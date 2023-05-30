«Хрустальное перо»: как в Казани награждали лучших журналистов

Церемония награждения победителей XXVI Республиканского конкурса в сфере журналистики и массмедиа «Бәллүр каләм» – «Хрустальное перо» прошла в Культурном центре «Сайдаш».
Всего на конкурс в этом году поступило свыше 2,2 тыс. работ. Лучших выбирали среди журналистов, операторов, фотографов, редакций, пресс-служб, блогеров.
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