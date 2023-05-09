Мин Шабай. Человек, который хотел видеть людей счастливыми

В этом году в республике отмечают 110-летие со дня рождения татарского писателя Мина Гариповича Шабаева. Литератор Мин Шабай (1913—1963) родом из Уфимской губернии, пережил трудное детство беспризорника, попал в московскую трудовую коммуну. Первые рассказы опубликовал еще в 1930-х годах. До войны учился в Казани и работал журналистом. Был репрессирован, отправлен на Колыму, здесь познакомился с писателем Варламом Шаламовым, который посвятил ему эпизод в «Колымских рассказах». Вместе они проходили фельдшерские курсы при лагерной больнице. Подробнее о жизни Мина Шабая рассказывают сотрудники Музея истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала.

В этом году исполнилось 110 лет со дня рождения писателя трагической судьбы Мина Шабая (Мин Гарипович Шабаев). Мы собрали некоторые факты о татарском писателе.

Мин Шабай.



1. Мин Гарипович Шабаев родился 28 апреля 1913 года в деревне Каратекля ныне Кушнаренковского района Башкортостана. Когда мальчику было 6 лет, умер его отец, Мин оказался предоставленным самому себе.

2. Юношу, который вырос беспризорником, в 17 лет поместили в трудовую колонию. Здесь он получил образование и воспитание, впервые познакомился с литературой.



3. До войны Мин учился в Казанском государственном педагогическом институте, затем работал в редакциях газет и Татарском радиокомитете.

Литературовед Ибрагим Нуруллин так отзывался о юном Мине Шабае:

«Уже в первых произведениях молодого писателя можно заметить зачатки тех прекрасных качеств, которые позже развивались и совершенствовались в его творчестве. Восхищение миром, людьми, природой, желание видеть жизнь прекрасной, видеть людей счастливыми, отсюда своеобразная гармония и романтический подъем — вот эти качества».

4. С 1931 года его рассказы стали публиковать в газетах. В печати последовательно выходили рассказы, документальные очерки, ставились пьесы в колхозно-совхозных театрах. В 1941 году в Казани вышла его первая книга лирических рассказов «Несыгранная скрипка».

5. 21 ноября 1942 года Мин Шабай был арестован по обвинению в национализме. В 1944 году суд приговорил его к семи годам лишения свободы, и писатель был отправлен на Колыму работать на шахте. В 1950 году был приговорен судом к пожизненному заключению в ссылке на Колыме. Реабилитирован только в 1958 году.

На Колыме он оказался вместе с Варламом Шаламовым. Об этом рассказано и в произведениях Шаламова.

6. Мин Шабай вернулся в Казань только в 1955 году. В период с 1959 по 1964 год были опубликованы книга очерков писателя «Весна у нас круглый год», сборники рассказов «Ступени жизни», «Жизнь зовет» и роман «Пробуждение» (первая часть).

7. Скончался от сердечного приступа утром 5 сентября 1963 года в Ленинском саду Казани. Ряд его произведений остались неоконченными.



Фото gorkiy.tatmuseum.ru

Ибрагим Нуруллин в 1963 году писал:



«Вот такой вот человек наш Мин Шабай. С наслаждением и удивлением, с широко открытыми глазами смотрит на утонченные тайны природы, яркий звон жизни, красоту достоинства человеческой души: насколько же ты красив, мир! Кто тебя таким полюбил?»

Варлам Шаламов, «Колымские рассказы». «Курсы»

…За первым столом на первом месте от прохода сидел Мин Гарипович Шабаев — татарский писатель Мин Шабай, осужденный по статье «аса», жертва тридцать седьмого года.



Русским языком Шабаев владел хорошо, записывал лекции по-русски, хотя, как я выяснил через много лет, писал он прозу на татарском языке. В лагере многие скрывают свое прошлое. Это объяснимо и логично не только для бывших следователей и прокуроров. Писатель, как интеллигент, как человек умственного труда, «очкарик», в местах заключения всегда вызывает ненависть и у товарищей, и у начальства. Шабаев понял это давно, выдавая себя за торгового работника, и в разговоры о литературе не вмешивался — так было лучше всего, спокойней всего, по его мнению. Он всем улыбался и вечно что-то жевал. Одним из первых курсантов он начал приобретать отечный вид, опухать, — приисковые годы не прошли даром для Мина Гариповича. От курсов он был в полном восхищении.



— Понимаешь, мне сорок лет, и я впервые узнал, что печень-то у человека одна. Я думал — две, всего ведь по два.



Наличие у человека селезенки приводило Мина Гариповича в полный восторг.



После освобождения Мин Гарипович не стал работать фельдшером, а вернулся на милую его сердцу снабженческую работу. Стать агентом снабжения — перспектива еще более ослепляющая, чем медицинская карьера.

