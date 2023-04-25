Жители села в Татарстане могут остаться без почты

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Жители села Большая Кульга Рыбно-Слободского района могут остаться без писем и газет. Из-за ухода сотрудницы в декретный отпуск закрывается единственное почтовое отделение, сообщает ГТРК «Татарстан».

— Ладно молодые люди, они через интернет могут перечислять деньги, а у нас остались еще люди, которые не могут с этим справляться, — сетует один из жителей.

По словам местных, для них почта — единственное средство связи с миром. Даже в магазинах оплату принимают исключительно наличными.

Фото: скриншот

В региональном отделении Почты России отметили, что в связи с уходом сотрудницы открыта вакансия. Однако, поиски могут затянуться — большая часть сельского населения достигла пенсионного возраста.

— Кто хочет работать, служба безопасности «Почты России» не пропускает, а по их требованиям в нашей деревне желающих нет, так как неполная рабочая ставка, зарплата у нее не большая, — подчеркнул глава Больше-Кульгинского сельского поселения.

Администрация района сообщила, что сельское поселение без почтового отделения не останется. Пенсионерам пообещали войти в положение и направить специалиста.

Почтовое отделение обслуживает сразу три села населением в 400 человек. Оно работает три раза в неделю.

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Елизавета Пуншева