В Казани разработают ПДД для велокурьеров

Мэр Ильсур Метшин поручил ввести «медленные» зоны и ограничения в местах с высоким трафиком

Фото: Динар Фатыхов

В Казани планируют ввести правила для курьеров на электровелосипедах, электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Поручение разработать меры комитету по транспорту дал мэр города Ильсур Метшин.

В городе работают около 4 тысяч таких курьеров. Власти отмечают случаи ДТП с их участием и предлагают установить «медленные» зоны в местах с высоким пешеходным трафиком. Ограничения планируется ввести в парках, скверах, на набережных и на отдельных пешеходных улицах.

Также рассматривается создание рейтинга курьеров с учетом нарушений ПДД и жалоб жителей. С конца января по середину февраля Госавтоинспекция составила 110 административных материалов в отношении курьеров на средствах индивидуальной мобильности.

Правила намерены внедрить весной после согласования с ГАИ по Татарстану.

Ранее глава ГАИ столицы Татарстана Михаил Савин рассказал, что в конце сентября 2025 года в Татарстане было зафиксировано 130 ДТП с участием курьеров.

Ариана Ранцева