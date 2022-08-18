Затянувшийся ремонт М-7: чего не хватает подрядчикам Илдара Мингазова?

«Несчастливый» тендер на работы от Новониколаевского до Осиново обеспечит пробки на Северном обходе Казани до конца 2023 года

Рекорд по протяженности дорожной пробки на трассе М-7 на Северном обходе Казани на участке Осиново — Новониколаевский пока составляет всего 7 километров — это не почти 22 километра, как в районе Мамадышского тракта. Но если учесть, сколько транспорта, включая транзитный грузовой, стоит тут ежедневно, и перевести затраты времени в рубли, мало не покажется. Протяженность регулярно возникающего затора практически равна протяженности ремонтируемого участка М-7. Об организации работ подрядчиками «Волго-Вятскуправтодора» на этом участке и причинах, по которым дорогу ремонтируют со скоростью 20 метров в день, в новом материале «Реального времени» из цикла о дорожных пробках на въездах в Казань.

«Зачем работы «размазали» почти на 8 километров?»



Вечером 12 августа, когда казанцы потянулись на дачи, затор на Северном объезде в направлении Залесного растянулся на 6,8 км — от поселка Новониколаевский до поворота на деревню Ивановское. В обратном направлении скопилась километровая пробка. Утром и днем 13 августа этот участок вновь глухо стоял в направлении выезда из Казани, а 14-го пробка образовалась в обратном направлении — люди возвращались с дач.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

— В субботу я стоял в пробке в направлении в направлении моста и ругал себя последними словами за глупость и невнимательность, — рассказал «Реальному времени строитель Равиль Сагдеев. — Я заказчику баню начал строить в Нижнем Услоне, и когда он объяснял, как проехать, все твердил: «С парома, с парома…» Мне бы переспросить, почему он про паром говорит, а я даже не подумал. Живу в Киндерях, ну поехал по М-7. Почти два часа потерял! Назад поехал на паромную переправу, там очередь большая, тоже долго получается. Но если ехать через переправу, то хотя бы бензин в пробке не сожжешь.

Казанцы, которые регулярно пользуются Северным обходом столицы, а также водители транзитных фур все лето мучаются в пробке на участке от Новониколаевского до Осиново, теряют кто по часу, кто по два — как повезет. В выходные машин прибавляется и затор увеличивается. У стремящихся в выходные на противоположный берег Волги есть альтернатива — паромная переправа. Но в Казани очередь на нее начинается на Аракчинском шоссе, а в Верхнем Услоне — на склоне горы — на улице Чехова, и ждать парома тоже приходится долго.

Больше всего достается тем, кто живет или работает в Новониколаевском и Осиново — им ремонтируемый участок трассы не объехать, а на въезде-выезде в эти поселки пробки если и рассасываются, то только глубокой ночью.

— У меня вопросы к строителям, — говорит Сагдеев. — Первый — почему ремонтные работы «размазали» на все 7,5 километра, а не ведут короткими захватками. Давно известен поточный метод, все можно было нормально организовать. А у нас поставили знаки, сузили дорогу, снизили скорость на огромном участке и копаются в двух-трех местах! Как будто премию им за создание неудобств людям выписывают…

Тендер, который никому не был нужен

У этого участка М-7 трудная судьба — полуторамиллиардный контракт на капремонт 7,5 километра трассы «Волго-Вятскуправтодору» удалось «продать» только с третьей попытки. Первый раз — в апреле 2020 года тендером ведомства Илдара Мингазова на первую очередь капремонта М-7 от Новониколаевского до Осиново стоимостью 791,5 млн рублей не заинтересовался ни один подрядчик. В мае аукцион был объявлен повторно — и завершился с тем же результатом.

Лишь в декабре 2021-го на тендер на весь объем работ стоимостью 1,451 млрд рублей заявились две компании — казанское ООО «Волгадорстрой» и ОАО «Алексеевскдорстрой». Получил подряд «Волгадорстрой», который снизил цену ровно на 100 рублей от начальной. Впрочем, решающим в вопросе, кто будет ремонтировать 7,5 км Северного обхода Казани, стало не это, а низкая оценка квалификации и опыта работы «Алексеевскдорстроя» членами конкурсной комиссии — по этому показателю они районной фирме дружно выставили нули, хотя компания по части дорожных работ много лет входит в число «королей госзаказа».

С третьей попытки тендером на 1,5 миллиарда заинтересовались две дорожные компании. Фото: Инна Серова/realnoevremya.ru

Так что, похоже, этот тендер стал очередным классическим примером «постановочной конкуренции», о которой «Реальному времени» говорил гендиректор АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» Яков Геллер.

Два года стоим — четыре ездим?

Как следует из конкурсной документации, если бы ремонт дороги велся в два этапа, то работы первой очереди начались бы 1 июня 2020 г. и завершились бы к 30 ноября 2021-го. А согласно утвержденному графику, по которому капитальный ремонт идет сейчас, «Волгадорстрой» должен был приступить к работам 1 апреля 2022 года (асфальт начали укладывать 1 июня) и завершит их 30 ноября 2023-го. То есть работы на 7,5 километра загруженной объездной трассы в целом планируют растянуть на 19 месяцев.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

При этом на устройство дорожного «пирога» график работ отводит 17 месяцев — с 1 июня 2022-го по 31 октября 2023-го. То есть в ближайшие полтора года пробки на участке между Новониколаевским и Осиново не исчезнут.

В документах госзакупки имеется информация о гарантийных сроках на элементы отремонтированной дороги. В частности, земляное полотно, основание дороги, водопропускные трубы должны прослужить не менее 6 лет, дорожная одежда — 5 лет, водоотвод с проезжей части, дорожные бордюры, конструкции освещения — 4 года. То есть два года дорожного кошмара гарантируют всего 4—6 относительно беспроблемных лет.

5 месяцев опоздания и 21 процент выполнения

В «Волгадорстрое» подтвердили «Реальному времени», что работы по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа на участке км 786+500 — км 794+000, Республика Татарстан» должны завершиться 30 ноября 2023 года, и уточнили, что «в текущем году работы начались с окончанием весенней распутицы — 11 мая», то есть почти на полтора месяца позже, чем планировалось.

На вопрос, какая часть из запланированного объема работ уже выполнена, в «Волгадорстрое» ответили:

— На сегодняшний день оперативное выполнение объекта составляет 21% от проектного объема.

«Реальное время» поинтересовалось, нельзя ли было сократить сроки ремонта путем увеличения интенсивности работ?

— Капитальный ремонт объекта проводится в установленные государственным контрактом сроки, — возразил подрядчик. — Эти сроки формируются заказчиком путем анализа подготовленной ранее проектной документации. В связи с техническими решениями, принятыми проектной документацией, в частности — устройство насыпи из грунта высотой до 12 метров, сократить сроки выполнения работ технически невозможно.

— А при наличии дополнительного количества техники и работников на участках реально было бы ускорить процесс?

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

— На объекте ежедневно работает достаточное количество сотрудников и техники для своевременного ввода объекта в эксплуатацию — 25 дорожных рабочих, шесть инженерно-технических работников, 14 единиц техники, — возразил подрядчик. — Наращивать численность сотрудников и техники на объекте не является целесообразным, так как имеют место виды работ, которые технически нельзя ускорить: после них на определенный период времени запрещается проведение дальнейших работ, например, устройство высоких насыпей.

На вопрос, уже заданный «Реальным временем» подчиненным Илдара Мингазова — о причинах, по которым на ремонтируемых участках трассы М-7 не сделаны временные объездные дороги, способные снять напряженность, в «Волгадорстрое» ответили, что такие дороги «строятся в соответствии с разработанной документацией». По-видимому, если они где-то и строятся, то не на Северном обходе Казани, ведь в «Волго-Вятскуправтодоре» нам ранее заявили: «Необходимости в объездной дороге нет».

А если вспомнить «день вчерашний»?

— Технология ремонта прописана в регламентах работ, у дорожного покрытия много слоев, да еще нередко требуется перенос коммуникаций — словом, есть технологический процесс, который нельзя нарушать, отсюда и продолжительные сроки ремонта, — говорит Марат Хакимов, директор и учредитель казанского ООО «ПСК АМИК», которое выпускает асфальтобетон и специализируется на строительстве дорог.

Хакимов убежден, что «затягивать работы подрядчики не заинтересованы, это бизнесу невыгодно», и утверждает, что увеличением численности работников и организацией строительного потока капремонт М-7 под Казанью вряд ли возможно ускорить:

— Много рабочих на площадке сегодня не требуется, все основные процессы механизированы, а строительной техники у подрядчиков достаточно.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Что же касается поточного метода организации работ, при котором большой участок дороги делится на захватки, что позволяет совмещать процессы на разных участках и экономить время, то это — «Советский Союз, вчерашний день», заявил Марат Хакимов.

Правда, родина строительного потока — вовсе не Советская Россия, а самые что ни на есть капиталистические Соединенные Штаты Америки, и придумал его бизнес-гений Генри Форд, а советские инженеры-строители в 30-е годы лишь взяли это изобретение на вооружение. И судя по публикациям в научных изданиях, поточный метод успешно применяется за рубежом во многих отраслях, обеспечивая экономию времени и средств при производстве в том числе и дорожных работ.

Сократить сроки могут только деньги?

На сроки ремонта дорог влияют не только технология и организация рабочих процессов, говорит гендиректор ассоциации «Альянс строителей и поставщиков дорожного комплекса» («АСДОР») Юрий Агафонов:

— Проблема в финансировании, вернее, в графике финансирования работ. Если бы подрядчики своевременно получали деньги, они могли бы работать быстрее. Но у нас заказчик получает финансирование из бюджета траншами и не перечисляет подрядчику всю сумму сразу. Подрядчик получает только аванс, окончательный расчет обычно происходит по итогам года. А работать подрядчику надо — надо закупать материалы, платить рабочим. Он берет кредиты и сдает объект, но не раньше, чем в указанный в контракте срок.

Агафонов заметил, что ситуацию с ремонтом М-7 он не изучал, поэтому поделился впечатлениями от также ремонтируемой в настоящее время трассы М-5:

— Она крайне перегружена и должна была быть расширена до четырех полос еще лет 10 назад, а работы на ней сейчас ведутся ни шатко, ни валко. Причина — в несвоевременном финансировании: подрядчик получает деньги, которых хватает на закупку материалов, подготовку площадки и начало работ, а затем средства заканчиваются…

На вопрос «Реального времени», почему, по его мнению, ни подрядчики «Волго-Вятскуправтодора», отвечая на вопросы нашего издания, ни само ведомство Илдара Мингазова не указали на эту вескую причину замедления ремонта трассы М-7, эксперт «Реального времени» дал понять, что зависимость подрядчиков от заказчика не располагает их к такого рода откровениям.