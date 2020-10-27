Казанский поставщик «РусАлки» попал в разборки с подмосковными алкотрейдерами

Фото: Максим Платонов

Кто готовит иск к «Саману»

Московская компания ООО «Новое время», занимающаяся торговлей напитками, объявила о намерении подать иск о банкротстве к казанскому ООО «Фирма «Саман» — одному из наиболее крупных поставщиков алкоголя в регионе.

«Саман» известен как поставщик сети «РусАлка» (с которой связан через совладельца) и сети гипермаркетов «Бахетле» (взаимоотношения с которой лежат еще и в плоскости судебных разбирательств).

Сообщение о намерении опубликовано в федеральном реестре юридически значимых сведений. При этом само ООО «Новое время» с середины октября находится в начальной стадии банкротства — наблюдение там ввели по решению Арбитражного суда Московской области. Сейчас «Саман» не вовлечен в какие-либо судебные разбирательства в качестве ответчика (не считая встречного иска в тяжбе с «Бахетле», о котором ниже). «Новое время», в частности, ранее не подавало иски к «Саману».

После краха ХК «Реал», о котором ранее писало «Реальное время», «Фирма «Саман» осталась одним из немногих оптовых поставщиков алкоголя на рынке республики. По итогам 2019 года выручка компании составила 3,9 млрд рублей, чистая прибыль — 44,6 млн рублей.

После краха ХК «Реал» «Фирма «Саман» осталась одним из немногих оптовых поставщиков алкоголя на рынке республики. Фото: saman-kazan.ru

Владельцем компании числится Азамат Умаров, он же, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», является действующим и бывшим бенефициаром целого ряда юрлиц сети «РусАлка». Как ранее писало «Реальное время», в связи с этим компания «Саман» оказалась втянута в тяжбу с сетью гипермаркетов «Бахетле» в антимонопольной службе. Татарстанское УФАС заподозрило «Саман» в создании дискриминационных условий для ООО «Бахетле-1» при установлении оптовых отпускных цен на алкогольную продукцию — антимонопольщики полагают, что «Саман» отпускал сети Муслимы Латыповой алкоголь по более высоким ценам, чем, к примеру, для целого ряда компаний сети «РусАлка» (различаются лишь номерами) и «Энотеки» (аналогичные различия). Совладельцем последних является и бенефициар «Самана» Азамат Умаров.

Кроме того, «Саман» в числе других контрагентов «Бахетле» судится в Арбитражном суде Татарстана с этой сетью в связи с неоплатой по договорам поставки — сумма задолженности составляет 57,4 млн рублей. Однако у компании Латыповой есть встречные претензии, и на гораздо большую сумму — это 163,4 млн рублей неустойки.

ООО «Новое время» расположено в Московской области (не следует путать с одноименной башкирской компанией, также занимается торговлей напитками, у них разный состав учредителей). Компания зарегистрирована в 2016 году, в 2019 году ее выручка достигла 706 млн рублей, чистая прибыль — около 200 тыс. рублей.

Руководит компанией Сергей Лебедев, бенефициарами числятся Елена Лебедева (вероятно, жена) и Николай Втюрин. Компании принадлежат права на 24 товарных знака различных алкогольных напитков разной крепости.

У компании Муслимы Латыповой есть встречные претензии, и на гораздо большую сумму — это 163,4 млн рублей неустойки. Фото: Максим Платонов

«Реальному времени» удалось связаться с Сергеем Лебедевым, он заявил, что подача иска связана с длительными неплатежами и «прямым отказом платить по договорам поставки», комментировать другие вопросы он отказался.

Наблюдение в компании введено 12 октября этого года по иску кредитора — физического лица из Санкт-Петербурга на 20 млн рублей. Оперативно связаться с арбитражным управляющим не удалось.

А должен ли «Саман» и кому?

Гендиректор «Фирмы «Саман» Ленар Равилов в разговоре с «Реальным временем» назвал претензии «Нового времени» необоснованными и «высосанными из пальца». Он также обратил внимание, что «Новое время» еще не подавало даже обычный иск в Арбитражный суд, а уже готовится подать на банкротство. Кроме того, как заявил Равилов, долги (а по его словам, «Саман» был должен «Новому времени» всего около 1,2 млн рублей) уже урегулированы с другой компанией — «Звуки вин», которой долг перешел по договору цессии.

Компания «Звуки вин» также расположена в Московской области и занимается торговлей алкоголем, выручка за 2019 год — около 951 млн рублей, чистая прибыль — около миллиона.

Любопытно, что «Новое время» объявило о намерении подать и на банкротство этой компании. Бенефициаром компании числится бизнесмен Илья Прицкер, однако он заявил, что уже давно отошел от управления ею и не занимается ее делами и даже не в курсе, как связаться с нынешним руководством компании. С самим руководством «Звуков вин» связаться не удалось.

Александр Артемьев