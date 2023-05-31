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«Вся необходимая помощь для бойцов и их семей»: в Казани открылся филиал фонда «Защитники Отечества»

10:07, 31.05.2023
«Вся необходимая помощь для бойцов и их семей»: в Казани открылся филиал фонда «Защитники Отечества»
Фото: rais.tatarstan.ru

Сегодня в Казани открылся филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». В церемонии открытия принял участие раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Филиал фонда расположен на 1-м и 3-м этажах Дворца культуры химиков в Казани. Здесь будут размещены кабинеты социальных координаторов, группы психологической помощи, группы юридического сопровождения, конференц-зал и др.

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