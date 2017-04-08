​Дар Института истории им. Марджани старейшей библиотеке Европы. В Оксфордском университете появились «История татар» и «Золотая Орда в мировой истории» на английском языке

Накануне, 7 апреля, Институт истории АН РТ передал в дар Бодлианской библиотеке Оксфордского университета первую копию семитомника «История татар» и монографию «Золотая Орда в мировой истории», вышедших на английском языке. Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов передал ценные монографии сотруднику Института востоковедения при Бодлианской библиотеке Лидии Райт.

В церемонии передачи книг также приняли участие научный сотрудник Оксфордского университета и Университета Париж IV Сорбонна, д. и. н. Мари Фаверо-Думенжу, главный научный сотрудник Института российской истории РАН, д. и. н. Вадим Трепавлов, профессор Института истории Варшавского университета и Института истории Польской Академии наук Дариуш Колодзейчик, научные сотрудники Института истории АН РТ к. и. н. Ильнур Миргалеев, к. и. н. Марат Гибатдинов и к. и. н. Бахтияр Измайлов.

Перевод и издание на английском языке семитомника «История татар» и монографии «Золотая Орда в мировой истории» осуществлены при поддержке ОАО «ТАИФ».



Фото предоставлены Институтом истории им. Ш. Марджани АН РТ