В Лисичанск из Казани прибыл очередной гуманитарный конвой
В Лисичанск прибыл очередной гуманитарный конвой из Казани. Об этом местная администрация сообщила в своем telegram-канале.
Чиновники рассказали, что в город доставили медикаменты, медицинское оборудование, стройматериалы, овощи для жителей и многое другое.
— И самое главное — были доставлены из Казани специальные подарки для ветеранов Великой Отечественной войны, малолетних узников, жителей блокадного Ленинграда и работников тыла. Все получили приятные сюрпризы ко Дню Победы, — отмечается в публикации.
В начале месяца Казань отправила в Лисичанск четвертую в этом году партию гуманитарного груза весом около 90 тонн. Колонна состояла из пяти машин.
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