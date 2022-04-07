«Это история и водного поло страны, и ватерпольного «Синтеза», ставшего флагманом»
СК ВВС «Синтез» презентовал книгу, написанную президентом клуба
Сегодня в Казани прошла презентация энциклопедического издания «Синтез водного поло» с участием его автора Ирека Зиннурова, а также одного из героев книги — Владимира Леонова, воспитанника клуба, а ныне министра спорта Татарстана. Подробнее — в репортаже журналиста спортивной редакции «Реального времени» Джаудата Абдуллина.
Владимир Леонов: «Мы давно ждали эту книгу»
Фолиант «Синтез водного поло» весит 2,5 килограмма — ровно в пять раз больше, чем не менее солидный роман Стивена Кинга «Побег из Шоушенка». Сравнение приведено не просто так: американский писатель рассказал о жизни двух главных героев, а «Синтез водного поло» — это история спортивной жизни порядка двух десятков главных действующих лиц, в числе которых Деян Савич из Сербии, Владимир Гойкович из Черногории, целая плеяда ватерполистов из Казахстана, Грузии, Таджикистана, Узбекистана, с Украины, воспитанники «Синтеза», поигравшие в Молдавии и на Украине. Потому одна из глав книги — это наше совместное славное советское прошлое, когда ватерполисты выигрывали золото сначала в форме сборной СССР, а затем — России.
Во вступительном слове Владимир Леонов отметил:
— Мы давно ждали эту книгу, более двух лет, наверное (если говорить точно, то 3,5 года), но когда только задумывалось, это издание планировалось объемом порядка 100 страниц (в итоге получилась 421, — прим. ред.). Это огромный труд, когда надо было собрать воедино большое ватерпольное сообщество, практически никого не забыв. Когда листал эту книгу ранее, а там такие классные подборки фотографий, нахлынули воспоминания. Это история и водного поло страны, и ватерпольного «Синтеза», который стал флагманом этого вида спорта в стране, в том числе и в части детско-юношеского спорта. Я благодарен идейным родителям этого проекта, заводу «Казаньоргсинтез», группе компаний ТАИФ — инициаторам издания. Завтра у нас будет чествование у президента республики команды, завоевавшей в третий раз подряд золото чемпионата страны, будет презентована и эта книга. Как раз Ирек Хайдарович подъехал к этому событию, загоревший в Баку...
Прокомментировал свой труд и Ирек Зиннуров:
— Эта книга построена на рассказах многочисленных ветеранов казанского водного поло и «Синтеза», позволяющих отслеживать историю клуба, которому будет уже 48 лет. Ветераны, кстати, живы, и дай им Бог долгих лет жизни...
Фундаментом для книги стал документальный фильм, снятый к 45-летнему юбилею клуба
Тут надо уточнить, что речь идет о казанцах. А вот российское и мировое водное поло на момент написания книги охватил какой-то мор, когда уходили из жизни легендарные спортсмены — вроде участника четырех Олимпиад Александра Кабанова. Своеобразным фундаментом «Синтеза водного поло» стали несколько интервью аксакалов водного поло: Андрея Афанасьева, Вячеслава Горюнова, Алексея Камешкова, Хайдара Хисматуллина и легендарного тренера Вячеслава Лелюхи, которые они дали еще для документального фильма, снятого к 45-летнему юбилею клуба.
Приступая к работе над фильмом, творческая бригада книги еще не знала, что в конечном итоге издание вырастет до таких объемов, в клубе сменятся несколько главных тренеров — Александр Ерышов, Марат Закиров, сейчас — Реваз Чомахидзе, а сама команда завоюет три чемпионства подряд плюс Кубок страны. И время заставляло вписывать все новые и новые страницы в издание, например, связанные с плавательно-прыжковым подразделением СК ВВС «Синтез»: спортсмены завоевывали награды самых высоких достоинств на самых престижных международных стартах. Тем не менее третье золото клуба, завоеванное уже под руководством СИБУРа, и личность нового тренера команды остались «за бортом». Поэтому Зиннуров «напугал» творческий коллектив тем, что, возможно, книгу придется дополнить.
— Председатель совета директоров компании СИБУР сказал мне, что именно воспитанники нашей детско-юношеской школы должны получить эту книгу в первую очередь. Необходимо знать свою историю. Отдельные слова благодарности Альберту Кашафовичу и Руслану Альбертовичу Шигабутдиновым, которые скрупулезно отнеслись к процессу создания книги, заставляя нас досконально выверять все факты, — заявил он.
Время признаний
На презентации книги своей историей поделился Владимир Леонов:
— Начинал я в «лягушатнике», где учился плавать, и такого количества людей в «лягушатнике» я больше не видел никогда. Перейдя в большой бассейн с нашей группой 1977 года рождения, могу сказать, что только нашего возраста было 120 человек. Из которых только я один остался в профессиональной команде, где провел один год после окончания спортшколы. С нами играл Евгений Ярощук, нынешний тренер «Синтез-УОР», но он, справедливости ради, 1978 года рождения.
120 человек в ватерпольной группе одного года рождения... И это в «Синтезе», который тогда не входил в число лидеров советского водного поло, а на момент окончания Леоновым спортшколы стал третьим в первенстве России.
— Надо признать, что очень многие у нас болели, отит был обычным делом, из-за него процентов 50, наверное, закончили до срока. Еще одной проблемой был «казанский феномен», переживавший в 80-е годы свой расцвет. Мимо ДК химиков в те годы было страшновато ходить. Мы передвигались группами, а когда противоборства между группировками усиливались, некоторые игроки нашей команды просто переставали ходить на тренировки. Зато благодаря водному поло мы вдоволь попутешествовали по стране. У нас была неплохая команда, которая успела поконкурировать еще во времена СССР с командами Казахстана, Литвы — помню, туда ездили, а затем — с российскими. Волгоград мы уже вообще воспринимали как родной дом. Челябинск, Астрахань, куда сейчас приглашают на полуфинал Кубка России, ну и, конечно, Москва. Тогда столицу России представляли сразу несколько команд, увы, в отличие от нынешних дней, — заявил министр спорта Татарстана.
В итоге вершиной карьеры «подвижного падающего» Владимира Леонова стал финал первенства России среди старших юношей, который проходил в Казани. И в решающем матче за третье место, на который, как признался Леонов, пришла его мама, что случалось достаточно редко, он забил решающий гол. И этот факт, кстати, был в казанском издании о водном поло, приуроченном к 1000-летию Казани.
— Мама до сих пор вспоминает мой решающий гол, а у меня он в памяти не остался, только положительные эмоции. Благодаря водному поло я в первый раз выбрался на море — это была поездка в Туапсе, где бассейн располагается прямо в морской акватории, со всеми вытекающими, точнее — плавающими там предметами. Это не только разводы нефти, как бывало, но и какие-то доски, другой мусор, который мог плавать у ватерпольной площадки, оборудованной прямо у морского причала. Уже под конец карьеры наш наставник Игорь Крюков устроил для нас товарищеский матч с девичьей командой из Краснодара, поскольку тогда только начинало развиваться женское поло в стране. Впечатлений была масса, если до сих пор это вспоминается, — поделился Леонов.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым