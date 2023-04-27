Рустам Минниханов и глава «Почты России» обсудили создание бондового склада в Татарстане

Раис Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор АО «Почта России» Михаил Волков обсудили перспективы развития Казанского транспортного узла и проект создания в республике бондового склада. Встреча прошла в Казани в Доме правительства.

Подробностей обсуждения создания бондового склада на территории Татарстана пресс-служба раиса региона не приводит. Рустам Минниханов и Михаил Волков также поговорили о модернизации сельских отделений почты — в этом году работы пройдут на 32 объектах республики.

На сегодняшний день в Татарстане действуют 1 111 отделений почтовой связи. В них работают 8,2 тысячи человек.

Фото: tatarstan.ru

Напомним, с предложением провести эксперимент по созданию бондовых складов в России в июне 2020 года выступил президент Татарстана Рустам Минниханов. В августе 2020-го республика и «Почта России» заключили соглашение о намерении реализовать в регионе проект по созданию первого в стране бондового склада.

Пилотный проект по созданию бондовых складов в России стартовал 1 апреля 2023 года. Продлится он целый год.

В декабре 2022 года «Почта России» и KazanExpress заключили соглашение об использовании бондового склада на базе логистического почтового центра в столице Татарстана. Свои подписи под документами поставили руководитель дирекции по развитию складского бизнеса «Почты России» Александр Дзвонковский и гендиректор маркетплейса Линар Хуснуллин.

KazanExpress стал первым резидентом пилотного проекта по созданию бондовых складов. Модель работы с ним маркетплейс протестирует в течение года.

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Татьяна Демина