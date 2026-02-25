ПФО попал в топ-5 округов, где чаще всего находят фальшивые банкноты

Самые популярные купюры — номиналом в 5000 рублей

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году показатель фальшивомонетничества в России остался на уровне предыдущего года и составил 1 подделку на 1 млн банкнот, находящихся в обращении. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

В банковской системе страны за год обнаружено 6 565 поддельных банкнот Банка России. Из них 4 057 приходятся на пятитысячные купюры, 2 005 — номиналом 1000 рублей, 209 — номиналом 2000 рублей. Меньше всего выявлено подделок номиналом 200 рублей — 4.

Также обнаружены поддельные монеты: 75 номиналом 10 рублей, 34 — 5 рублей и 1 — 2 рубля. Наибольшее количество фальшивых денежных знаков зафиксировано в Центральном федеральном округе, наименьшее — в Дальневосточном федеральном округе.

В 2025 году выявлено 2 703 поддельные банкноты иностранных государств. Большинство из них — доллары США (2 650). Также обнаружены поддельные евро (40), китайские юани (12) и одна банкнота узбекского сума.

Ариана Ранцева