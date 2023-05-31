Раис Татарстана принял участие в открытии фонда «Защитники Отечества»

В Казани открыли филиал государственного фонда «Защитники Отечества» на базе Дворца культуры химиков. В открытии принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов.



Создать фонд «Защитники Отечества» распорядился президент России Владимир Путин, 3 апреля был подписан соответствующий указ.

Минниханов отметил, что открытие филиала в Татарстане позволит на высоком уровне решать вопросы ветеранов СВО, оказывать помощь бойцам и членам их семей. Площадь помещения филиала — 550 кв. м, его подобрали с учетом современных функциональных требований и транспортной логистики для всех категорий граждан. В частности, созданы условия для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения.

Фото: tatarstan.ru

— Впереди большая и ответственная работа. Ни одна проблема и жизненная ситуация не должны оставаться без внимания. Мы со своей стороны и впредь будем оказывать всестороннюю поддержку деятельности фонда. У нас налажены хорошие контакты и с федеральным фондом. Уверен, что мы будем опираться не только на средства фонда, но и сама республика окажет всю необходимую поддержку филиалу. Считаю, что это — своевременно созданная и очень нужная структура, — сказал раис республики.

Филиал фонда расположен на 1-м и 3-м этажах Дворца культуры химиков в Казани. Здесь будут размещены кабинеты социальных координаторов, группы психологической помощи, группы юридического сопровождения, конференц-зал и др.



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Маргарита Головатенко, видео: Камиль Исмаилов