Christian Dior зарегистрировала знак Lady Dior в РФ
Товарный знак оформлен по трем классам МКТУ, включая одежду и изделия из кожи
Французская компания Christian Dior зарегистрировала в России товарный знак Lady Dior, сообщает ТАСС.
Заявка была подана из Франции в августе 2024 года компанией «Кристиан Диор кутюр». Товарный знак зарегистрирован по трем классам Международной классификации товаров и услуг (№ 18, 25 и 41). Они охватывают изделия из кожи, мужскую и женскую одежду, а также услуги по организации мероприятий.
Ранее «Реальное время» писало, что российское подразделение Chanel в 2025 году вдвое увеличило количество косметических и парфюмерных товаров, получивших декларации о соответствии требованиям.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».