«Если бы не рухнувший минарет, реставрации еще долго могли ждать»

В селе Айбаш Высокогорского района дождались начала восстановления поврежденного ветром мусульманского храма

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Жители села Айбаш Высокогорского района, где в ноябре сильным ветром сорвало минарет с местной мечети, дождались начала реставрации старинного храма. Но не самих работ, а пока только оформления необходимой документации. Предварительно планируется, что обновленное деревянное культовое сооружение сдадут через год. В каком виде предстанет воссозданная мечеть начала XX века постройки и что затягивало процесс реставрации — подробности в материале «Реального времени».

На время реставрации азан будет звучать из вагончика

Мечеть в деревне Айбаш Высокогорского района прославилась на всю республику в ноябре прошлого года, когда ее минарет рухнул во время урагана. Как признался имам мечети Дамир хазрат Хабибуллин, если бы не этот злосчастный случай, на реставрацию в ближайшее время, скорее всего, рассчитывать не пришлось бы.

— Если бы в прошлом году минарет мечети не упал от сильного ветра, может, наша мечеть до сих пор оставалась бы в таком состоянии. Как нам объясняли, в республике очень много подобных объектов, и в первую очередь восстанавливают самые критичные случаи или те мечети, в которые ходит больше людей, например, в городах. А у нас до того случая с ураганным ветром мечеть еще была в рабочем состоянии. Нам говорили, что мы стоим в очереди на реставрацию, но не в первых рядах. А теперь — это превратилось в первую необходимость, — рассказал хазрат.

По словам имама, восстановить мечеть пытались и раньше. Сначала в 1980-х, 1990-х годах, затем — в 2010-м. Даже подготовили проектную документацию. «К сожалению, не удалось решить вопрос с финансами», — посетовал хазрат.



В 2017 году начался сбор средств на реставрацию мечети, требовалось собрать около 5 млн рублей. В планах было заказать госэкспертизу проекта, укрепить фундамент храма, заменить наружные панели, демонтировать старый и построить новый минарет. Но при дальнейших расчетах оказалось, что только на ремонт первого этажа дополнительно потребуется около 16 миллионов. Исследованием объекта занималась эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы Министерства культуры России и член Общественной палаты РТ Фарида Забирова, ушедшая из жизни в июне 2021 года, ее родственники служили имамами в этом селе.



Фото: okn.tatarstan.ru

Но сейчас реставрация мечети в Айбаше проходит при поддержке района и республики, завершить ее планируют в 2024-м.



— Как нам обещают строители и реставраторы, работы планируется закончить уже в следующем году. Это намерения, а как получится на самом деле, одному Аллаху известно. На сегодняшний день идет подготовка соответствующей документации. Непосредственно к работам еще не приступили, — рассказал Дамир Хабибуллин.

Старинная мечеть — единственная в деревне. Несмотря на ее состояние, здесь каждый день звучал азан, прихожане собирались на намаз и религиозные праздники. Чтобы продолжить собирать верующих, рядом с мечетью установили временный вагончик.

«Промаркируют каждое бревнышко»

На днях в селе прошла торжественная церемония начала реставрации мечети. «Мечеть эта — уникальный памятник деревянного зодчества, ее сохранение находится на контроле Комитета. Работа предстоит непростая», — отметил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин. По его словам, на первом этапе будут укреплять фундамент, каждое бревнышко и деревянный элемент промаркируют, прежде чем разобрать старинную мечеть.

На днях в селе прошла торжественная церемония начала реставрации мечети. Фото: okn.tatarstan.ru

— На специализированной базе подрядная лицензированная организация исследует слабые и сгнившие места, при необходимости заменим на обновленные, восстановим венцы, соберем сруб обратно и все деревянные элементы обеспечим огнебиозащитой, — сообщил Иван Гущин.

Вторым этапом стартуют собственно реставрационные работы. «Сохранение архитектурной самобытности памятника будет вестись при неукоснительном соблюдении религиозных канонов, под контролем Духовного управления мусульман и Комитета и при непосредственном участии жителей села», — заверил глава Комитета РТ по охране ОКН.

Восстанавливать мечеть будут исключительно за счет благотворительных средств. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ДУМ РТ. В настоящее время уже изысканы денежные средства для начала первоочередных работ по разбору сруба и его восстановлению.

Фото: Комитет РТ по охране ОКН

Сбор пожертвований на восстановление мечети осуществляется в рамках проекта «Сохраняем ВМЕСТЕ» на расчетный счет религиозной организации «Местная Мусульманская религиозная организация — Мухтасибат Высокогорского района Централизованной религиозной организации Духовного управления мусульман Республики Татарстан».

Полумесяц на «яблоке»

Мечеть в селе Айбаш — объект культурного наследия регионального значения. Она была возведена в начале XX века на месте прежней, построенной в 1864 году, которая со временем обветшала. Мусульманский храм возвели из сосновых бревен и обшили досками. Восьмигранный минарет состоял из трех ярусов, которые венчал полумесяц на «яблоке». Культовое сооружение причисляют к типичным образцам татарской сельской культовой архитектуры начала прошлого столетия.

Фото: okn.tatarstan.ru

По другой версии, именно эту мечеть построили в 1855 или 1858 годах. В «Ведомостях магометанских приходов Казанской губернии за 1909 г.» упоминается вторая дата. В 1910—1917 годы ее обшили досками.

Одним из первых имамов, давшим начало целой династии, стал местный житель Забир Исхаков, избранный в 1831 году, ученик ахуна (судьи) Фаткуллы бин Сафара бин Хусаина аль-Казаклари из деревни Казаклар Царевококшайского уезда. Позже к нему присоединился сын Мифтахутдин, который после смерти отца стал главой прихода, а вторым имамом был назначен его младший брат Абдулгаллям, позже переехавший в Урнашбаш, так что вторым муллой стал Абдрахман Забиров, также потом уехавший — уже в Чирши. Кроме того, в Айбаше в эпоху революции работал племянник Мифтахутдина — Абдулкаюм, шакирд Апанаевского медресе. В местном же медресе учились 45 мальчиков и 48 девочек.

