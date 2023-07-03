Почта без почтальонов: почему в отделениях связи часами не могут получить посылки

После сокращения штата «Почтой России» получение корреспонденции в Татарстане превратилось в трудновыполнимый квест

Фото: Максим Платонов / realnoevremya.ru

Как выяснило «Реальное время», в отделениях «Почты России» прошло массовое сокращение сотрудников без уменьшения нагрузки на оставшихся. Татарстанцы жалуются на длительное ожидание в очередях, сложности с отправкой и получением корреспонденции и посылок. По словам начальника казанского почтового отделения №66, в результате оптимизации в зале остался один оператор, поэтому из четырех оборудованных окон прием ведут лишь в одном, и только в особых случаях — когда посетители начинают бунтовать, место напротив второго окошка занимает она сама. Это не исключительная ситуация: штат сократили без повышения зарплаты оставшимся почтальонам, а ряд отделений и вовсе закрылись, в том числе и потому, что работать там некому. Подробности — в нашем материале.

Эх, раз, еще раз, удалось на третий раз

Жительница Казани рассказала «Реальному времени», что сумела получить посылку в почтовом отделении № 66 лишь с третьей попытки. Две не удались: в первый раз отделение закрылось раньше, чем подошла ее очередь, во второй раз, простояв 30 минут, женщина ушла ни с чем, поскольку подходил к концу ее обеденный перерыв. В третий раз, в субботу, она пришла пораньше и стояла до победного — и успела забрать посылку прежде, чем истек срок ее хранения и пакет отправили бы в обратный путь.

— Я потеряла полдня, махнула рукой на отдых, потому что недавно уже был случай, когда не успела забрать важный пакет, — говорит она. — Почта ввела ограничения на сроки хранения отправлений, чтобы отделения не захламлялись, и это правильно, но почему теперь письма и посылки стало так сложно получить и отправить?

Жительница Казани сумела получить посылку в почтовом отделении №66 лишь с третьей попытки. Фото: Инна Серова/realnoevremya.ru

— А что я могу сделать? — развела руками на вопрос корреспондента «Реального времени» руководитель почтового отделения № 66. — Прошло сокращение штата и у меня остался только один оператор. Когда скапливается очень много людей, я сама выхожу в зал, но это не спасает: объем работы у нас не сократился.

— А зарплата у сотрудников выросла хотя бы? — поинтересовался журналист.

— Нет. Как было у оператора 27,5 тысячи рублей, а у почтальона немного больше 23 тысяч «грязными», так и осталось.

Кого не сократили — те уволились

В почтовом отделении №29 на Сибирском тракте корреспонденту «Реального времени» рассказали, что там тоже прошло сокращение — сейчас у них числится три оператора.

— А по факту работают один-два оператора. Чтобы оформить письма, которые отправляют коммерческие организации, уходит много времени, компьютер не всегда быстро работает, поэтому образуется очередь, и обычным клиентам приходится ждать.

Образуется очередь, и клиентам приходится ждать. Фото: Инна Серова/realnoevremya.ru

Сотрудница заметила, что работает на почте недавно, а текучка здесь огромная:

— При мне за полгода уволились четыре сотрудника. А в июле будем по одному [в зале] работать, потому что операторов не хватает. На разборке корреспонденции ведь тоже должен кто-то быть…

В почтовом отделении №88 на улице Зур Урам осталось всего три работника: начальник почты, замначальника и оператор-стажер. Там сокращений не было — сотрудники просто разбежались:

— С людьми работать тяжело, график тяжелый, зарплата низкая.

«Очередь в почтовом отделении — это норма»

Пока раис Татарстана Рустам Минниханов обсуждает с руководством «Почты России» крупные задачи вроде развития Казанского транспортного узла и создания в республике бондового склада, в «конечных пунктах» — почтовых отделениях — назревает катастрофа.

— Это не почта, а продуктовый магазин, в котором постоянно ругаются пенсионеры из-за того, что работает всего одно окно. За окном персонал объясняется просто: «Будете орать, вообще закроем», — обрисовал в отзывах на «Яндексе» грустную картину в казанском почтовом отделении №29 посетитель под ником «Андрей Иванов».

«Очередь в почтовом отделении — это норма». Фото: Инна Серова/realnoevremya.ru

— Редко, очень редко, когда придешь и сразу получишь посылку, — дорисовал картину в том же отделении Виктор К. — Постоянно стоишь и ждешь, впереди минимум 3 человека, обычно 4—5… Очередь в этом отделении — норма.

— Очереди, сидит по одному человеку на приеме. Поднимите работникам зарплату тогда, если нет сотрудников совсем, — это отзыв посетителя казанского почтового отделения №126 под ником Арт Хобби Мария.

— По ошибке письмо ушло в 111-е отделение, месяц лежало у них, весь месяц предпринимались попытки переадресовать письмо на правильный адрес в Казани — дозвониться ни разу не удалось вообще (даже через центральную линию!), четыре официальных поручения о переадресации остались просто непрочитанными! — возмущается работой почтового отделения №111 клиентка Мария. — В результате письмо с документами спустя месяц отправили нам обратно на наше почтовое отделение…

Обязанности без денег

Отзовики в Интернете также пестрят сообщениями от сотрудников «Почты России» из разных регионов, которые жалуются на низкую зарплату и отсутствие премий. Много сообщений из сельской местности, где почтальонам уже объявлено: с 1 июля при неизменном плане по розничной торговле оставляют почтальонов на 0,5 ставки.

«Почта превратилась в супермаркет, за эти деньги легче работать в магазине и не выполнять еще и обязанности оператора/почтальона», — написала в одном из интернет-сайтов работница «Почты России» из Самары.

«Почта превратилась в супермаркет». Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

При этом «Почта России» в марте 2023 года получила большой подарок от депутатов: был принят закон, согласно которому за ней была закреплена монополия на доставку пенсий наличными. Эту щедро оплачиваемую функцию почта делила с частными компаниями, а сейчас единолично исполняет функции по доставке денег 13 процентам российских пенсионеров.

А зачем нам такая почта?

Начальник казанского почтового отделения №66 говорит, что сокращение штата коснулось не одного почтового отделения, а всех, при этом сотрудникам не снизили ни нагрузку, ни план по коммерции. Действительно, «Почта России» уже много лет торгует всем подряд — от сувениров с собственной символикой до печенья, масла, консервов и стиральных порошков, и если в какой-нибудь дальней деревне, где нет магазинов, это оправдано, то в центре Казани, где в каждом доме несколько магазинов, выглядит явно лишним.

«Реальное время» направило в пресс-службу «Татарстан Почтасы» запрос, в котором попросило уточнить масштабы и причины проведенных сокращений. Мы также поинтересовались причинами, по которым после сокращения не выросла зарплата почтальонов и операторов, и попросили уточнить ее размеры. А также сообщить, какое количество населения должен обслуживать один оператор и один почтальон в Казани и какая у сотрудников реальная нагрузка?

По получении ответ будет опубликован.

Почта «послала» клиентов

Сокращение самым низкооплачиваемых сотрудников Почты России произошло не в одном отдельно взятом казанском отделении, и не только в Татарстане, а во всей стране. Это плоды оптимизации, о начале которой было объявлено 9 лет назад — в 2014 году. Тогда замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев заявлял журналистам, что за 10 лет предполагается сократить штат организации с 350 тысяч работников до 276 тысяч, вдвое увеличив при этом среднюю зарплату — с 16,7 тыс. рублей в 2013 г. до 37 тыс. рублей в 2018-м.

Клиентам, которым нужны классические почтовые услуги вроде доставки разного рода отправлений, руководство «Почты России» рекомендует использовать Интернет. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

А в 2021 году гендиректор «Почты России» Максим Акимов объявил о новом этапе оптимизации — закрытии к 1 января 2023 года всех почтовых отделений в населенных пунктах с численностью населения менее 50 тыс. человек, а также об объединении оставшихся отделений. Он признал, что «Почта России» «с каждым днем теряет клиентов», но заявил, что ведомство «продолжит двигаться в этом направлении». А клиентов, которым нужны классические почтовые услуги вроде доставки разного рода отправлений, послал подальше — в Интернет: «Мы рекомендуем все больше использовать интернет и мобильные приложения, сегодня такая возможность есть даже в самом отдаленном хуторе».

Нормы есть — операторов нет

В сентябре 2020 года Правительство России утвердило новые Правила территориального распределения отделений почтовой связи акционерного общества «Почта России». Согласно этому документу, в каждом муниципальном образовании должно быть расположено не менее одного отделения почтовой связи, и эти отделения должны размещаться с учетом плотности населения и основных потоков его движения, обеспечивающей максимальный срок ожидания в очереди пользователей услуг почтовой связи не более 15 минут. Среднее значение зоны охвата (радиуса обслуживания) отделения почтовой связи должно составлять до 1 500 метров в городах и до 10 тыс. метров в сельских населенных пунктах, а количество отделений почтовой связи на территории сельского поселения должно определяться из расчета обслуживания одним отделением максимум 5 тыс. человек.

В октябре 2020 года Минцифры России утвердило нормативы размещения отделений почтовой связи АО «Почта России», согласно которым расчетное количество проживающего населения, обслуживаемое отделением почтовой связи в населенном пункте, где проживает более 500 тыс. человек, не должно превышать 15 тысяч.

В октябре 2020 года Минцифры России утвердило нормативы размещения отделений почтовой связи АО «Почта России», согласно которым расчетное количество проживающего населения, обслуживаемое отделением почтовой связи в населенном пункте, где проживает более 500 тыс. человек, не должно превышать 15 тысяч. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

А вот количество операторов и почтальонов, необходимое для качественного обслуживания населения в каждом почтовом отделении в этих документах не указано. Зато в приказе Минцифры говорится: «Для отделений почтовой связи, в которых предусмотрено несколько окон обслуживания, расчетное количество населения, обслуживаемое одним отделением почтовой связи Общества, указанное в пунктах 2 и 3 настоящих нормативов, умножается на количество окон обслуживания» — и это может служить косвенным указанием на то, сколько операторов должно иметься в штате. Потому что окна в новехоньких казанских отделениях связи вряд ли планировали с избытком.

Закон не для почты писан?

— О необходимости почтовых отправлений четко говорится в нормах закона, — подчеркнул в разговоре с «Реальным временем» казанский адвокат Владислав Попов. — Откройте Гражданский процессуальный кодекс РФ или Арбитражный процессуальный кодекс РФ, или Кодекс об административном судопроизводстве — там написано, что отправление юридически значимых документов должно производиться почтой. Почта, безусловно, нужна: отправил документы в суд до такого-то дня и времени — успел вовремя, и доказательство налицо — квитанция. Но при этом сама «Почта России» — это хозяйствующий субъект, который вправе проводить сокращения. И если штат почтового отделения сокращают до одного оператора — я по роду своей деятельности буду вынужден стоять в очереди к этому единственному оператору.

Попов заметил, что отправления такого рода могут составлять не самую значительную долю в общем потоке отправлений, проходящих через почту:

— Возможно, моему соседу почта и не нужна, — добавил он. — Процент юристов небольшой в сравнении с общим количеством населения. Возможно, большинству почта уже и не нужна. Но я думаю, с учетом того, что у нас в России еще многое устроено архаично, с учетом того, что у нас много пожилых людей, которые не имеют возможности пользоваться телекоммуникационной связью, многие идут на почту.

Ну а тем, кому стоять в очереди некогда, почта предлагает новую услугу — заказ платной доставки отправлений на дом. В Казани это удовольствие стоит сегодня 149 рублей.