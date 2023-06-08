«Башкиры» опередили «татар» только в гандболе

Как проходили «зеленые дерби» в завершившемся сезоне

Завершились чемпионаты России по командным игровым видам спорта. Татарстан завоевал два золота (УНИКС, баскетбол, и «Зенит-Казань, волейбол), два серебра («Ак Барс», хоккей с шайбой, и «КОС-Синтез», водное поло). Помимо этого, уходящий в историю сезон, отметился огромным количеством «зеленых дерби», как принято обозначать этим термином спортивное противостояние Татарстана и Башкортостана.

Баскетбол

Победа казанского УНИКСа, при всем уважении к президенту клуба Евгению Богачеву, была достигнута за счет мощной бригады легионеров в составе казанского клуба, хотя, в далеком запасе УНИКСа есть Александр Разумов, перешедший в казанский клуб из «Уфимца». Плюс воспитанник Белгорода Станислав Ильницкий ранее играл с нынешним уфимцем Иваном Русецким. Кстати, Ильницкого вырастил Виктор Швед, известный детский тренер и отец лидера сборной России Алексея Шведа.

В остальном же, видимых связей в мужском баскетболе между Татарстаном и Башкортостаном нет, за исключением того, что десяток лет назад за Казань играл один из лучших воспитанников баскетбольной Уфы Андрей Трушкин (Был еще и очень качественный уфимец Игорь Смыгин).

Любопытно, что «Уфимец», выступающий сейчас на уровне Суперлиги, второго по силе дивизиона российского баскетбола, делегировал двоих игроков прошлогоднего состава и в УНИКС (Разумов) и в состав серебряного призера «Локомотив-Кубань» из Краснодара (Григорий Шуховцов). Правда, Шуховцову уже сорок лет, и это некий тренд комплектования «Уфимца», где сейчас играют Виталий Ионов (1986 г.р.), Илья Сыроватко (1988 г.р.), Глеб Герасименко (1988 г.р.), а с прошлого сезона ушли возрастные Артем Исаков и Валерий Лиходей.

В женском баскетболе лучшей воспитанницей Уфы была и остается Земфира Рамазанова, известная как рок-певица Земфира, входившая в число кандидатов в юниорскую сборную России. Профессиональной команды в Уфе нет, поэтому даже тот факт, что БК «Казаночка» также играет во втором по силе дивизионе — Суперлиге, дает нам основания считать, что и в этом плане Татарстан сильнее Башкортостана. Кстати, пять недавних игроков «Казаночки» Ксения Кунакова и Виктория Мазур («Самара»), Карина Низамова (МВА, Москва), Яна Паневина («Оренбург») и Анастасия Шувагина (Красноярск) выступали в прошлом сезоне за команды Премьер-Лиги.

В далеком запасе УНИКСа есть Александр Разумов, перешедший в казанский клуб из «Уфимца». Фото: пресс-служба УНИКСа

Волейбол

Свежеиспеченный «Зенит-Казань», спустя пять лет, вернул себе звание чемпиона страны. Причем, казанцы комплектовали состав россиянами, в отличие от УНИКСа, где тон задавали иностранцы, а в волейболе их разрешено не более двух. Поэтому российский волейбол комплектуется россиянами, лучше всего, воспитанницами в местных академиях. Таковых четверо и в нынешнем «Зенит-Казань»: Алексей Кононов, Михаил Лабинский, Андрей Сурмачевский, Илья Федоров.

ВК «Уфа» заняла восьмое место в чемпионате, в том числе, с помощью местного воспитанника Егора Феоктистова, плюс Ивана Демакова, который выпускался из казанской Академии. Наши клубы объединяют также легендарный игрок Александр Волков, заявивший об уходе из спорта качестве игрока «Зенит-Казань». Уфимский клуб до недавнего прошлого тренировал Юрий Лисицкий, а в административном штабе работает генеральный менеджер Дмитрий Шуравин, рожденный и выросший в Казани. Которая, кстати, при зарождении здесь волейбола, также помогала Уфе, когда местный тренер Юрий Булычев уехал из Казани, прихватив с собой талантливую казанскую молодежь (Асадуллин, Зубков, Лисин).

Женский «Динамо-Ак Барс», увы, не может считать итоги сезона успешными, вылетев в четвертьфинале. В составе команды два игрока, воспитанных в местной Академии — Елизавета Попова (Синицына), Милина Рахматуллина.

Башкирская команда «Уфимочка-УГНТУ» также выступает на дивизион ниже Суперлиги, поэтому никаких дерби между Татарстаном и Башкортостаном пока нет. В Уфе воспитаны, либо поиграли будущие игроки «Динамо-Ак Барс» Анна Малова (Подкопаева) и Анастасия Самойленко (Шляховая).

Женский «Динамо-Ак Барс», увы, не может считать итоги сезона успешными, вылетев в четвертьфинале. Фото: Роман Кручинин/dinamo-kazan.com

Гандбол

И вот мы подходим к виду спорта, где Башкортостан может смотреть на Татарстан сверху вниз, правда, опять без проведения дерби. Это гандбол, где мужская команда Казани под названием «Зилант» была воссоздана только в прошлом сезона, в то время, как уфимский «Акбузат» играла ранее в Суперлиге. В этом году они пересеклись на стадии переходных игр, и «Акбузат» оказался сильнее — 33:28, 37:37.

Единственное общее между нашими республиками можно поискать только в тренерских штабах, поскольку «Зилантом» руководит Алексей Попов, а «Акбузатом» Александр Горбатиков, оба ранее играли за волгоградский «Каустик». В женском гандболе у башкир есть команда «Уфа-Алиса», а у нас женского гандбола не было отродясь. «Акбузат» и «Уфа-Алиса» входят в единый спортивный клуб под названием «Башкортостан».

Тут необходимо забежать вперёд, и «галопом по Европам» пробежаться по тем видам спорта, где нет представителей какой-либо из братских республик. В водном поло «КОС-Синтез» завоевал серебро, в регби «Стрела» стремится к первым в своей истории медалям по итогам чемпионата по регби-15, и две казанские команды по хоккею на траве, как мужская, так и женская, я хоккей на траве являются действующими чемпионами страны. В противовес у Башкортостана есть женский хоккей, и местная команда «Агидель» выиграла очередной чемпионат страны. Правда, здесь необходимо внести уточнение, что регулярный турнир открытого чемпионата России выиграла китайская команда КРС, «Куньлунь Ред Стар», выступающая вне конкурса. У Татарстана нет, и никогда не было женского профессионального хоккея, зато есть большое количество воспитанниц, включая Ольгу Сосину из Альметьевска, которая выиграла золото в составе «Агидели». Местных игроков в команде немного Юлия Голованова, Екатерина Захарова, Алена Зубкова, но зато тренерский штаб чисто «башкирский»: главный тренер Александр Семак и его помощник Валерий Давлетшин.

В противовес у Башкортостана есть женский хоккей, и местная команда «Агидель» выиграла очередной чемпионат страны. Фото hcsalavat.ru

И два хоккея

Кстати, в женской команде «Уфа-Алиса» какое-то время работал администратором Олег Шарков, в прошлом, игрок по хоккею с мячом в местной команде «Кировец». И вот с прошлого сезона возродившийся «Кировец», который на этапе возрождения тренировал Шарков, вышел в Суперлигу, и возобновил «зеленые дерби» в хоккее с мячом. Причем, они выглядят даже принципиальнее, чем в хоккее с шайбой, поскольку в «Кировце» (он финишировал на 11 месте) играют четыре воспитанника «Ак Барс-Динамо» (он финишировал восьмым). Это Азат Ахатов, Рамиль Ибрагимов, Роман Фролов и Денис Хрустов.

«Рубин» возвращается в Премьер-Лигу, а ФК «Уфа» с экс-рубиновцем Иваном Темниковым, падает во вторую лигу по итогам завершающегося сезона, перед началом которого часть футболистов башкортостанского клуба перешли в Казань: Александр Беленов, Олег Иванов, Дмитрий Кабутов. В итоге «Уфа» вылетела во вторую лигу.

Есть общее в мини-футболе, поскольку и казанский «Приволжанин» и уфимский «Динамо-Тималь» прекратили существование практически в одни сроки, в период с 2008 по 2009 годы. В регби есть преимущество Татарстана за счет казанской «Стрелы», которая готова бороться за медали чемпионата России.

Наконец, самое раскрученное, принципиальное в прошлом и мало чем обоснованное в моменте «зеленое дерби» в хоккее с шайбой. «Ак Барс», серебряный призер чемпионата страны, и «Салават Юлаев», вылетевший из первого раунда Кубка Гагарина, сейчас практически ничто исторически не объединяет. За Казань играли Александр Радулов и местный воспитанник Динар Хафизуллин, ранее одевавшие свитер «Салавата», а в Уфе таковых также двое Григорий Панин и Степан Санников. Есть там еще любопытный персонаж, который завершал хоккейное обучение в Казани. Это Сергей Шмелев, родившийся в Нижнекамске, поигравший в казанском «Барсе», где он заканчивал спортшколу, но уехавший из столицы Татарстана, поскольку воспитанники его года рождения получились очень сильными, и Казань не могла «защитить» игрока от ухода.

Джаудат Абдуллин