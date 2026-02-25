В Татарстане сварщики стали самыми высокооплачиваемыми

Медианная зарплата по этой профессии достигла 272 200 рублей в начале 2026 года

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В начале 2026 года в Татарстане самыми высокооплачиваемыми рабочими специалистами стали сварщики. По данным аналитиков hh.ru, медиана предлагаемых зарплат в вакансиях по этой профессии составила 272 200 руб.

Исследование рынка труда в регионе проводилось совместно с сервисом подработки «Моя смена». В целом медианная зарплата по рабочим специальностям в Татарстане составляет 81 100 руб. Однако для ряда квалифицированных профессий этот показатель значительно выше.

В числе направлений с высокими зарплатными предложениями — токарные и фрезерные работы, монтаж и электромонтаж, а также малярные и штукатурные работы. По данным исследования, медианные значения по этим позициям варьируются от 147 000 до 175 600 руб. в месяц.

Отдельные вакансии предполагают более высокие выплаты. В регионе размещены предложения с оплатой труда от 420 000 руб. в месяц на руки для сварщиков при вахтовом формате, а также до 550 000 руб. до вычета налогов для машинистов бульдозеров. Высокие зарплаты указаны и для водителей-дальнобойщиков, сборщиков мебели и машинистов автокрана.

Рост доходов наблюдается и в сегменте почасовой занятости. По данным сервиса «Моя смена», в январе 2026 года самой высокооплачиваемой позицией стала работа специалиста по заготовкам собственного производства в ретейле со средней ставкой 361,8 руб. в час, что позволяет за месяц заработать около 95 500 руб. Максимальные почасовые ставки в отдельных вакансиях достигают 600 руб. в час.

Ариана Ранцева