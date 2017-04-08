​Дар Института истории им. Марджани старейшей библиотеке Европы. В Оксфордском университете появились «История татар» и «Золотая Орда в мировой истории» на английском языке

07:00, 08.04.2017 21 18
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Накануне, 7 апреля, Институт истории АН РТ передал в дар Бодлианской библиотеке Оксфордского университета первую копию семитомника «История татар» и монографию «Золотая Орда в мировой истории», вышедших на английском языке. Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов передал ценные монографии сотруднику Института востоковедения при Бодлианской библиотеке Лидии Райт.

В церемонии передачи книг также приняли участие научный сотрудник Оксфордского университета и Университета Париж IV Сорбонна, д. и. н. Мари Фаверо-Думенжу, главный научный сотрудник Института российской истории РАН, д. и. н. Вадим Трепавлов, профессор Института истории Варшавского университета и Института истории Польской Академии наук Дариуш Колодзейчик, научные сотрудники Института истории АН РТ к. и. н. Ильнур Миргалеев, к. и. н. Марат Гибатдинов и к. и. н. Бахтияр Измайлов.

Перевод и издание на английском языке семитомника «История татар» и монографии «Золотая Орда в мировой истории» осуществлены при поддержке ОАО «ТАИФ».

Фото предоставлены Институтом истории им. Ш. Марджани АН РТ

комментарии 18

комментарии

  • Анонимно 08 апр
    Маленький шаг в Европу, но большой скачок для истории татар! Bravo!
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  • Анонимно 08 апр
    Поздравляю.

    Библиотека, читальный зал очень удобные - книги в открытом доступе.
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  • Анонимно 08 апр
    Да, это для нас большое событие, начало большого пути
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  • Анонимно 08 апр
    Есть все основания для исторического оптимизма. Когда ученые, бизнес-сообщество, журналисты, общественные деятели, просто неравнодушные люди делают сообща очень полезное дело.
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  • Анонимно 08 апр
    Мурад Искандерович Аджиев ( г. Москва) у них на полках появился 20 лет назад. НО и это поступление книг в Оксфорд - достижение и признание качества исследований в Казани....
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  • Анонимно 08 апр
    Пусть будет в Оксфорде и Мурад Аджи и труды других историков. Пусть мир знает больше о татарах
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  • Анонимно 08 апр
    Хочется надеяться, что история татар была написана в том числе и для татар и мы увидим семитомник и на татарском языке.
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  • Анонимно 08 апр
    Пусть Союз писателей возьмется за перевод на татарский. Нужен хороший литературный текст. Объем огромный - 7 томов. Спонсоры на благое дело наверняка найдутся. Тем более уже есть яркий пример. То, что перевели на английский тоже очень правильно и спасибо за это нашему татарстанскому бизнесу, компании ТАИф, потому что грамотный перевод на иностранные языки и полиграфия хорошего качества стоят весьма недешево.
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    Анонимно 08 апр
    это не актуально - нужнее на китайский - чтобы они про нас помнили и узнавали...
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  • Анонимно 08 апр
    Поздравляю, бик шэп бу, иптэшлэр
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    Анонимно 08 апр
    А как будет на вашем языке "СОСТАВ" продукта или материала ?
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  • Анонимно 08 апр
    А что это нам даёт?.
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  • Анонимно 08 апр
    Да здравствует родной язык, культура и самобытность, история и ислам, вместе со всем татарским народом!Амин!
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  • Анонимно 09 апр
    Чувствуется , что оставшуюся жизнь Хакимов будет пиарить свою семитомную солянку.
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  • Анонимно 09 апр
    Это книга не Хакимова, а коллектива авторов. Не надо из-за предвзятого отношения к личности директора Института истории, умалять значение фундаментального труда, впервые достойно представляющем наше прошлое.
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  • Анонимно 09 апр
    И кто это будет читать за исключением десятка профессиональных историков. Для обывателя такие академические труды абсолютно не интересны, а историки профессионалы эти факты знают и без этих многотомников. Обычная пиар акция руководства ИИ и руководителя.
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    Анонимно 09 апр
    Ну не скажите, а с чем связана тогда ответная бурная реакция со стороны
    обывателей - оппонентов. Или по принципу: не читали, но какое право они(татарский народ) имеют на свою историю!
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  • Анонимно 10 апр
    Молодцы!
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