной налоговой проверки в июле 2022 года компанию привлекли к ответственности за совершение налогового правонарушения. По версии налоговиков, казанский поставщик алкоголя использовал взаимозависимые с ним компании для занижения налога на прибыль и НДС.

Как указали инспекторы, должностные лица общества были уличены в создании схемы ведения хозяйственной деятельности со спорными контрагентами, которые имели своей исключительной целью уменьшить сумму налоговых обязательств. Это послужило основанием для доначисления «Фирме «Саман» более 600 млн рублей. Основную сумму доначислений произвели по взаимоотношениям:

на оказание транспортных услуг с подконтрольными ООО «Суперкарго», ООО «Транспортная экспедиция», ООО «Транспортная экспедиция» (Москва) — всего 368 975 882 рубля (по данным УФНС, спорные контрагенты являлись транзитным звеном между проверяемым налогоплательщиком и фактическими перевозчиками в лице физических лиц и индивидуальных предпринимателей);

на оказание маркетинговых услуг (по исследованию и анализу рынка, по выкладке товара) ООО «Глобалмаркет», ООО «Маркет Сервис» и ООО «Маркет» — всего 107 487 985 рублей (по данным УФНС, по взаимоотношениям с контрагентами фактически оформлялись лишь подтверждающие документы с использованием их реквизитов без реального оказания услуг).

Поволжский арбитраж поставил точку в споре крупного алкодистрибьютора — ООО «Фирма «Саман» с татарстанскими налоговиками. realnoevremya.ru

«Избежали уголовной ответственности, но не налоговой»

Все эти факты стали предметом расследования уголовного дела, возбужденного СУ Следкома России по РТ по факту наличия признаков преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ в отношении неустановленного лица, фактически осуществляющего руководство ООО «Фирма «Саман». Однако в последующем дело об уклонении от уплаты налогов в отношении подозреваемых Вячеслава Чибисова (руководил фирмой с 2002 по 2017гг. и является ее совладельцем на 33,33%) и нынешнего директора компании Ленара Равилова было прекращено — в связи с возмещением ущерба:

— Учитывая факт возмещения ущерба, по уголовной статье должностным лицам «Фирмы «Саман» удалось избежать уголовной ответственности, но не налоговой, — уточнили «Реальному времени» в УФНС по РТ.

«Реальное время» уже рассказывало, как алкодистрибьютор пытался оспорить решение по выездной налоговой проверке, обратившись в Арбитражный суд РТ с иском к Межрайонной ИФНС России №6 по РТ о признании решения инспекции недействительным. Тогда в канун нового года, рассмотрев спор в первой инстанции, суд не признал «мнимость» сделок с указанными контрагентами и пришел к выводу, что хозяйственные взаимоотношения являлись действительными, а последствия сделок имели экономический смысл. Налоговики оспорили решение суда первой инстанции и представили неопровержимые доказательства обоснованности своей позиции по спору.



Алкодистрибьютор пытался оспорить решение по выездной налоговой проверке, обратившись в Арбитражный суд РТ. realnoevremya.ru

«Действия заявителя носят умышленный характер»



— В свою очередь казанский дистрибьютор алкоголя не смог убедить суды апелляционной, а в последующем и кассационной инстанций в отсутствии в его хозяйственной деятельности схем, направленных на уклонение от уплаты налогов. Судами вышестоящих инстанций приняты доводы налогового органа о том, что документы, представленные фирмой, не соответствуют требованиям законодательства о налогах и сборах и о бухгалтерском учете, содержат недостоверные, неполные и противоречивые сведения, не подтверждают совершение реальных хозяйственных операций со спорными контрагентами. Действия заявителя носят умышленный характер и направлены не на ведение реальной хозяйственной деятельности, а на получение необоснованной налоговой выгоды в виде возмещения НДС и занижения налоговой базы по налогу на прибыль организаций, — прокомментировали «Реальному времени» исход дела в УФНС по РТ.

Редакция также направила запрос в адрес ООО «Фирма «Саман» с просьбой прокомментировать решение поволжского арбитража и высказать свою позицию по спору с налоговым органом. Ответ будет опубликован по получении.

После краха ХК «Реал», о котором ранее писало «Реальное время», «Фирма «Саман» осталась одним из немногих оптовых поставщиков на татарстанском рынке алкоголя. Компания известна как поставщик сети «РусАлка» (с которой связана через совладельца) и сети гипермаркетов «Бахетле» (взаимоотношения с которой лежат еще и в плоскости судебных разбирательств).





Должностным лицам «Фирмы «Саман» удалось избежать уголовной ответственности, но не налоговой. realnoevremya.ru

Владелец компании — казанский предприниматель Азамат Умаров, который, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», является бывшим бенефициаром целого ряда юрлиц сети «РусАлка». Как ранее писало «Реальное время», в связи с этим компания «Саман» оказалась втянута в тяжбу с сетью гипермаркетов «Бахетле» в антимонопольной службе. Татарстанское УФАС заподозрило «Саман» в создании дискриминационных условий для ООО «Бахетле-1» при установлении оптовых отпускных цен на алкогольную продукцию — антимонопольщики полагали, что «Саман» отпускал сети Муслимы Латыповой алкоголь по более высоким ценам, чем, к примеру, для целого ряда компаний сети «РусАлка» (различаются лишь номерами) и «Энотеки» (аналогичные различия). Совладельцем последних является и бенефициар «Самана» Азамат Умаров.



По итогам прошлого года выручка компании достигла 5,4 млрд рублей, чистая прибыль выросла почти в пять раз — до 290,5 млн рублей.

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