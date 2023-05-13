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В Лисичанск из Казани прибыл очередной гуманитарный конвой

14:06, 13.05.2023
В Лисичанск из Казани прибыл очередной гуманитарный конвой
Фото: администрация Лисичанска/t.me (скриншот видео)

В Лисичанск прибыл очередной гуманитарный конвой из Казани. Об этом местная администрация сообщила в своем telegram-канале.

Чиновники рассказали, что в город доставили медикаменты, медицинское оборудование, стройматериалы, овощи для жителей и многое другое.

— И самое главное — были доставлены из Казани специальные подарки для ветеранов Великой Отечественной войны, малолетних узников, жителей блокадного Ленинграда и работников тыла. Все получили приятные сюрпризы ко Дню Победы, — отмечается в публикации.

Фото: администрация Лисичанска/t.me (скриншот видео)

В начале месяца Казань отправила в Лисичанск четвертую в этом году партию гуманитарного груза весом около 90 тонн. Колонна состояла из пяти машин.

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Айрат Назипов
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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