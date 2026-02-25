Ущерб по делу главврача поликлиники Казани пока не превышает 100 тысяч рублей

В ближайшее время фигурантке дела о превышении и зарплатной афере могут избрать меру пресечения

Как стало известно «Реальному времени», силовики планируют ходатайствовать о домашнем аресте для главврача детской поликлиники №2 Казани Резеды Салиховой. Ее задержали накануне по подозрению в фиктивном трудоустройстве врача и уводе его зарплаты. Правда, установленный по этому зпизоду ущерб бюджету предварительно оценен в 98 тысяч рублей.

Эту сумму, как полагают сотрудники прокуратуры и СК, главврач похитила с апреля по декабрь 2025 года, забирая зарплату врача-педиатра, который лишь числился сотрудником поликлиники. Причем, по версии силовиков, подозреваемая давала подчиненным незаконные указания об оформлении с фиктивным работником трудового договора и подделке ежемесячных табелей учета рабочего времени.

Факты были выявлены в ходе проверки прокуратуры Вахитовского района, по материалам которой в СК возбудили дело сразу по двум статьям — превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности и мошенничество с использованием служебного положения (п.«е» ч. 3 ст. 286 и ч. 3 ст. 159 УК РФ)

Всего штатом поликлиники №2 предусмотрены 52 ставки врача и 78 ставок медсестер. Учреждение работает по двум адресам — на улице Дачной, 2 базируется участок педиатрического отделения для юных жителей Аметьево, на ул. Лейтенанта Шмидта — еще два отделения и дневной стационар, отделение специализированной помощи от профильных специалистов, кабинеты физиотерапии, включающие галокамеру и лечение с помощью парафинов, и т.д.