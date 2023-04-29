«Волго-Вятскуправтодор» посадит свою многоэтажку рядом с первым небоскребом Казани

Здание с подземным паркингом и кафе займет коллектив новой структуры Федерального дорожного агентства

Как стало известно «Реальному времени», на пересечении улиц Патриса Лумумбы и Альберта Камалеева появится новое девятиэтажное офисное здание. Здесь разместят филиал ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» — Центр управления на 200 сотрудников. «Здание должно быть нейтральным по своему облику, чтобы не создавать совсем уж разнообразную палитру в этом районе», отмечают градостроители, оценивая проект, который реализуют по соседству от здания старого аэровокзала в стиле «сталинского классицизма», протестантской церкви и небоскреба «Лазурные небеса».



Новый офис дорожников с подземным паркингом



Девятиэтажное здание Центра управления «Волго-Вятскуправтодора» будет сложной формы, но проектировщики обещают корректно вписать его в ландшафт в условиях существующей застройки. Сооружение построят из двух блоков — 7-этажный и 3-этажный ромбовидный и трапециевидный объем с подвальным и техническим этажами.

— Градостроительное решение здания разработано, исходя из главенствующей роли существующего жилого комплекса «Лазурные небеса», выполненного в современном стиле с полностью остекленными фасадами. Объемно-пространственная композиция здания центра управления представляет собой сложный объем, вписанный в природный ландшафт проектируемого участка, — отмечают специалисты.

Казенное учреждение — Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона (Волго-Вятскуправтодор) — структура Росавтодора. Было образовано в августе 2002 года, на него возложены функции управления федеральными трассами в Татарстане, Чувашии, Марий Эл и в Ульяновской области. В его ведении находятся 1 921 км автомобильных дорог, 277 мостов и более 1 900 водопропускных труб. «Реальное время» рассказывало, как минувшим летом в адрес дорожной организации сыпались жалобы автовладельцев, уставших от «бесконечных пробок» из-за ремонта трасс.

Главный офис «Волго-Вятскуправтодора» находится на улице Шуртыгина, 15. Это здание значительно меньше проектируемого.

Фото: yandex.ru/maps

Участок под застройку нового офиса дорожников на ул. Патриса Лумумбы давно пустует и огражден бетонным забором. В углу площадки простаивает КАМАЗ, чуть дальше видны старые гаражи, но никакого движения.

В самой организации всех подробностей проекта пока не раскрывают. Но судя по всему, Центр управления станет новым филиалом «Волго-Вятскуправтодора».

Проектируемое здание с общим строительным объемом в 55 тысяч кв. м будет представлять собой сооружение из монолитного каркаса со стилобатной частью (подвал и первый этаж). Всего будет девять этажей, включая подвальный и технический этажи, в подземной части разместят паркинг на 44 машиноместа.

Участок под застройку нового офиса дорожников на ул. Патриса Лумумбы давно пустует и огражден бетонным забором. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Первый этаж займут дорожная лаборатория, канцелярия и охрана, при главном входе обустроят входную и вестибюльную зоны, гардероб, санузлы и столовую для сотрудников с отдельным обеденным залом для высшего руководства. Второй этаж займут кабинеты работников филиала, архивы, актовый зал, переговорная, третий — ситуационный центр с видеостеной, производственный отдел, техническая библиотека, а четвертый — приемная, кабинеты руководства филиала и планово-экономический отдел. Здесь также будут комнаты отдыха, «кухня директора» и другие помещения. Причем на этом этаже будет эксплуатируемая кровля.



На пятом и шестом разместят также рабочие кабинеты, технический отдел, отделы капитального строительства, организации работ по безопасности дорожного движения, энергетиков, организации работ по содержанию и сохранности автодорог и другие.

Новое офисное здание для дорожников возводят по соседству с объектом культурного наследия регионального значения «Здание Аэровокзала, 1954 г., арх. Н. Макареня». Поэтому эксперты изучили степень влияния строительства на конструкции памятника.

Фото: Ринат Назметдинов/realnoevremya.ru

«Пока нет четкого понимания, как пойдет формирование самой улицы»

Как указано в проекте, фасады решены в витражных конструкциях с остеклением всего здания с локальным использованием отделки из керамогранитной плитки в системе вентилируемого фасада. По внешнему контуру, по всей высоте здания применены декоративные металлические ламели.

— Общий архитектурный облик здания достигается путем использования ламелей и витражной системы разной высоты, — указали проектанты.

Тем не менее, по словам экспертов, проект корректировали с учетом замечаний, высказанных на заседаниях градостроительной комиссии.

— Этот проект уже неоднократно обсуждали на градостроительном совете, и там было много замечаний. Начиная с того, что еще нет четкого понимания, даже красных линий в этой зоне, и дальше как пойдет формирование самой улицы, каким должен быть этот объект, потому что там есть и историческое здание старого аэровокзала. Поэтому рассматривали проект со всех сторон. Было ли принято окончательное решение, я вам сейчас не скажу. Но формально это не исторический центр, и мы не всегда должны рассматривать все объекты, — сообщил советник министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Николай Васильев.

«Реальное время» недавно рассказывало о том, как быстро разрастается этот район: идет активная жилищная застройка на территории бывшего Октябрьского городка, стартуют новые проекты у «Акчарлака» и по соседству. Центр управления «Волго-Вятскуправтодора» возводят рядом со зданием старого аэропорта и ЖК «Лазурные небеса», через дорогу от протестантской церкви «Преображение». Поэтому специалистов больше волнует не столько уплотнение застройки и возрастающая транспортная нагрузка, сколько перспективы всей этой территории:



— Вопрос стоял довольно принципиально о том, что надо себе убедительно представить на градсовете само видение этой территории, включая выход в район пересечения улиц, где был «Акчарлак». Как этот дорожный «прострел» будет оттуда выходить на челнинскую трассу. Чтобы сформировать архитектурный облик, нужно себе представить реальное будущее спрямление этой трассы. Пока что представленные предложения не были достаточно убедительны, чтобы ответить на все эти вопросы, — отметил Васильев.

Центр управления «Волго-Вятскуправтодора» возводят рядом со зданием старого аэропорта и ЖК «Лазурные небеса», через дорогу от протестантской церкви «Преображение». Фото: google.com/maps

— В этой части города довольно разнообразная архитектура, поэтому найти какой-то облик, сильно соответствующей окружающей застройке, — довольно сложно. Сам вокзал периода сталинской архитектуры последнего этапа, «Лазурные небеса» — скорее модернистский стиль, а церковь вообще совершенно в традиционном стиле таких культовых построек. Поэтому новое офисное здание должно быть скорее нейтральным по своему облику, чтобы не создавать совсем уж разнообразную палитру в этом районе, — высказал свое мнение завкафедрой градостроительства и планировки КГАСУ Александр Дембич.

Проектная документация здания Центра управления «Волго-Вятскуправтодора» на днях прошла историко-культурную экспертизу, по ней вынесено положительное заключение.



От места сражений и ярмарок до летного поля и 12 микрорайонов

Новый объект территориально будет расположен в центре Советского района Казани, в восточной части города. Ранее улица Патриса Лумумбы, предположительно, была частью Мамадышского тракта, территория развивалась как часть Арского поля, указал эксперт Ильдар Мухаметшин в акте ГИКЭ.

С середины XIV века Арское поле часто упоминали в русских летописях. Со времен князя Дмитрия Донского и до эпохи Ивана Грозного оно было ареной схваток между русскими, булгарами и татарами. Здесь же пролегал важный военно-торговый Арский тракт, связывавший Арск с Казанью. Начиная с XIV века распри в поле на время сменились ярмарками, куда приезжали купцы с товарами со всего мира. А в XVI веке, когда ослабло влияние Золотой Орды, на Арском поле вновь начались столкновения между русскими и казанскими войсками. Во второй половине XVIII столетия сюда вывел свои войска Емельян Пугачев.

По словам эксперта, на первых порах территорию формировало транспортное направление на Мамадыш — рядом крупная транспортная артерия, которая постепенно развивалась и подчиняла прилегающую территорию. Строительство аэропорта началось летом 1931 года. Аэровокзальную площадь обустроили к началу 1950-х годов. В 1960-е здесь возвели стеклянный павильон сервисного обслуживания автобусной станции (сейчас снесен), а в 1979 году аэропорт перенесли на территорию Лаишевского района, однако некоторые рейсы здесь сохранили до конца 90-х.

Фото: avsim.su

После закрытия аэропорта его территорию передали под застройку. Сначала застроили жильем северный участок бывшего летного поля. Позднее сдали крупный объект — международный конноспортивный комплекс. В 2005-м начали застраивать юго-западный сектор летного поля — здесь вырос ЖК «Казань XXI век», проложили новую улицу — проспект Альберта Камалеева.

Строительство жилкомплекса стало частью проекта застройки жилого района «Седьмое небо» общей площадью 198 гектаров, большая часть которого разделена на 12 микрорайонов. Часть из них уже застроена, другие — на очереди, в том числе территория будущего микрорайона 8, примыкающая к зданию аэровокзала. Мимо него по северному участку планируют проложить магистраль с выходом на Мамадышский тракт.



Мимо здания аэровокзала по северному участку планируют проложить магистраль с выходом на Мамадышский тракт. Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Целью экспертизы было определить возможность обеспечения сохранности здания аэровокзала при проведении строительства Центра управления. Проектируемый участок непосредственно связан с охранной зоной памятника. В непосредственной близости от будущего офиса находятся здания общежития и магазина. Для их безопасности в подземной части здания предусмотрят ограждение из буросекущихся свай.

Как указал эксперт, стройка не повлияет на безопасность конструкций здания аэровокзала, так как оно находится на значительном отдалении: минимальное расстояние при производстве одного из видов работ от стен памятника до границы территории проектирования составляет 84 метра.