Книга от ТАИФа — лучший подарок

На сцене Казанского Дома актера им. Марселя Салимжанова подведены итоги XII Международного конкурса чтецов им. Габдуллы Тукая

Фото: Динар Фатыхов

Почти 2 месяца, с 1 марта, в Татарстане и далеко за его пределами кипели литературные страсти: шли отборочные этапы Международного конкурса чтецов им. Габдуллы Тукая, основной темой которого в этом году стало: «Гасырлар аша…» / «Сквозь века…». 17 апреля на подмостках Казанского Дома актера стартовал финал конкурса, на который съехались лучшие. 21-го числа в формате гала-концерта были подведены итоги: на сцену за подарками от ТАИФа поднялись победители и призеры. Подробности — в материале «Реального времени».

«Время сказать спасибо»

— Международный конкурс чтецов имени Габдуллы Тукая направлен в первую очередь на сохранение национального культурного наследия. Но в то же время он нацелен на популяризацию поэзии современной, в том числе и авторской. У нас в рамках конкурса даже есть блок «Собственные сочинения», где участники имеют возможность транслировать свои стихи, совпадающие с основными тематиками конкурса этого года, но написанные ими самими. И у нас есть очень яркие случаи, когда классическая поэзия преподносится в особой, авторской, интерпретации, авторской подаче, вплоть до такого «поэтического рэпа», — пояснили журналисту «Реального времени» в Союзе театральных деятелей Республики Татарстан организаторы конкурса.

Международный конкурс чтецов имени Габдуллы Тукая направлен на сохранение национального культурного наследия татарского народа. Фото: Динар Фатыхов

Сам конкурс чтецов, объединивший поклонников татарской литературы разных возрастов — от младших школьников до студентов вузов, впервые состоялся в 2011 году. Тогда число участников не поражало воображения: десятки. В 2016-м, когда Тукаевские чтения приобрели международный масштаб, речь шла о сотнях участников.

Сегодня конкурс ежегодно собирает сотни талантливых школьников и студентов, в том числе и из-за рубежа. Фото: Динар Фатыхов

Сегодня организаторы вынуждены ограничивать поток желающих во всех пяти возрастных категориях: младшие школьники — с 1-го по 4-й класс, средняя группа — по 8-й класс включительно, старшая — 9—11-е классы, и две профессиональные группы: студенты вузов и ссузов в сфере культуры, а также студенты вузов по специалитету «педагог родного языка и словесности». Не более одного победителя отборочного конкурса в каждой категории от одного учебного заведения.

Ограничение — вынужденная мера, признали организаторы:

— В нашем конкурсе представлен весь Татарстан — все районы республики, а кроме того, у нас очень много вузов, и студенты, в том числе из других стран, проходящие здесь обучение, уже давно также активно принимают участие в нашем конкурсе. Кроме того, автономии татар практически во всех регионах страны.

На сцене казанского Дома актера собираются лучшие из лучших, прошедшие сито отборочных туров. Фото: Динар Фатыхов

Иными словами, в Казани, на сцене Дома актера, собираются уже лучшие из лучших. Тем сложнее задача жюри, состоящего из заслуженных театральных деятелей Татарстана. Пять дней, что идет финал, они в буквальном смысле живут сценой. Не только слушают, смотрят и оценивают, но еще и учат и наставляют.

— Участники получают возможность общения друг с другом и с мэтрами. За те несколько дней, что наши участники находятся здесь — на этой площадке, часто получают много больше обратной профессиональной связи, чем иной раз можно получить за несколько месяцев, а то и несколько лет, — отметили в Доме актера.

Эльмира Фатхуллина: «Я бы хотела поблагодарить Союз писателей РТ и АО «ТАИФ» за те книги, которые сегодня вручаются нашим победителям. Очень важно и ценно, что наши ценности совпадают». Фото: Динар Фатыхов

Подводя итоги XII конкурса, заместитель председателя Союза театральных деятелей Республики Татарстан Эльмира Фатхуллина отметила:

— Сейчас настало самое время высказать слова благодарности. Я благодарна вам, дорогие участники, за ваше душевное, пронзительное прочтение и стихов, и прозы, за ваши эмоции, за бережное отношение к литературному наследию. Я благодарю коллег — членов жюри, вы всегда выбираете сердцем, наш оргкомитет, наших учредителей — Министерство культуры и Министерство образования и науки Республики Татарстан, Федеральную национально-культурную автономию татар, и конечно, я бы хотела поблагодарить наших партнеров, которые нам помогают уже много лет в этом нелегком, но очень душевном и важном деле — организации конкурса: это Союз писателей РТ и АО «ТАИФ» — за те книги, которые сегодня вручаются нашим победителям. Очень важно и ценно, что наши ценности совпадают.

Книги от ТАИФа уже несколько лет — желанный и драгоценный подарок победителям. Фото: Динар Фатыхов

Партнером конкурса ТАИФ стал более 7 лет назад. И, как поделились организаторы Тукаевских чтений, книги от ТАИФа — лучший подарок для конкурса чтецов.

— ТАИФ очень тщательно подходит к процессу подбора книг для вручения победителям. В компании — философская концепция к подборке литературы: присутствуют книги и на русском, и на английском, и на татарском языках, по темам — это и о татарском ремесле, и книги, касающиеся культуры, архитектуры Казани, Татарстана, и поэзия, и проза. И все это в таком красочном, коллекционном формате. Это книги, которые хочется открыть сразу, как только они попадают в руки, что наши призеры обычно сразу и делают. И эти книги всегда соответствуют теме, всегда какой-то концепт. Книга — это такой универсальный портал переноса человека к традициям, истокам. И очень важно, чтобы этот источник был интересен современному человеку, поколению. ТАИФ нам в этом очень помогает. В этих книгах есть что-то «капсульное», коллекционное, есть какой-то особый авторский, индивидуальный подход. Все и всегда — именно в точку.

Многие, едва получив книгу, прямо в зале погружаются в волшебный мир литературы. Фото: Динар Фатыхов

В том, что подарок пришелся конкурсантам по душе, можно было убедиться и лично, видя, как бережно прижимали к себе книги расходившиеся после гала-концерта участники чтений.

Спасибо с Сахалина

Слова благодарности ТАИФу шлют и из Сахалинской области. Журналисту «Реального времени» удалось пообщаться с председателем Сахалинской региональной общественной организации — Учебно-культурный центр «Туган тел» / «Родной язык» Закией Валитовой.

Уже несколько лет ТАИФ отправляет книги татарской диаспоре в Сахалинскую область. Фото: из личного архива Закии Валитовой

— Нам тут все автономии завидуют, говорят: «О! У вас за спиной Татарстан». Но мы и сами такие — у нас же центр работает постоянно — не только праздник провели, флагами помахали, и все. У нас работа идет и с молодежью, и с ветеранами, и с районами — мы татар ищем, корни татарские ищем. Со школами, с детсадами, музеями, населением и библиотеками, — засмеялась Закия Валитова в трубку телефона, услышав вопрос журналиста: «Не забыты ли родиной татары, живущие в тысячах километров от родной земли?».

Первая отправка книг ТАИФом на Сахалин была сделана в 2021 году. Фото: из личного архива Закии Валитовой

Впрочем, с библиотеками еще не так давно дела обстояли не так хорошо. Об этом Закия Зиятдиновна рассказала чуть позже.

— Сказать честно, у нас еще пару лет назад вообще не было литературы на татарском языке в библиотеках. Только журналы, что люди сами приносили. Потом потихоньку начали люди старшего поколения приносить то, что с давних времен у них оставалось. Мы же в центре всегда акцент на работу с молодежью делаем, а как учить язык, как рассказывать о культуре, о Родине, если книг нет? Не было ничего о Татарстане и на татарском языке. Мы сами много лет, кто ездил в Татарстан, привозили сколько получалось. Но у нас же здесь 15 районов. Поделить на всех — и снова считай, что ничего. Везде дефицит литературы — и у нас, и на Курилах. И вот как-то связались с ТАИФом. И они сразу отправили очень много книг. Это было в пандемию — в 2021 году. Много разноплановой литературы, и о политиках, и о писателях, и о культуре республики, о героях наших, о работе предприятий. Хорошо, что присылают именно разноплановые книги. Хочется узнать о Татарстане больше. Тут уже шестое поколение татар живет, и теряются и связи, и корни. Библиотеки у нас очень хорошо работают. И книги постоянно берут. По ним в семьях татарскому языку учат детей. Они интересные очень. И вот недавно они снова сами с нами связались и спрашивают: «Есть еще потребность в книгах?» А нам стыдно просить. Но нужно. Очень нужно! Мы и на Курилы, и по районам книги отправили сразу. Сейчас среди других национальных диаспор мы по наличию литературы выделяемся. Раньше мы завидовали корейской диаспоре, что им и учебники привозят, и литературу. Сейчас у нас не хуже, — с гордостью за диаспору и с благодарностью к ТАИФу, поделилась Закия Валитова.

Закия Валитова: «Раньше мы завидовали корейской диаспоре, что им и учебники привозят, и литературу. Сегодня у нас не хуже». Фото: из личного архива Закии Валитовой

Закия Валитова уверена — в Татарстане, в ТАИФе, эту просьбу обязательно поддержат, так как трепетно относятся к вопросам сохранения национальной культуры и языка татарского народа, где бы земляки ни оказались волей судьбы.

Закия Валитова: «Нас просили помочь с книгами о Татарстане и на татарском языке». Фото: из личного архива Закии Валитовой

Книги — это важно

В ТАИФе с этим утверждением полностью согласны и на протяжении многих лет поддерживают издательское дело, помогая увидеть свет уникальным тиражам.

В 2005 году были изданы «Татарстан с высоты птичьего полета», «Портфолио — Казань» и «Татарская кулинария». Чуть позже свет увидела книга Равиля Бухараева «Сказ о Казани». В 2011 году, ТАИФ обеспечил печать тиража книги «Казанский Кремль. Белокаменный символ Татарстана». В 2012-м при поддержке ТАИФа и активном участии раиса Татарстана Рустама Минниханова и Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева свет увидел альбом «Сокровища Республики Татарстан». В 2013 году была издана книга «Республика Татарстан. Увлекательное путешествие».

2012 год: презентация книги «Сокровища Республики Татарстан». Фото: tatarstan.ru

В 2017 году ТАИФ принял активное участие в подготовке и выпуске тиража уникальнейшего издания: семитомника «История татар». К слову, эти книги есть сегодня не только во многих ведущих университетах мира, но и, благодаря ТАИФу, в диаспорах татар, проживающих за пределами республики. Лучшей книги для знакомства с историей своего народа и его роли в истории мировой невозможно и представить! Вскоре свет увидела и «Золотая Орда в мировой истории».

«История Татар» и «Золотая Орда в мировой истории» — издания, которые сегодня есть в ведущих библиотеках мира. Фото: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ

2021 год запомнится ярким событием для научного мира не только России: при поддержке ТАИФа была издана монография научных работ, приуроченная к 100-летию основателя мировой научной школы дробных операторов — профессора Рашида Нигматуллина. А в библиотеках республики появился переизданный по инициативе на тот момент генерального директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова календарь 1941 года — точная и дословная реплика предвоенного издания. 2022-й был ознаменован выходом энциклопедии о водном поло СССР, России и Республики Татарстан авторства Ирека Зиннурова «Синтез водного поло».

Фото: «Реальное время». Реклама АО «ТАИФ»

Многие из этих книг сегодня являются украшением ведущих библиотек мира, и, что очень важно, они есть в коллекциях литературы учебных заведений Татарстана и в автономиях татар по всей огромной стране.

Многие из этих книг сегодня являются украшением ведущих библиотек мира. Фото: Роман Хасаев

И эта работа продолжается. Так, АО «ТАИФ-НК», входящее в Группу ТАИФ, ежегодно пополняет библиотечный фонд Татарстанского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Г.Б. Сафиуллина, а при поддержке АО «ТАИФ» издаются новые книги об известных татарах, истории и красотах Татарстана, важнейших событиях из жизни республики и многом другом. Уже изданы сотни уникальных книг и буклетов. И это только начало. К книгам, как и в целом к культурному наследию татарского народа, в Группе компаний ТАИФ всегда было, есть и будет трепетно-уважительное отношение.

Арсений Фавстрицкий