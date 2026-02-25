Новости общества

В Казани из-за неработающих светофоров образовались серьезные пробки

11:44, 25.02.2026

Не работают светофоры на участке Ямашева — Мусина и на улице Габишева

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

В Казани из-за неработающих светофоров образовались серьезные заторы на дорогах.

По информации комитета по транспорту Казани, светофор не функционирует на участке улиц Ямашева — Мусина (в районе торгового центра «Парк Хаус»). Кроме того, на улице Габишева, 11 проводится плановое отключение электроэнергии, которое продлится до 18:00.

UPD 11:57: Работа светофора на перекрестке улиц Ямашева — Мусина восстановлена.

Ариана Ранцева

