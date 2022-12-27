«Кто не сломался — доказал правоту в арбитраже»: «Саман» отбил претензии на полмиллиарда

Казанский дистрибьютор алкоголя доказал в суде, что подозрения в оптимизации НДС и налога на прибыль беспочвенны

Один из крупных алкогольных дистрибьюторов — «Фирма Саман» — отбился от претензий налоговиков, выставивших ему акты о доначислении налогов на 479 млн рублей. Налоговые органы подозревали казанского поставщика алкоголя в использовании фирм-прокладок для занижения налога на прибыль и возмещения НДС. Арбитражный суд РТ изучил материалы и решил, что «вывод о создании противоправной схемы основан на предположениях и не подтверждается доказательствами по делу», говорится в решении суда.

Что «накопали» во время налоговой проверки ООО «Фирма Саман»

Казанский алкогольный дистрибьютор, ООО «Фирма Саман», выиграл судебный процесс против УФНС по РТ, «обнулив» налоговые доначисления почти на полмиллиарда рублей. Арбитражный суд РТ удовлетворил иск компании к Межрайонной инспекции ФНС №6 по РТ о признании недействительным решения о привлечении фирмы к ответственности за совершение налогового правонарушения, подготовленного на основании выездной налоговой проверки в июле 2022 года. По версии налоговиков, казанский поставщик алкоголя использовал три якобы взаимозависимые с ним транспортные компании для занижения налога на прибыль и НДС на общую сумму 368,9 млн рублей и три маркетинговые компании — на сумму 107,5 млн рублей. Правда, при детальном рассмотрении «подозрительные» схемы, из-за которых предъявлялись обвинения в неуплате налогов, рассыпались.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по РТ проверяла работу «Самана» с 2016 по 2018 год. В результате компании были вменены недоплата НДС на 228,3 млн рублей и занижение налога на прибыль на 250,7 млн рублей.

По версии налоговиков, казанский поставщик алкоголя использовал три якобы взаимозависимые с ним транспортные компании для занижения налога на прибыль. Фото: saman-kazan.ru

Две подозрительные схемы с тремя контрагентами

По версии налоговиков, дистрибьютор использовал три транспортные компании — ООО «СуперКарго», ООО «Транспортная экспедиция» (ИНН 1661...) и ООО «Транспортная экспедиция» (ИНН 7728...) в качестве фирм-прокладок для оптимизации НДС на 174,7 млн рублей и занижения налога на прибыль на 194,2 млн рублей за 2016—2018 годы. В этих же целях якобы были использованы договорные отношения с тремя маркетинговыми компаниями — ООО «ГлобалМаркет», ООО «Маркет Сервис», ООО «Маркет». По версии налоговиков, за счет них «Саман» оптимизировал НДС на 50,9 млн рублей и налог на прибыль на 56,6 млн рублей за 3 года — с 2016 по 2018 год. В качестве довода налоговики заявили, что сделки с этими контрагентами не осуществлялись, то есть являются мнимыми, что нарушает положения п. 1 ст. 54.1 НК РФ. Согласно этой статье, налогоплательщик не может уменьшать размер налоговой базы и сумму подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной деятельности. Пользуясь этой нормой НК, налоговики стремились уличить компанию в мнимых сделках и выставить доначисления на сотни миллионов рублей, что привело бы к разорению бизнеса.

Подозрения налоговиков не имеют доказательств

Однако Арбитражный суд РТ взялся проверять «мнимость» сделок и пришел к выводу, что договорные отношения являлись действительными, а последствия сделок имели реальный экономический смысл. Так, юристы ООО «Фирма Саман» привели документальные подтверждения того, что грузы (доставка алкоголя) перевозились, а маркетинговые услуги по выкладке товаров и анализу алкогольного рынка реально исполнялись.

Суд посчитал, что вывод налогового органа о создании противоправной схемы по уплате налогов основан на предположениях и не подтверждается доказательствами по делу. «Единичные случаи нарушения хозяйственных отношений между обществом и спорными контрагентами, а также ошибки в оформлении трудовых договоров работников спорных контрагентов, на которых акцентировано внимание налогового органа, не влияют на общий вывод о реальности хозяйственных отношений между обществом и спорными контрагентами», — говорится в решении суда.

Суд пришел к выводу, что вменение налогоплательщику налога в размере большем, чем это установлено законом, должно быть исключено. Фото: Максим Платонов

Кроме того, в ходе судебного разбирательства не подтвердилось предположение, что маркетинговая компания «ГлобалМаркет» является подконтрольной ООО «Фирма Саман». «В части доводов налогового органа о подконтрольности ООО «ГлобалМаркет» налогоплательщику со ссылкой на документы, добытые в ходе оперативно-розыскных мероприятий Управлением ФСБ России по Республике Татарстан в офисном помещении налогоплательщика, суд исходит из того, что данные доказательства получены вне рамок выездной налоговой проверки, исследование документов и предметов, полученных в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводилось после окончания проверки», — говорится в решении суда. Таким образом, суд пришел к выводу, что вменение налогоплательщику налога в размере большем, чем это установлено законом, должно быть исключено, а все сделки носили реальный характер, с которых уплачены налоги.

Интересы «Самана» в суде представляло юридическое агентство «АргументЪ», в том числе ее руководитель — Елена Аношкина: «Дело очень сложное, однако нам удалось убедить суд в своей правоте, представив соответствующие доказательства», — сказала она.

«Реальное время» направило запрос в УФНС по РТ с просьбой прокомментировать исход дела, но ответ к моменту публикации не поступил. Между тем на недавней коллегии налоговых, финансовых и казначейских органов с участием министра финансов РФ Антона Силуанова глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин назвал фирму «Саман» среди проштрафившихся должников. Она значилась в списке «организаций, допустивших прирост задолженности по контрольной работе», с суммой долга в 283,7 млн рублей. Однако, по данным ООО «Фирма Саман», эта сумма является, напротив, налоговой переплатой, а никак не задолженностью компании.

Марат Сафиуллин назвал фирму «Саман» среди проштрафившихся должников. Фото: tatarstan.ru

«Копали» на всех

Директор ООО «Фирма Саман» Ленар Равилов доволен исходом дела.

— Мы свою правоту доказали. Мы с самого начала считали, что правы. И по этой причине пошли в Арбитражный суд РТ, выиграли первую инстанцию. В апелляционной инстанции ИФНС оспаривалось определение суда о наложении обеспечительных мер — и здесь тоже выиграли. В итоге принудительное списание денежных средств со счетов нашей компании невозможно, — рассказал он нашему изданию.

По его словам, отбить атаку налоговиков удалось благодаря федеральным решениям о введении моратория на проверки: «Кто не сломался и дошел до арбитража, сумел доказать свою правоту», — заявил Равилов.

В пятницу поступил комментарий УФНС по РТ за подписью советника государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса А.Г. Никиташина. Приводим его без изменений: «Подпунктом 2 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ) предусмотрено право налоговых органов проводить налоговые проверки в порядке, установленном НК РФ.

К числу налоговых проверок статьей 87 НК РФ отнесены камеральные и выездные налоговые проверки, целью которых является контроль за соблюдением налогоплательщиком, плательщиком сборов или налоговым агентом законодательства о налогах и сборах. Межрайонной ИФНС России №6 по Республике Татарстан проведена выездная налоговая проверка ООО «Фирма Саман» за период с 01.01.2016 по 31.12.2018 по всем налогам и сборам. По результатам налоговой проверки принято решение о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение от 15.07.2022 №20/08.

Не согласившись с принятым решением, общество обратилось с соответствующим заявлением в суд.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 12.12.2022 по делу №А65-27849/2022 заявленные требования удовлетворены частично. В соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации оценку вынесенному судебному решению может дать только вышестоящий суд в случае его обжалования сторонами спора.

Межрайонная ИФНС России №6 по Республике Татарстан, привлеченная к участию в деле в качестве ответчика, не согласна с решением суда первой инстанции и намерена обжаловать его в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации», — говорится в комментарии.