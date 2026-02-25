Christian Dior зарегистрировала знак Lady Dior в РФ

Товарный знак оформлен по трем классам МКТУ, включая одежду и изделия из кожи

Французская компания Christian Dior зарегистрировала в России товарный знак Lady Dior, сообщает ТАСС.

Заявка была подана из Франции в августе 2024 года компанией «Кристиан Диор кутюр». Товарный знак зарегистрирован по трем классам Международной классификации товаров и услуг (№ 18, 25 и 41). Они охватывают изделия из кожи, мужскую и женскую одежду, а также услуги по организации мероприятий.



Ранее «Реальное время» писало, что российское подразделение Chanel в 2025 году вдвое увеличило количество косметических и парфюмерных товаров, получивших декларации о соответствии требованиям.

Ариана Ранцева