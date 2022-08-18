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Затянувшийся ремонт М-7: чего не хватает подрядчикам Илдара Мингазова?

00:00, 18.08.2022

«Несчастливый» тендер на работы от Новониколаевского до Осиново обеспечит пробки на Северном обходе Казани до конца 2023 года

Затянувшийся ремонт М-7: чего не хватает подрядчикам Илдара Мингазова?
Фото: коллаж: realnoevremya.ru

Рекорд по протяженности дорожной пробки на трассе М-7 на Северном обходе Казани на участке Осиново — Новониколаевский пока составляет всего 7 километров — это не почти 22 километра, как в районе Мамадышского тракта. Но если учесть, сколько транспорта, включая транзитный грузовой, стоит тут ежедневно, и перевести затраты времени в рубли, мало не покажется. Протяженность регулярно возникающего затора практически равна протяженности ремонтируемого участка М-7. Об организации работ подрядчиками «Волго-Вятскуправтодора» на этом участке и причинах, по которым дорогу ремонтируют со скоростью 20 метров в день, в новом материале «Реального времени» из цикла о дорожных пробках на въездах в Казань.

«Зачем работы «размазали» почти на 8 километров?»

Вечером 12 августа, когда казанцы потянулись на дачи, затор на Северном объезде в направлении Залесного растянулся на 6,8 км — от поселка Новониколаевский до поворота на деревню Ивановское. В обратном направлении скопилась километровая пробка. Утром и днем 13 августа этот участок вновь глухо стоял в направлении выезда из Казани, а 14-го пробка образовалась в обратном направлении — люди возвращались с дач.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

— В субботу я стоял в пробке в направлении в направлении моста и ругал себя последними словами за глупость и невнимательность, — рассказал «Реальному времени строитель Равиль Сагдеев. — Я заказчику баню начал строить в Нижнем Услоне, и когда он объяснял, как проехать, все твердил: «С парома, с парома…» Мне бы переспросить, почему он про паром говорит, а я даже не подумал. Живу в Киндерях, ну поехал по М-7. Почти два часа потерял! Назад поехал на паромную переправу, там очередь большая, тоже долго получается. Но если ехать через переправу, то хотя бы бензин в пробке не сожжешь.

Казанцы, которые регулярно пользуются Северным обходом столицы, а также водители транзитных фур все лето мучаются в пробке на участке от Новониколаевского до Осиново, теряют кто по часу, кто по два — как повезет. В выходные машин прибавляется и затор увеличивается. У стремящихся в выходные на противоположный берег Волги есть альтернатива — паромная переправа. Но в Казани очередь на нее начинается на Аракчинском шоссе, а в Верхнем Услоне — на склоне горы — на улице Чехова, и ждать парома тоже приходится долго.

Больше всего достается тем, кто живет или работает в Новониколаевском и Осиново — им ремонтируемый участок трассы не объехать, а на въезде-выезде в эти поселки пробки если и рассасываются, то только глубокой ночью.

— У меня вопросы к строителям, — говорит Сагдеев. — Первый — почему ремонтные работы «размазали» на все 7,5 километра, а не ведут короткими захватками. Давно известен поточный метод, все можно было нормально организовать. А у нас поставили знаки, сузили дорогу, снизили скорость на огромном участке и копаются в двух-трех местах! Как будто премию им за создание неудобств людям выписывают…

Тендер, который никому не был нужен

У этого участка М-7 трудная судьба — полуторамиллиардный контракт на капремонт 7,5 километра трассы «Волго-Вятскуправтодору» удалось «продать» только с третьей попытки. Первый раз — в апреле 2020 года тендером ведомства Илдара Мингазова на первую очередь капремонта М-7 от Новониколаевского до Осиново стоимостью 791,5 млн рублей не заинтересовался ни один подрядчик. В мае аукцион был объявлен повторно — и завершился с тем же результатом.

Лишь в декабре 2021-го на тендер на весь объем работ стоимостью 1,451 млрд рублей заявились две компании — казанское ООО «Волгадорстрой» и ОАО «Алексеевскдорстрой». Получил подряд «Волгадорстрой», который снизил цену ровно на 100 рублей от начальной. Впрочем, решающим в вопросе, кто будет ремонтировать 7,5 км Северного обхода Казани, стало не это, а низкая оценка квалификации и опыта работы «Алексеевскдорстроя» членами конкурсной комиссии — по этому показателю они районной фирме дружно выставили нули, хотя компания по части дорожных работ много лет входит в число «королей госзаказа».

С третьей попытки тендером на 1,5 миллиарда заинтересовались две дорожные компании. Фото: Инна Серова/realnoevremya.ru

Так что, похоже, этот тендер стал очередным классическим примером «постановочной конкуренции», о которой «Реальному времени» говорил гендиректор АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» Яков Геллер.

Два года стоим — четыре ездим?

Как следует из конкурсной документации, если бы ремонт дороги велся в два этапа, то работы первой очереди начались бы 1 июня 2020 г. и завершились бы к 30 ноября 2021-го. А согласно утвержденному графику, по которому капитальный ремонт идет сейчас, «Волгадорстрой» должен был приступить к работам 1 апреля 2022 года (асфальт начали укладывать 1 июня) и завершит их 30 ноября 2023-го. То есть работы на 7,5 километра загруженной объездной трассы в целом планируют растянуть на 19 месяцев.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

При этом на устройство дорожного «пирога» график работ отводит 17 месяцев — с 1 июня 2022-го по 31 октября 2023-го. То есть в ближайшие полтора года пробки на участке между Новониколаевским и Осиново не исчезнут.

В документах госзакупки имеется информация о гарантийных сроках на элементы отремонтированной дороги. В частности, земляное полотно, основание дороги, водопропускные трубы должны прослужить не менее 6 лет, дорожная одежда — 5 лет, водоотвод с проезжей части, дорожные бордюры, конструкции освещения — 4 года. То есть два года дорожного кошмара гарантируют всего 4—6 относительно беспроблемных лет.

5 месяцев опоздания и 21 процент выполнения

В «Волгадорстрое» подтвердили «Реальному времени», что работы по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа на участке км 786+500 — км 794+000, Республика Татарстан» должны завершиться 30 ноября 2023 года, и уточнили, что «в текущем году работы начались с окончанием весенней распутицы — 11 мая», то есть почти на полтора месяца позже, чем планировалось.

На вопрос, какая часть из запланированного объема работ уже выполнена, в «Волгадорстрое» ответили:

— На сегодняшний день оперативное выполнение объекта составляет 21% от проектного объема.

«Реальное время» поинтересовалось, нельзя ли было сократить сроки ремонта путем увеличения интенсивности работ?

— Капитальный ремонт объекта проводится в установленные государственным контрактом сроки, — возразил подрядчик. — Эти сроки формируются заказчиком путем анализа подготовленной ранее проектной документации. В связи с техническими решениями, принятыми проектной документацией, в частности — устройство насыпи из грунта высотой до 12 метров, сократить сроки выполнения работ технически невозможно.

— А при наличии дополнительного количества техники и работников на участках реально было бы ускорить процесс?

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

— На объекте ежедневно работает достаточное количество сотрудников и техники для своевременного ввода объекта в эксплуатацию — 25 дорожных рабочих, шесть инженерно-технических работников, 14 единиц техники, — возразил подрядчик. — Наращивать численность сотрудников и техники на объекте не является целесообразным, так как имеют место виды работ, которые технически нельзя ускорить: после них на определенный период времени запрещается проведение дальнейших работ, например, устройство высоких насыпей.

На вопрос, уже заданный «Реальным временем» подчиненным Илдара Мингазова — о причинах, по которым на ремонтируемых участках трассы М-7 не сделаны временные объездные дороги, способные снять напряженность, в «Волгадорстрое» ответили, что такие дороги «строятся в соответствии с разработанной документацией». По-видимому, если они где-то и строятся, то не на Северном обходе Казани, ведь в «Волго-Вятскуправтодоре» нам ранее заявили: «Необходимости в объездной дороге нет».

А если вспомнить «день вчерашний»?

— Технология ремонта прописана в регламентах работ, у дорожного покрытия много слоев, да еще нередко требуется перенос коммуникаций — словом, есть технологический процесс, который нельзя нарушать, отсюда и продолжительные сроки ремонта, — говорит Марат Хакимов, директор и учредитель казанского ООО «ПСК АМИК», которое выпускает асфальтобетон и специализируется на строительстве дорог.

Хакимов убежден, что «затягивать работы подрядчики не заинтересованы, это бизнесу невыгодно», и утверждает, что увеличением численности работников и организацией строительного потока капремонт М-7 под Казанью вряд ли возможно ускорить:

— Много рабочих на площадке сегодня не требуется, все основные процессы механизированы, а строительной техники у подрядчиков достаточно.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Что же касается поточного метода организации работ, при котором большой участок дороги делится на захватки, что позволяет совмещать процессы на разных участках и экономить время, то это — «Советский Союз, вчерашний день», заявил Марат Хакимов.

Правда, родина строительного потока — вовсе не Советская Россия, а самые что ни на есть капиталистические Соединенные Штаты Америки, и придумал его бизнес-гений Генри Форд, а советские инженеры-строители в 30-е годы лишь взяли это изобретение на вооружение. И судя по публикациям в научных изданиях, поточный метод успешно применяется за рубежом во многих отраслях, обеспечивая экономию времени и средств при производстве в том числе и дорожных работ.

Сократить сроки могут только деньги?

На сроки ремонта дорог влияют не только технология и организация рабочих процессов, говорит гендиректор ассоциации «Альянс строителей и поставщиков дорожного комплекса» («АСДОР») Юрий Агафонов:

— Проблема в финансировании, вернее, в графике финансирования работ. Если бы подрядчики своевременно получали деньги, они могли бы работать быстрее. Но у нас заказчик получает финансирование из бюджета траншами и не перечисляет подрядчику всю сумму сразу. Подрядчик получает только аванс, окончательный расчет обычно происходит по итогам года. А работать подрядчику надо — надо закупать материалы, платить рабочим. Он берет кредиты и сдает объект, но не раньше, чем в указанный в контракте срок.

Агафонов заметил, что ситуацию с ремонтом М-7 он не изучал, поэтому поделился впечатлениями от также ремонтируемой в настоящее время трассы М-5:

— Она крайне перегружена и должна была быть расширена до четырех полос еще лет 10 назад, а работы на ней сейчас ведутся ни шатко, ни валко. Причина — в несвоевременном финансировании: подрядчик получает деньги, которых хватает на закупку материалов, подготовку площадки и начало работ, а затем средства заканчиваются…

На вопрос «Реального времени», почему, по его мнению, ни подрядчики «Волго-Вятскуправтодора», отвечая на вопросы нашего издания, ни само ведомство Илдара Мингазова не указали на эту вескую причину замедления ремонта трассы М-7, эксперт «Реального времени» дал понять, что зависимость подрядчиков от заказчика не располагает их к такого рода откровениям.

Инна Серова
АвтоТранспортПроисшествияБизнесОбществоВластьИнфраструктура Татарстан Город КазаньВолго-Вятскуправтодор

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