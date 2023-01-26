Власти Казани постановили снести незаконно установленные киоски — в списке 21 объект

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исполком Казани предписал демонтировать ряд самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов. Среди них павильоны и киоски. Всего в списке — 21 объект.

Казанские власти постановили демонтировать:

торговый объект по улице Вересаева, вблизи дома №2а;

торговый объект по проспекту Ямашева, вблизи дома №71а;

торговый объект по улице Борисковской, вблизи дома №64;

торговый объект по улице Вишневского, вблизи дома №51/1;

торговый объект по улице Рихарда Зорге, вблизи дома №95;

торговый объект по улице Рихарда Зорге, вблизи дома №99;

торговый объект по проспекту Победы, вблизи дома №21;

торговый объект по улице Габишева, вблизи дома №4а;

торговый объект по улице Модельной, вблизи дома №6;

торговый павильон по улице Интернациональной, вблизи дома №66;

торговый киоск по проспекту Ибрагимова, вблизи дома №45;

торговый павильон по улице Батыршина, вблизи дома №20б;

два торговых объекта по улице Белинского, вблизи дома №4;

киоск по продаже воды по улице Блюхера, вблизи дома №4;

киоск по продаже воды по улице Восход, вблизи дома №7;

киоск по продаже воды по улице Восход, вблизи дома №15;

киоск по продаже воды по улице Декабристов, вблизи дома №89в;

киоск по продаже воды по улице Декабристов, вблизи дома №193;

киоск по продаже воды по улице Восстания, вблизи дома №82б;

киоск по продаже воды по улице Ютазинской, вблизи дома №3.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Владельцев большей части объектов установить не удалось. Тем не менее на добровольный снос власти Казани отвели пять дней — с 26 по 30 января. Если собственники перечисленных объектов не выполнят предписание в указанный срок, торговые ларьки демонтируют в принудительном порядке с 31 января по 30 апреля.

Неделю назад власти Казани постановили снести летнее кафе и 15 незаконно установленных торговых объектов. Их демонтируют не позднее 23 апреля.

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Айрат Назипов