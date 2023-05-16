Единственный поставщик оставил без воды жителей Бугульминского района

Районные власти мечтают «выкупить» обратно переданные в концессию инженерные сети, но денег не хватает

Бугульминский «Водоканал» перекрыл воду жителям района: снес водоразборные колонки в деревнях и селах. По двум фактам прекращения снабжения водой Следком возбудил уголовное дело, однако колонки не восстановили и процесс их ликвидации в других населенных пунктах продолжается, а местные власти и рады бы, да не могут его остановить, поскольку водой в районе «заведует» частная компания. В материале «Реального времени» — о «засухе» районного масштаба, губительных последствиях активно продвигаемой в республике практики передачи объектов коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию ресурсоснабжающим организациям посредством концессионных соглашений и доходном «водяном» бизнесе бывшего главы исполкома Набережных Челнов Рината Абдуллина.

На десятки уничтоженных колонок — одно уголовное дело



Следком возбудил уголовное дело в связи с демонтажем уличных водоразборных колонок в селе Ростовка и деревне Ефановка Бугульминского района. В пресс-службе ведомства «Реальному времени» сообщили, что дело в отношении должностных лиц ООО «Бугульма-Водоканал» возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). И добавили, что демонтированные колонки возвращены на свои законные места. Однако сообщение с этой информацией в соцсетях местные жители назвали «ложью и провокацией», а в комментариях перечислили десятки сел и деревень, где колонки исчезли, а следователи так и не появились.

— В поселке Восточном все поотрезали, оставив население без воды, в том числе пенсионеров и инвалидов. За полив платили исправно, — сообщила Лениза Шакирова.

— В деревне Батыр вообще человеку отрезали воду и закопали колодец. Вода бежит самотеком с горы. Водоканал сначала пусть обеспечит народ качественной водой, а потом плату требует. Пьем непонятно что! А летом вообще воды нет, — возмущается Рушания Губаева.

— В Карабаше тоже демонтировали почти все колонки, — сетует Римма Хафизова. — Даже возле мусульманского кладбища. Люди ухаживают за могилами, а набрать воды и вымыть руки негде. Также не у всех есть вода в доме, люди ходят с тележками, ищут, где можно набрать воды. Карабаш — большой поселок, он также нуждается в качественной питьевой воде.

Фото: Анна Нагоркина/realnoevremya.ru

— У нас в поселке Погорном на днях был пожар, а люди стояли и смотрели, когда приедет пожарная машина, потому что нет воды, нам ее отрезали, хотя жители платили и за полив, и за то, что поили скот, — описывает и вовсе возмутительную ситуацию Галина Быкова.

А Фанис Давлетшин рассказал в переписке с корреспондентом «Реального времени, что двое его деревенских знакомых, чтобы умыться, были вынуждены набирать воду из луж…

«За последние З0 лет не было установлено ни одной колонки»

«Реальное время» обратилось с запросом о причинах демонтажа водоразборных колонок в ООО «Бугульма-Водоканал». Мы попросили пояснить, сколько колонок в районе демонтировано, в каких населенных пунктах, сколько и где еще предстоит демонтировать, а также указать причины демонтажа и разъяснить, как планируется обеспечивать водой жителей этих населенных пунктов.

— Город Бугульма и населенные пункты Бугульминского района полностью, на 100% обеспечены централизованным водоснабжением, которое осуществляется круглосуточно, — ответила на запрос директор предприятия Лия Ваганова. — За последние З0 лет не было установлено ни одной колонки, так как жилые помещения многоквартирных домов и частных домовладений, а также социальные объекты и объекты государственных органов и юридических лиц подключены и подключаются к централизованной системе холодного водоснабжения.

Фото: tatarstan.ru

По ее словам, демонтаж «устаревших, неработающих колонок» производится на протяжении вот уже последних 20 лет:

— Удаляются неиспользуемые, непригодные колонки ввиду их невостребованности, так как в городе Бугульма все жители и организации имеют централизованное водоснабжение либо собственные скважины. Вместе с тем остались в работе несколько колонок, которыми пользуются жители домов, не имеющие непосредственного подключения к сетям. Такие колонки находятся под защитой ООО, они поддерживаются в технически исправном состоянии, обеззараживаются… При этом наша организация оказывает содействие жителям в вопросах подключения к централизованному водоснабжению непосредственно в дом.

Информацию о том, сколько конкретно колонок демонтировано, а сколько обслуживается и в каких именно населенных пунктах, Ваганова не предоставила.

Ищи, кому выгодно

Фразу директора ООО «Бугульма-Водоканал» о готовности посодействовать жителям в вопросах отнюдь не бесплатного подключения домовладений к сети водоснабжения в сочетании с массированной атакой на водоразборные колонки, за «подключение» к которым платить не надо, легко домыслить. Сам собой напрашивается вывод, что не желающим остаться без воды гражданам не остается иного выхода, как тянуть водопровод в дом.

Между тем в селах и деревнях еще достаточно много небогатых стариков, которым деньги нужны в первую очередь на продукты и лекарства, а тратиться на водопровод смысла нет — их и колонка устраивает. Точно так же нет выгоды тратиться на прокладку водопровода тем, кто использует деревенские дома сезонно — в качестве дач. В их интересах — чтобы бугульминский водоканал не сносил ветшающие без надлежащего ремонта колонки, а содержал их в порядке, благо жители оплачивают воду, которую там берут.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

«Компания не реализует инвестиционных проектов, не вкладывается в капремонт сетей»

«Реальное время» направило в пресс-службу Бугульминского райисполкома запрос о том, какие меры и в какие сроки планируется принять по восстановлению инженерной инфраструктуры и защите интересов граждан, которые имеют право пользоваться чистой водой из колонок и при этом не обязаны проводить воду в дома за свой счет.

— Исторически сложилось, что предприятие «Бугульма-Водоканал», которое занимается водоснабжением всего муниципального района, является частной коммерческой организацией, — сообщили в пресс-службе Совета Бугульминского района. — За годы работы оно неоднократно попадало в зону критики руководства района: большое количество жалоб от населения, частые аварии на сетях водоснабжения ввиду сильного износа, безответственное отношение организации к своим обязательствам. И это несмотря на то, что это — критическая инфраструктура, ведь обеспечение водой — базовая потребность для жизни людей.

По словам пресс-службы Совета района, имущественный комплекс централизованных сетей инженерно-технического обеспечения водоснабжения и водоотведения находится в собственности Бугульминского муниципального района. В соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях» проводится конкурс на право заключения концессионного соглашения со сроком действия 5 лет, а единственным участником таких конкурсов является ООО «Бугульма-Водоканал».

Объектом концессионного соглашения являются здания и сооружения водозаборов и насосных станций водопроводно-канализационного комплекса, которые подлежат созданию и/или реконструкции, поддержанию в надлежащем техническом состоянии, проведении текущего и/или капитального ремонта. А целью заключения концессионного соглашения является обеспечение эффективного использования этого имущества и его поддержание в надлежащем. Согласно условиям соглашения, обязанность по созданию, реконструкции недвижимого имущества, проведению текущего и капитального ремонта недвижимого имущества за свой счет возложена на концессионера — ООО «Бугульма-Водоканал».

Фото: yandex.ru/maps

— В последние годы компания не реализует никаких важных инвестиционных проектов, не вкладывается в капремонт сетей, несмотря на бесконечные аварии, — говорят в пресс-службе Совета Бугульминского района. — Теперь дело дошло до того, что «Бугульма-Водоканал» демонтирует уличные колонки для воды в населенных пунктах района, фактически оставив без воды многих жителей, в том числе пожилых людей и инвалидов. Уличные колонки демонтированы в поселке Победа, деревне Елховка, пгт Карабаш, деревне Иркен, селе Спасское, деревне Алга, селе Петровка, деревне Сула, поселке Подгорный, деревнях Старое Сумароково и Еновка. А восстановлены всего четыре колонки в Новоалександровском и Новосумароковском сельских поселениях. К вопросу подключились следственные органы, потому что уговоров и бесед, которые вела с «Бугульма-Водоканалом» наша администрация, уже, видимо, недостаточно. Конечно, в идеале, водоканал должен быть муниципальным учреждением, чтобы работать во благо жителей целого района, а не для частных благополучателей. Но пока это невозможно: деньги, за которые владельцы готовы передать предприятие районной администрации, бюджету Бугульминского района не по силам. Поэтому будем ждать завершения следственных действий, чтобы выработать наиболее эффективный план решения наболевшей проблемы.

Практику передачи сетей в концессию решено развивать

Между тем идея передачи инженерных сетей в концессию, которая на практике оборачивается ущемлением прав граждан пользоваться чистой водой, не неся при этом в обязательном порядке дополнительных затрат на прокладку водопроводов в дома, активно продвигается татарстанскими чиновниками. История с «засухой», случившаяся в Бугульминском районе, может в любой момент случиться в любом другом.

Год назад, в марте 2021-го, под эгидой исполнения поставленной раисом РТ Рустамом Миннихановым задачи по поиску резервов повышения внутренней эффективности организаций и направления результатов оптимизации на реализацию инвестиционных программ в Госкомитете РТ по тарифам прошел круглый стол по вопросу передачи объектов коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию ресурсоснабжающим организациям посредством концессионных соглашений. Там сообщалось, что на тот момент в республике действовало 154 концессионных соглашения в 20 муниципальных образованиях, в соответствии с которыми концессионерам были переданы 1 177 муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры.

— Плановый объем привлечения инвестиций за весь период действия концессионных соглашений составляет 2 018,42 млн рублей, в том числе 1 131,43 млн рублей в сфере водоснабжения и водоотведения, 565,50 млн рублей в сфере теплоснабжения, — сообщала тогда начальник отдела инвестиционных программ в коммунальном хозяйстве Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Роза Мухаметзанова.

А зампредседателя Госкомитета по тарифам Лариса Хабибуллина заявила, что в Татарстане наблюдается «хорошая динамика в отношении разработки концессионных соглашений». И что практически в каждом муниципальном районе разработаны и утверждены дорожные карты по передаче объектов коммунальной инфраструктуры в ведение ресурсоснабжающих организаций посредством концессионных соглашений.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Из чиновничьего кресла — на доходное место

На круглом столе не прозвучали мнения жителей районов, где объекты инженерной инфраструктуры уже переданы в концессию. А жители уже не знают, где искать защиту от этой напасти.

— Единственный выход остается с решением вопроса по снабжению водой населения города и района — писать всем в СК РФ, председателю Бастрыкину А.И., если СК Татарстана не решит положительно для населения этот вопрос, — написала в соцсети бугульминка Ольга Цыганюк.

В районе бытует мнение, что существующий порядок обеспечения населенных пунктов водой выгоден только тем, кто «приватизировал» сети водоснабжения через концессию, но никак не конечному потребителю, который за эту воду платит.

— Бывший директор [«Водоканала»] Бадыков построил дом и сейчас (сам хвалился) живет в Сочи, прикупил там квартирку… Где деньги, Зин? — возмущается в паблике «Бугульма Информ» Иван Свободный. — Ну и отдельная тема — как такое стратегически важное предприятие попало в частные руки Абдуллина?..

По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», ООО «Бугульма-Водоканал», зарегистрированное в декабре 2003 года, перешло в руки бывшего замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана, бывшего руководителя исполкома Набережных Челнов, бывшего члена совета директоров челнинского ОАО «Горводзеленхоз» Рината Абдуллина как раз в тот период, когда готовилось и принималось постановление руководителя Бугульминского райисполкома №335 от 1 апреля 2013 года «О назначении гарантирующего поставщика», на основании которого, как следует из письма Лии Вагановой, ООО «Бугульма-Водоканал» «производит эксплуатацию и выполняет ремонт» районных объектов водоснабжения. В июне 2012 года доля Абдуллина в компании составляла 50%, а в ноябре 2014-го — уже все 100%.

Фото: minstroy.tatarstan.ru

По итогам 2022 года выручка компании составила 262,3 млн рублей, чистая прибыль — 1,2 миллиона. Только с начала 2023 года ООО, не имеющее в районе конкурентов, заключило 80 госконтрактов на очистку воды, водоснабжение и водоотведение общей стоимостью 11,24 млн рублей.

Экс-директор ООО «Бугульма-Водоканал» Эдуард Бадыков, о котором говорится в посте Ивана Свободного, занимал эту должность 10 лет — с 2012 по 2022 год. В настоящее время он является бенефициаром и руководителем бугульминского ООО «Дас-сервис», специализирующегося на производстве сантехнических работ, монтаже отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Выручка этого предприятия, на котором работают всего два сотрудника, по итогам 2022 года составила 16 млн рублей.

Сменившая Бадыкова на посту директора ООО «Бугульма-Водоканал» год назад Лия Ваганова владеет ООО «Водопровод+» (специализация — производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха), в котором имеется всего два сотрудника, и выручка которого по итогам 2022 года составила 1 млн рублей.