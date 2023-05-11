Власти Казани распорядились снести самовольно установленные киоски по продаже воды и торговые объекты

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Исполком Казани опубликовал новый список самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, подлежащих демонтажу. В перечень попали киоски по продаже воды и помещение охраны по ул.Мусина, вблизи дома №23/24.

Согласно распоряжению замруководителя исполкома Казани Ильдара Шакирова, демонтажу подлежат торговые объекты по ул.Маршала Чуйкова, вблизи дома №39; по ул. Рустема Яхина, около дома №13; по ул.Вишневского, вблизи дома №51/1; по проспекту Победы у дома №21; по ул.Рихарда Зорге, вблизи дома №95 и две точки по ул.Белинского у дома №4.

В списке также три киоска по продаже воды по ул.Блюхера, вблизи дома №4, по ул.Восход, около дома №7, и по ул.Ютазинская рядом с домом №3.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Их собственников казанским властям установить не удалось. Добровольно владельцы объектов должны выполнить демонтаж до 15 мая. Если они не сделают этого, их уберут в принудительном порядке в срок с 16 мая по 13 августа и отправят на базу хранения по ул.Фатыха Амирхана, 48.

Неделю назад исполком Казани опубликовал перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, подлежащих демонтажу, в который вошли шлагбаумы, торговые точки. В списке был также постамат PickPoint в подземном пешеходном переходе по ул. Николая Ершова.

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Татьяна Демина