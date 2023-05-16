В Бугульминском районе Татарстана сносят водоразборные колонки в деревнях и селах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В одном из районов Татарстана жителей деревень и сел постепенно оставляют без воды: бугульминский «Водоканал» снес водоразборные колонки в деревнях и селах. Местные власти Бугульминского района никак не могут повлиять на процесс, поскольку за воду в районе отвечает частная компания, а местные жители всерьез опасаются остаться совсем без воды.

В начале мая Следком возбудил уголовное дело по двум фактам прекращения снабжения водой в селе Ростовка и деревне Ефановка: следствие считает, что в результате этих действий права пользоваться этой коммунальной услугой лишилась часть жителей в домах без водопровода. В преступлении подозреваются пока не установленные должностные лица предприятия «Бугульма-Водоканал». В Следкоме добавили, что демонтированные колонки возвращены на свои законные места.

Однако местные жители в социальных сетях назвали это сообщение «ложью и провокацией», а в комментариях перечислили десятки сел и деревень, где колонки исчезли, а следователи так и не появились.

Фото: Следком по РТ

«Реальное время» обратилось с запросом о причинах демонтажа водоразборных колонок в ООО «Бугульма-Водоканал». Мы попросили пояснить, сколько колонок демонтировано, сколько еще планируется, а также объяснить причины демонтажа и уточнить, какая альтернатива обеспечения водой предлагается для местных жителей.

Директор предприятия Лия Ваганова ответила, что «Бугульма и населенные пункты Бугульминского района полностью обеспечены централизованным водоснабжением, которое осуществляется круглосуточно». По ее словам, за последние 30 лет не было установлено ни одной колонки, а демонтаж «устаревших, неработающих колонок» производится на протяжении вот уже последних 20 лет, так как жилые помещения многоквартирных домов и частных домовладений «подключены и подключаются к централизованной системе холодного водоснабжения». Ваганова также отметила, что «организация оказывает содействие жителям в вопросах подключения к централизованному водоснабжению непосредственно в дом».

Фразу директора ООО «Бугульма-Водоканал» о готовности посодействовать жителям в вопросах отнюдь не бесплатного подключения домовладений к сети водоснабжения в сочетании с массированной атакой на водоразборные колонки, за «подключение» к которым платить не надо, легко домыслить.

Напрашивается только один вывод: не желающим остаться без воды гражданам не остается иного выхода, как тянуть водопровод в дом.

«Реальное время» узнало у пресс-службе Бугульминского райисполкома о том, какие меры и в какие сроки планируется принять по восстановлению инженерной инфраструктуры и защите интересов граждан, имеющих право пользоваться чистой водой из колонок, которые не обязаны проводить воду в дома за свой счет.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Исторически сложилось, что предприятие «Бугульма-Водоканал», которое занимается водоснабжением всего муниципального района, является частной коммерческой организацией. <...> За годы работы оно неоднократно попадало в зону критики руководства района: большое количество жалоб от населения, частые аварии на сетях водоснабжения ввиду сильного износа, безответственное отношение организации к своим обязательствам. И это несмотря на то, что это — критическая инфраструктура, ведь обеспечение водой — базовая потребность для жизни людей, — сообщила нам начальник отдела по работе со СМИ Совета Бугульминского района Марина Сагитова.

Она также рассказала, что в соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях» проводится конкурс на право заключения концессионного соглашения со сроком действия 5 лет, а единственным участником таких конкурсов является ООО «Бугульма-Водоканал».

— В последние годы компания не реализует никаких важных инвестиционных проектов, не вкладывается в капремонт сетей, несмотря на бесконечные аварии. <...> Теперь дело дошло до того, что «Бугульма-Водоканал» демонтирует уличные колонки для воды в населенных пунктах района, фактически оставив без воды многих жителей. <...> К вопросу подключились следственные органы, потому что уговоров и бесед, которые вела с «Бугульма-Водоканалом» наша администрация, уже, видимо, недостаточно, — отметила Сагитова.

Она также уточнила, что уличные колонки демонтированы в поселке Победа, деревне Елховка, пгт Карабаш, деревне Иркен, селе Спасское, деревне Алга, селе Петровка, деревне Сула, поселке Подгорный, деревнях Старое Сумароково и Еновка. А восстановлены всего четыре колонки в Новоалександровском и Новосумароковском сельских поселениях.

Подробнее о «засухе» районного масштаба, губительных последствиях активно продвигаемой в республике практики передачи объектов коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию ресурсоснабжающим организациям посредством концессионных соглашений и доходном «водяном» бизнесе бывшего главы исполкома Набережных Челнов Рината Абдуллина — читайте в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова