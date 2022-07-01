В Казани начинают строить новую магистраль для разгрузки улицы Космонавтов

Эксперты делают вывод, что историческому зданию аэровокзала ничего не угрожает

Фото: Ринат Назметдинов

Как стало известно «Реальному времени», в Казани начинается строительство новой вылетной трассы, которая разгрузит трафик на проблемном перекрестке улиц Космонавтов и Патриса Лумумбы. Магистраль предусматривает возведение двухуровневой развязки на Аграрной, автомобильного моста над улицей Космонавтов и нескольких подземных пешеходных переходов. Предполагается, что дорога позволит быстрее попасть из центра Казани на Мамадышский тракт.

Новая дорога в Советском районе

В Казани начинается строительство новой автомагистрали, которая позволит за минимальное время попасть из центра города на Мамадышский тракт. Она пройдет по улице Патриса Лумумбы от проспекта Альберта Камалеева до улицы Назиба Жиганова. Дорога протяженностью почти 2,1 км должна улучшить транспортную ситуацию в Советском районе, который славится своими хроническими пробками.

Начало четырехполосной трассы находится на пересечении улиц Патриса Лумумбы и Шуртыгина напротив администрации Советского района, конец — за перекрестком с улицей Н. Жиганова напротив автовокзала «Восточный». При пересечении с улицей Аграрной по проекту запланирована двухуровневая развязка и строительство путепровода мостового типа над улицей Космонавтов, который состоит из двух раздельных пролетных строений под каждое направление автомобильного движения.

Для удобства пешеходов будет сделано три подземных перехода — на улицах Патриса Лумумбы, Космонавтов и Аграрной, а также тротуары по обе стороны дороги. Также предусмотрено устройство девяти остановочных пунктов для общественного транспорта с заездными карманами и автопавильонами.

В Казани начинается строительство новой автомагистрали, которая позволит за минимальное время попасть из центра города на Мамадышский тракт

Покрытие новой дороги — асфальтобетон, также намечено обновить дорожную одежду по улицам Патриса Лумумбы, Космонавтов, съезду с улицы Патриса Лумумбы на улицу Космонавтов.

Проектом предусмотрено обустройство велодорожки, а также организация наружного освещения, строительство новой сети ливневой канализации, перекладка инженерных коммуникаций.

Следить за состоянием памятника в течение 2 лет

Новая дорога пройдет мимо бывшего здания аэровокзала, являющегося объектом культурного наследия регионального значения. Он построен в 1954 году по проекту архитектора Николая Макарени, возглавлявшего в середине прошлого века Московский институт «Авиапроект». Проведенная в этом случае обязательная государственная историко-культурная экспертиза сделала вывод, что строительство трассы не скажется на сохранности памятника архитектуры — сама магистраль расположена на расстоянии более 14 м от здания, а газоны, тротуары и велосипедные дорожки — более 4,45 м. Впрочем, есть ограничения.

— Строительные машины и транспортные средства, а также средства механизации, приспособления, оснастка, ручные машины и инструмент должны использоваться строго в границах участка строительства и не использоваться в границах территории ОКН. На время строительных работ предусмотрена установка защитного ограждения территории ОКН вдоль полосы отвода, — говорится в акте ГИКЭ.

Новая дорога пройдет мимо бывшего здания аэровокзала, являющегося объектом культурного наследия регионального значения

Кроме того, застройщик обязан проводить мониторинг состояния памятника — как во время работ, так и в течение 2 лет после них.

Трасса повысит коммерческую стоимость объекта

После закрытия аэропорта в 2003—2004 годах его территория была передана под застройку. Первым крупным объектом стал международный конноспортивный комплекс, открытый в 2005 году. Тогда же в юго-западном секторе летного поля, в районе улицы Курской началось возведение жилого комплекса «Казань XXI век», протянувшегося вдоль бывшей бетонированной взлетно-посадочной полосы. Новый ЖК стал частью проекта застройки жилого микрорайона «Седьмое небо» общей площадью 198 га. Территорию разбили на 12 участков, часть из них уже освоена.



В 2014 году собственником здания бывшего аэровокзала стал казанский бизнесмен, основатель электронной площадки «Ростеха» и «Транснефти» Владислав Гольдман, который сразу же выставил его на продажу. Охранный статус объекта новый владелец пытался оспорить в судебном порядке, но потерпел неудачу. Долгое время покупатель не находился, хотя строение площадью свыше 1,7 тыс. кв. м с земельным участком упало в цене со 150 млн рублей до 130 — практически до кадастровой стоимости.

Однако, как выяснило «Реальное время», Гольдману в конце концов удалось избавиться от непрофильного актива. В разговоре с нашим изданием он заявил, что продал его ОАО «Татнефтепроводстрой». Сумму сделки раскрывать не стал. Узнав о будущем строительстве вылетной трассы, Гольдман сказал, что это пойдет в плюс зданию.

— Любая трасса в любом месте повышает коммерческую стоимость объекта, — прокомментировал предприниматель.

Узнав о будущем строительстве вылетной трассы, Гольдман сказал, что это пойдет в плюс зданию

«Реальному времени» удалось связаться с новым владельцем здания. В компании «Татнефтепроводстрой» подтвердили заключение сделки, сообщив, что планируют провести реставрацию объекта культурного наследия.



— Мы планируем восстановить здание. Наша организация хотела бы разместиться в нем сама, но нам маловато площадей. Мы запросили разрешение на определенные изменения. Если согласуем и все получится, здесь будет наш офис, а если нет — тогда пока я вам дальнейшую судьбу не скажу, возможно, будем сдавать в аренду, — сообщил «Реальному времени» собеседник в ОАО «Татнефтепроводстрой».