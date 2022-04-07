«Это история и водного поло страны, и ватерпольного «Синтеза», ставшего флагманом»

СК ВВС «Синтез» презентовал книгу, написанную президентом клуба

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня в Казани прошла презентация энциклопедического издания «Синтез водного поло» с участием его автора Ирека Зиннурова, а также одного из героев книги — Владимира Леонова, воспитанника клуба, а ныне министра спорта Татарстана. Подробнее — в репортаже журналиста спортивной редакции «Реального времени» Джаудата Абдуллина.

Владимир Леонов: «Мы давно ждали эту книгу»

Фолиант «Синтез водного поло» весит 2,5 килограмма — ровно в пять раз больше, чем не менее солидный роман Стивена Кинга «Побег из Шоушенка». Сравнение приведено не просто так: американский писатель рассказал о жизни двух главных героев, а «Синтез водного поло» — это история спортивной жизни порядка двух десятков главных действующих лиц, в числе которых Деян Савич из Сербии, Владимир Гойкович из Черногории, целая плеяда ватерполистов из Казахстана, Грузии, Таджикистана, Узбекистана, с Украины, воспитанники «Синтеза», поигравшие в Молдавии и на Украине. Потому одна из глав книги — это наше совместное славное советское прошлое, когда ватерполисты выигрывали золото сначала в форме сборной СССР, а затем — России.

Во вступительном слове Владимир Леонов отметил:

— Мы давно ждали эту книгу, более двух лет, наверное (если говорить точно, то 3,5 года), но когда только задумывалось, это издание планировалось объемом порядка 100 страниц (в итоге получилась 421, — прим. ред.). Это огромный труд, когда надо было собрать воедино большое ватерпольное сообщество, практически никого не забыв. Когда листал эту книгу ранее, а там такие классные подборки фотографий, нахлынули воспоминания. Это история и водного поло страны, и ватерпольного «Синтеза», который стал флагманом этого вида спорта в стране, в том числе и в части детско-юношеского спорта. Я благодарен идейным родителям этого проекта, заводу «Казаньоргсинтез», группе компаний ТАИФ — инициаторам издания. Завтра у нас будет чествование у президента республики команды, завоевавшей в третий раз подряд золото чемпионата страны, будет презентована и эта книга. Как раз Ирек Хайдарович подъехал к этому событию, загоревший в Баку...

фото: Ринат Назметдинов

Прокомментировал свой труд и Ирек Зиннуров:

— Эта книга построена на рассказах многочисленных ветеранов казанского водного поло и «Синтеза», позволяющих отслеживать историю клуба, которому будет уже 48 лет. Ветераны, кстати, живы, и дай им Бог долгих лет жизни...

Фундаментом для книги стал документальный фильм, снятый к 45-летнему юбилею клуба

Тут надо уточнить, что речь идет о казанцах. А вот российское и мировое водное поло на момент написания книги охватил какой-то мор, когда уходили из жизни легендарные спортсмены — вроде участника четырех Олимпиад Александра Кабанова. Своеобразным фундаментом «Синтеза водного поло» стали несколько интервью аксакалов водного поло: Андрея Афанасьева, Вячеслава Горюнова, Алексея Камешкова, Хайдара Хисматуллина и легендарного тренера Вячеслава Лелюхи, которые они дали еще для документального фильма, снятого к 45-летнему юбилею клуба.

Фото: Ринат Назметдинов

Приступая к работе над фильмом, творческая бригада книги еще не знала, что в конечном итоге издание вырастет до таких объемов, в клубе сменятся несколько главных тренеров — Александр Ерышов, Марат Закиров, сейчас — Реваз Чомахидзе, а сама команда завоюет три чемпионства подряд плюс Кубок страны. И время заставляло вписывать все новые и новые страницы в издание, например, связанные с плавательно-прыжковым подразделением СК ВВС «Синтез»: спортсмены завоевывали награды самых высоких достоинств на самых престижных международных стартах. Тем не менее третье золото клуба, завоеванное уже под руководством СИБУРа, и личность нового тренера команды остались «за бортом». Поэтому Зиннуров «напугал» творческий коллектив тем, что, возможно, книгу придется дополнить.

— Председатель совета директоров компании СИБУР сказал мне, что именно воспитанники нашей детско-юношеской школы должны получить эту книгу в первую очередь. Необходимо знать свою историю. Отдельные слова благодарности Альберту Кашафовичу и Руслану Альбертовичу Шигабутдиновым, которые скрупулезно отнеслись к процессу создания книги, заставляя нас досконально выверять все факты, — заявил он.

Время признаний

На презентации книги своей историей поделился Владимир Леонов:

— Начинал я в «лягушатнике», где учился плавать, и такого количества людей в «лягушатнике» я больше не видел никогда. Перейдя в большой бассейн с нашей группой 1977 года рождения, могу сказать, что только нашего возраста было 120 человек. Из которых только я один остался в профессиональной команде, где провел один год после окончания спортшколы. С нами играл Евгений Ярощук, нынешний тренер «Синтез-УОР», но он, справедливости ради, 1978 года рождения.

120 человек в ватерпольной группе одного года рождения... И это в «Синтезе», который тогда не входил в число лидеров советского водного поло, а на момент окончания Леоновым спортшколы стал третьим в первенстве России.



— Надо признать, что очень многие у нас болели, отит был обычным делом, из-за него процентов 50, наверное, закончили до срока. Еще одной проблемой был «казанский феномен», переживавший в 80-е годы свой расцвет. Мимо ДК химиков в те годы было страшновато ходить. Мы передвигались группами, а когда противоборства между группировками усиливались, некоторые игроки нашей команды просто переставали ходить на тренировки. Зато благодаря водному поло мы вдоволь попутешествовали по стране. У нас была неплохая команда, которая успела поконкурировать еще во времена СССР с командами Казахстана, Литвы — помню, туда ездили, а затем — с российскими. Волгоград мы уже вообще воспринимали как родной дом. Челябинск, Астрахань, куда сейчас приглашают на полуфинал Кубка России, ну и, конечно, Москва. Тогда столицу России представляли сразу несколько команд, увы, в отличие от нынешних дней, — заявил министр спорта Татарстана.

фото: Ринат Назметдинов

В итоге вершиной карьеры «подвижного падающего» Владимира Леонова стал финал первенства России среди старших юношей, который проходил в Казани. И в решающем матче за третье место, на который, как признался Леонов, пришла его мама, что случалось достаточно редко, он забил решающий гол. И этот факт, кстати, был в казанском издании о водном поло, приуроченном к 1000-летию Казани.

— Мама до сих пор вспоминает мой решающий гол, а у меня он в памяти не остался, только положительные эмоции. Благодаря водному поло я в первый раз выбрался на море — это была поездка в Туапсе, где бассейн располагается прямо в морской акватории, со всеми вытекающими, точнее — плавающими там предметами. Это не только разводы нефти, как бывало, но и какие-то доски, другой мусор, который мог плавать у ватерпольной площадки, оборудованной прямо у морского причала. Уже под конец карьеры наш наставник Игорь Крюков устроил для нас товарищеский матч с девичьей командой из Краснодара, поскольку тогда только начинало развиваться женское поло в стране. Впечатлений была масса, если до сих пор это вспоминается, — поделился Леонов.

1 / 19 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов



