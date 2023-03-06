«Народный контроль»: закрытая почта, обмороки в очередях и разрушение памятников

На какие проблемы жаловались татарстанцы на портале госуслуг в феврале

Почти 4,2 тысячи заявок подали в «Народный контроль» жители Татарстана за последний зимний месяц. Львиная доля — около 3 тысяч — от жителей Казани и пригорода. Основная тематика обращений по-прежнему демонстрирует недовольство уборкой дорог и благоустройством территорий, но много и других жалоб. Так, татарстанцы требуют улучшить условия труда сельских почтальонов, негодуют из-за длинных очередей в поликлиниках и беспокоятся о плачевном состоянии объектов культурного наследия. На какие еще проблемы обращали внимание властей жители Татарстана в феврале — в обзоре «Реального времени».

Неработающая почта в Больших Кабанах

Жители поселка Большие Кабаны Лаишевского района пожаловались в «Народный контроль» на неработающее отделение почты. Они просят разобраться в ситуации и возобновить работу почтальонов. Как пишут жители поселка, никто не хочет здесь работать из-за отсутствия нормальных условий труда — в здании сырость, холод, нет воды и санузла.

Заявку поддержали почти 70 человек, которые указали на социальную значимость этого объекта. Ведь почта на селе часто выполняет не только свои прямые функции по доставке корреспонденции — она служит и магазином, и банком, где местные жители получают пенсии и другие социальные выплаты, оплачивают ЖКУ. Поэтому жители Больших Кабанов просят, чтобы отделение открыли в новом помещении:

— Создайте человеческие условия для сотрудников. Поселение очень большое, и жители не должны оставаться без почты. Мало того, что почтальонов нет, так теперь и отделение закроется в связи с увольнением работников.

— Почтовое отделение в двух таких поселках просто не обходимо. Как быть пенсионерам, которые получают тут пенсию и оплачивают коммунальные услуги? Условия на сегодняшний день ужасны.

— Почтовое отделение катастрофически необходимо в нашем селе! У людей пожилого возраста — это единственная возможность оплатить услуги, не у всех есть возможность ездить в соседние отделения. Срочно требуется помещение с человеческими условиями труда!

Изначально адресованное Минцифры РТ обращение жителей двух поселков было переназначено Управлению «Татарстан почтасы». Ответ с вариантами решения проблемы пока не поступил — заявка находится «в работе».

Фото: uslugi.tatarstan.ru/open-gov

Расширить и осветить дорогу

Жители Высокогорского района сообщили в системе открытого правительства, что вдоль дороги в направлении Казань — Альдермыш, а именно от поворота на Крутушку до поворота на Яшь кеч, отсутствует освещение. Как отмечают автовладельцы, пользующиеся этой дорогой, по ней сложно проезжать в темное время суток, при этом поток автомобилей очень большой, тем более в данном направлении идет активное заселение коттеджных поселков.

К автору заявки присоединились более 60 человек. В комментариях они также подчеркивают острую необходимость в освещении автотрассы:

— Весной и осенью по дороге бегают лоси, их в темноте очень сложно заметить. Уже были аварии на этом участке.

— В этих местах и туманы часто, и животные регулярно выходят на дорогу (лоси, кабаны). Иной раз едешь на «угадай», особенно когда встречное движение активное, а на улице темно, а уж если снегопад, то вообще...

— Данный участок дороги еще очень узкий, в вечернее время опасаешься движения встречных машин. Ощущение, что снесут боковое зеркало заднего вида. Огромная просьба рассмотреть возможность расширения дороги.

Ответственным за решение дорожной проблемы назначено Управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при республиканском Миндортрансе. Пока просьба жителей района имеет статус «в работе».

Фото: uslugi.tatarstan.ru/open-gov

С 2021 года ничего не изменилось

Казанцы, живущие на ул. Академика Павлова, жалуются на удушающий запах, который доходит до жилых кварталов со стороны промзоны. Как отмечают жители домов, этой проблеме уже два года, и они не раз обращались в «Народный контроль», однако меры так и не были приняты.

Летом 2021 года авторам жалоб отвечали, что «контроль проведения на предприятиях мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды наступления НМУ не входит в полномочия Управления Роспотребнадзора по РТ, а осуществляется Волжско-Камским межрегиональным управлением Росприроднадзора и Минэкологии и природных ресурсов Татарстана». В свою очередь, экологи, взяв пробы воздуха в районе жилого сектора, сообщили, что они соответствуют требованиям СанПиНа.

Как пишут под заявкой казанцы, детям невозможно на детской площадке играть — из-за запаха начинает болеть голова:

— Постоянный яркий горький запах, на 9 этаже даже чувствуем, иногда до кашля доходит, просим провести проверку! Невозможно нормально дышать!

— Когда ветер дует в сторону нашего дома, эта вонь проникает в квартиру даже при закрытых окнах. В квартире дышать невозможно, а на улице тем более. У ребенка бесконечный кашель.

— Проблема не первый год. Жалобы постоянные. Напоминаю вам, что с 2021 года ничего не изменилось.

Решать проблему системой поручено Центральному территориальному управлению Минэкологии республики.

Фото: uslugi.tatarstan.ru/open-gov

Для безопасности пешеходов

Жильцы домов по ул. Черноморской в Казани просят нанести пешеходную разметку на дороге у школы №172. Как отметил автор заявки, на этом участке много пешеходов, включая детей школьного возраста, перебегающих улицу.

Просьбу поддержали более 30 жителей столицы, которые также считают, что пешеходный переход поможет избежать ДТП:

— На данном участке нужен и переход, и тротуар между домами 5 и 7 по ул. Черноморской. Мамочкам с колясками очень сложно переходить.

— На этом участке дороги летом произошло происшествие — мотоциклист летел со скоростью и сбил мальчишку на велосипеде, к счастью, обошлось без травм.

Заявка, поданная в конце января, пока не решена, но находится в статусе «запланировано». Как сообщил исполком Казани, «данный вопрос будет рассмотрен на районной комиссии по безопасности дорожного движения». Контрольный срок исполнения истечет в конце марта этого года.

Фото: uslugi.tatarstan.ru/open-gov

«Заброшенная» дорога у детсада

Львиная доля обращений жителей Татарстана в зимние месяцы традиционно связана с уборкой снега. Причем из 2 тысяч заявок, поданных в категорию «Дороги», почти 1,5 тысячи пришли из столицы республики. Так, казанцы, живущие на ул. Ломоносова, сетуют, что дорога по соседству с детским садом ни разу за зиму так и не была расчищена от снега:

— Сад с большой численностью детей, около 300 человек, а дорога на территории садика, как заброшенная. Там не то что на машине заехать — пешком дойти невозможно!

— Совершенно не чистят дороги у сада! Что с той, что с другой стороны! Просьба взять на постоянный контроль.

Администрация Кировского и Московского района отреагировала на просьбу жителей и через несколько дней после подачи заявки сообщила, что замечание устранено.

Фото: uslugi.tatarstan.ru/open-gov

Многочасовые очереди пациентов с симптомами ОРВИ

В Казани пациенты поликлиники при горбольнице №7 недовольны большими очередями на «фильтре» — своей очереди на прием к врачу приходится ждать часами. Дошло до того, что одна из пациенток в очереди упала в обморок. Казанцы просят принять меры и решить эту проблему за счет увеличения числа врачей. «Или пусть дежурные врачи принимают пациентов, а не отправляют на фильтр», — предлагает автор заявки.

В ответ Минздрав республики направил огромное сообщение, где подробно расписал принципы оказания медпомощи заболевшим ОРВИ и прочими заболеваниями, осложняющимися повышенной температурой и кашлем: «В день вашего обращения на фильтре работало два фельдшера. Данными сотрудниками оказана помощь 82 пациентам, из которых 7 пациентов — из других районов города. Всем пациентам неотложная медицинская помощь оказана в сроки, утвержденные программой государственных гарантий. В случае превышения эпидемиологического порога по заболеваемости вирусными инфекциями на фильтре предусмотрено усиление врачами-терапевтами».

Таким образом, заявка была решена.

Фото: uslugi.tatarstan.ru/open-gov

Памятники под угрозой разрушения

В последние месяцы участились жалобы от жителей Татарстана, направляемые в категорию «Объекты культурного наследия». Чаще всего татарстанцев беспокоит состояние охраняемых памятников истории и архитектуры. Так, одна из жалоба связана с состоянием доходного дома купца Соболева на ул. Коротченко, 26. Как написал автор заявки, в доме, построенном во второй половине XIX века, разбиты стекла в окнах, рамы того и гляди упадут на землю, из стен выпадают кирпичи в непосредственной близости от пешеходных тротуаров. При этом у разрушающегося дома отсутствует ограждение, а вокруг него и внутри — нагромождения пожароопасного мусора.

Ответственным за решение заявки назначен Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Холодные блюда и фрукты с гнилью

Родители, чьи дети учатся в Актюбинской школе №1 Азнакаевского района, выражают недовольство качеством питания в столовой учебного заведения. Как сообщает автор обращения в «Народный контроль», здесь «стали готовить просто отвратительно, еда детям подается холодной, пересоленной, подгорелой, фрукты с гнилью». Женщина пишет, что во время проверок столовой комиссии дают одно блюдо, а детям — другое, совершенно несъедобное.

— В школах всегда напоказ готовят одно. Но по факту всегда невкусно. Дети не едят. Говорят «вкусно», когда приходит комиссия, — пишут актюбинцы в комментариях.

В ответ на жалобу исполком Азнакаевского района сообщил, что «котлеты говяжьи были приготовлены из фарша говядины от поставщика «Елабужский мясоконсервный комбинат». Качество фарша подтверждается». Однако виновником того, что при приготовлении котлеты потеряли свои изначальные вкусовые свойства и были «пересушены», оказалась повар, которая «ошибочно задала высокую температуру в пароконвектомате», говорится в сообщении. Кроме того, в течение месяца в школе восемь раз был организован родительский контроль горячего питания.

Отзывы «дегустаторов» — положительные, а фрукты с гнилью не обнаружены, нет и холодных блюд, питьевой режим осуществляется в столовой с использованием кипяченой питьевой воды, отчитались чиновники. А также сообщили родителям, что специалисты ООО «АБК-Пэймент» запланировали выезд в Азнакаевский район и проведут мастер-класс по приготовлению школьных блюд по технологическим картам для поваров школьных столовых.

После публикации этого сообщения заявка получила статус «решенной».

Фото: uslugi.tatarstan.ru/open-gov